Dárky z chráněných dílen i Betlémské světlo najdou lidé na Mariánské náměstí

Betlémské světlo pochází z jeskyně pod Bazilikou Narození Páně v Betlémě, v centrální části Palestiny. Plamínek odebraný z ohně dováží do Česka od roku 1990 skauti. Letos dorazí tak, že 16. prosince ho dobrovolní skautští kurýři rozvezou vlaky po celé zemi. Na radnici bude k dispozici až do 24. prosince.

Trhy probíhají na Mariánském náměstí již od začátku prosince. Jejich sváteční atmosféru dotváří smrk ozdobený v barvách Prahy, tedy červenými a zlatými koulemi. Prodejní stánky nabízí typický vánoční sortiment a občerstvení. V Ježíškově nebeské kanceláři si děti také mohou napsat svá vánoční přání a novinkou je fotopoint v podobě andělských křídel a světelná výzdoba budovy Nové radnice.

Na každý adventní víkend, vždy od 14:00 do 19:00 hodin, je připraven doprovodný program. Na pódiu se představí dětské pěvecké sbory, taneční skupiny či dětské divadélko. Detaily jsou k dispozici na stránkách vanoce.praha.eu.

Stánky jsou otevřeny každý den od 11:00 do 19:00 hodin, a to až do 6. ledna 2024. Jako každý rok zde působí prodejci z řad příspěvkových a neziskových organizací a chráněných dílen nabízející vánoční předměty s příběhem. Prodej občerstvení bude zajišťovat Potravinová banka pro Prahu a Středočeský kraj.

Ve spolupráci s ní probíhá dnes, 14. prosince 2023 do 18:00 hodin před budovou Nové radnice Primátorská adventní sbírka. Je určena zejména seniorům žijícím na hranici chudoby, rodičům samoživitelům a lidem bez domovů.

Zapojí se do ní nejen pražský primátor a zastupitelé hlavního města, ale také zaměstnanci Magistrátu hl. m. Prahy, zástupci různých velvyslanectví, ale i některé instituce, firmy a široká veřejnost.

Lidé nejvíce pomohou darováním základních trvanlivých potravin a drogerie. Vítané jsou zejména konzervy, rýže a luštěniny, trvanlivé mléko, olej, polévky, dětská výživa nebo také základní a dětská drogerie.