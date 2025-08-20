Nová Jawa odhalena. Legendární značka spouští prodej nové motorky
Tradiční výrobce motorek JAWA z Týnce nad Sázavou rozšiřuje portfolio nabízených modelů o zajímavou novinku. Legendární Jawa spustila v srpnu prodej původem čínského stroje. Cena překvapí.
Důvod, proč se Jawa pouští do úplné novinky, je třeba hledat v roce 2019. Tehdy tradiční česká značka vsadila na projekt RVM 500 by JAWA. „Volal mi tehdy Roberto Vicento Martinez, se kterým dlouhodobě spolupracujeme, s tipem na motorku z Číny. Že je to prý solidní značka Tibet New Summit Motor i kvalitní stroj, který poctivě otestoval na ne zrovna přívětivých argentinských silnicích. Doporučení jsme uposlechli, a hlavně v Česku prodali skoro tisíc těchto strojů,“ dává do kontextu Jiří Kraft, ředitel společnosti Jawa. Letos zmizely ze skladů poslední kusy RVM.
Konkurence na trhu s „pětistovkami“ však v poslední době výrazně zhoustla. Kdo chce uspět v byznysu s motorkami, nemůže tuto kubaturu opomíjet. V Týnci se tak chtějí částečně odlišit. „Zákazníci si RVM 500 pochvalovali, ale žádali si něco silnějšího. A my zároveň potřebujeme nabízet produkt, o který bude stejný, nebo vyšší zájem jako o RMV 500,“ vysvětluje Kraft.
Novinkou, která má generovat stovky prodejů ročně, je JD 750 by JAWA. Model vyrábí půl století stará čínská společnost Jedi Motor, celým jménem Jinan Jedi Motorcycle Technology. Producent z provincie Šan-tung zásobuje čínskou státní správu ve velkém. Údajně měl jako vůbec první dostat zakázku na výrobu policejních motocyklů pro ministerstvo veřejné bezpečnosti Číny. Dodává ale i hasičům, pošťákům a pochopitelně i civilnímu obyvatelstvu.
Jawa spouští prodej čínské novinky
Dvouválcové sedmsetpadesátky pro běžné zákazníky představila Jedi Motor evropským zákazníkům loni v Miláně. Motorky, jejichž design vytvořila italská Marabese a které pohání motor z dílny švýcarské Suter Racing, chce Jawa udat Čechům ve velkém. Stroje dováží z druhé nejlidnatější země do Týnce, kde je kompletuje: naplňuje je provozními kapalinami, instaluje baterie, kryty rukou, větrné štíty a další díly.
Novinku nabízí ve třech variantách. „Retro“, tedy ta nejlevnější, je k mání od 169 900 korun. Vhodná má být především k delšímu ježdění, stejně jako nejdražší nabízená verze „Touring“ od 239 900 korun. Tento velký cestovní koráb láká například na vyhřívané sedačky i rukojeti, nechybí ani kufry. Verze „Racing“ s cenou od 179 900 korun se má odlišovat hlavně moderním, agresivnějším designem.
Jawa motorky postupně distribuuje dealerům, někteří je už mají v showroomech a úspěšně prodávají. V první vlně se dle Krafta udalo třicet kusů. Letošním cílem jsou dvě stovky, pro příští rok až dvojnásobek. „Pouštíme se do poněkud jiného stylu, než který ztělesňovaly motorky RVM by Jawa. To bylo cestovní enduro, trh s ním se ale hodně nasytil. JD 750 má modernější design a vyšší výkon,“ dodává Kraft.
JD 750 není zdaleka prvním modelem v nabídce Jawy, který nesází na tradiční design, oblé tvary, ale na modernější pojetí bližší mladším generacím zákazníků. Od letoška prodává například i model Jawa 400 Geeny, který se zcela vymyká z obvyklého „menu“. Nová čtyřstovka je pro podnik zásadní proto, že s jeho uvedením rozšiřuje okruh potenciálních zákazníků. Zaujmout má moderním designem, tedy hranatostí, nebo i digitálním displejem. Takový model až do loňského podzimu v portfoliu výrobce chyběl.
Legendární Jawa spustila začátkem srpna prodej původem čínského stroje JD 750 by Jawa. |