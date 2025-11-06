Dům z tiskárny už není sci-fi, ale realita. Ani stavebnictví se nevyhne automatizace, říká ředitel HSF System
Letošek přinesl na trhu pozemního stavitelství ochlazení, říká Tomáš Kosa, ředitel stavební skupiny HSF System. K hlavním problémům dneška však počítá hlavně nedostatek lidí. Proto se podle něj ani stavitelství nevyhne nástupu automatizace.
Pustili jste se do pokročilé verze 3D tisku betonu. Jaké přináší výhody?
Protože konkurence v pozemním stavitelství je velká, snažíme se vždy něčím odlišit. Včetně toho, že reagujeme na nejnovější technologie. V posledních letech navíc máme, a to nejen my, ale celý sektor, problémy s doplněním montážní kapacity. Například na opláštění střech nám pracuje třicet lidí a je velmi obtížné tento tým doplňovat, nebo dokonce rozšířit. Proto máme dlouhodobou vizi, že i do stavebnictví přijde automatizace a jdeme tomu aktivně naproti.
Dnes už je na trhu hodně společností, které se zabývají třeba automatickým pokládáním cihel, nebo dokonce i 3D tiskem betonu, protože v tom vidí budoucnost. Stroj, který využíváme pro tento tisk my, je oproti jiným mnohem lehčí, a navíc mobilní, což je jeho velká výhoda. Takže jej můžete přesouvat po stropech a používat k výstavbě vícepodlažních budov. Vejde se i do užších prostor a pracuje efektivněji. Mnoho jiných funguje tak, že pokud chcete tisknout například rodinný dům, musíte kolem něj postavit obrovskou portálovou konstrukci, připravit pro něj základy, a poté tu konstrukci zase demontovat. To u naší technologie pod značkou Coral Construction Technologies odpadá. Lišíme se i betonovou směsí, kterou Coral vyvinul ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně a do níž jsme schopni přidávat aditiva nikoliv najednou, ale postupně. To má řadu výhod, především lepší kontrolu směsi, navíc dokážete tisknout různé, i hezčí tvary.
Co nejsložitějšího se vám povedlo tímto způsobem postavit?
Právě teď stavíme věž nového kostela v Neratovicích, která má poměrně náročný organický tvar. Díky tomu, že je náš stroj kompletně digitalizovaný, můžeme mu zadat v podstatě jakýkoliv tvar jakéhokoliv rozměru. Úspora práce a času je v tomto případě opravdu významná – dvacet až třicet procent.
A pokud jde o náklady?
V tomto případě je to výhodné. Ale kostelní věž děláme poprvé, takže na tom asi náš byznys model nepostavíme. Teď klesají poptávky po výrobních prostorách, a naopak rostou třeba u obchodů. Když tam použijeme 3D tisk na dělicí příčky, přístřešky nebo na vrátnice, dostáváme se už nákladově na stejnou úroveň jako u standardních postupů. Ale nahradíme zedníky a další řemesla, kterých je nedostatek. Robot potřebuje jednoho operátora, který stojí vedle něj s tabletem, a pak ještě jednoho pracovníka, který pomáhá s připojováním hadic nebo s přípravou betonové směsi. Navíc pracuje přesněji, s nižší chybovostí a téměř v jakémkoliv počasí.
Evropou se šíří skepse. Vnímáte na trhu ochlazení?
Vnímáme. Čekali jsme, že k němu dojde mnohem dřív, ale nestalo se tak. Přestože se každý po covidu a útoku na Ukrajinu bál růstu cen materiálů. Vidíme ho ale letos. Zatímco u prefabrikovaných konstrukcí vnímáme nárůst, daný i rekonstrukcemi starších objektů, naopak výrazně poklesla poptávka u pozemního stavitelství. V Česku i na Slovensku. Klesá hlavně logistika a výroba, částečně to kompenzuje nárůst ve výstavbě nových obchodních center a rezidenčního bydlení.
Tomáš Kosa
je ředitelem mezinárodní stavební skupiny HSF System z investičního holdingu Purposia Group.