Range Rover, ale z Číny. Jaecoo uvádí první elektromobil pro Evropu
Čínská automobilka Jaecoo, patřící do koncernu Chery, představila svůj první elektromobil určený pro evropský trh. Model E5 se designově inspiruje prémiovými SUV, připomíná například Range Rover Evoque, cenově se však drží výrazně níže.
Značka se na českém trhu etablovala během několika měsíců díky agresivní cenové politice. Model Jaecoo 7, nabízený se zážehovým a plug-in hybridním pohonem, se za prvních sedm měsíců roku zaregistroval ve 231 kusech, což je téměř totožný výsledek jako u elektrického crossoveru Kia EV3.
Cena výrazně pod milionem
Nový model E5 využívá výhradně elektrický pohon. Elektromotor s výkonem 152 kW roztáčí přední kola a čerpá energii z akumulátoru s kapacitou 61,1 kWh. Zrychlení z nuly na 100 km/h zvládne vůz za 7,7 sekundy. Slabinou je relativně nízký maximální nabíjecí výkon 80 kW, což znamená, že se většina dobíjení bude odehrávat z domácího wallboxu. I tak se na rychlonabíječce dokáže baterie z 30 na 80 procent kapacity dobít za 27 minut.
Přestože je vůz určen především do městského a příměstského provozu, díky nájezdovým úhlům 20 a 30 stupňů zvládne i lehčí terén. K dispozici je také panoramatické parkování s 540stupňovým obrazem, funkce V2L pro napájení menších zařízení nebo režim Pet Mode známý z vozů Tesla, který udržuje klimatizovaný interiér při krátké nepřítomnosti řidiče.
Interiér nabízí ovládání přes 12,3palcový displej, minimum tlačítek, 35 litrů úložných prostor ve schránkách a zavazadlový prostor s objemem 480 až 1180 litrů.
Cena Na britském trhu začíná Jaecoo E5 v základní verzi Pure na 27.505 librách (zhruba 780 tisíc korun). Vyšší výbavová linie Luxury vyjde na 30.505 liber, tedy přibližně 865 tisíc korun.