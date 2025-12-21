Investice do AI se firmám nevracejí. Ztráty dosahují stovky miliard dolarů ročně
- Drtivá většina firem nepozoruje návratnost investic do umělé inteligence (AI).
- Společnosti takto ročně přicházejí o zhruba sto miliard dolarů.
- Problémem je často důraz na osobní produktivitu zaměstnanců místo koordinace celé firmy.
Ačkoliv velká část firem investuje v posledních letech mnoho peněz do implementace umělé inteligence, většina z nich nezaznamenává měřitelné přínosy. Podle studie společnosti Atlassian nevidí návratnost vynaložených investic 96 procent společností. V průzkumu odpovídalo 180 vedoucích pracovníků firem z žebříčku Fortune 1000, tedy tisícovky největších amerických firem, a 12 tisíc zaměstnanců z celého světa.
Jen malá část firem volí správnou strategii v AI transformaci, jak popisuje generální ředitel technologicko-konzultační společnosti MoroSystems Tomáš Páral. „Tyto společnosti propojují své firemní informace, data a nástroje tak, aby AI měla úplný kontext – od projektů, dokumentů až po firemní cíle,“ vysvětluje.
Podle něj je základním předpokladem mít všechna data na jednom místě. „AI pak plní koordinační roli – informuje o změnách, vyhledává příležitosti, úzká místa a navrhuje úkoly a další kroky. Chytře koordinuje práci týmů napříč celou firmou. Výsledkem je rychlejší rozhodování, méně chyb a víc prostoru na práci, kterou AI zastat neumí,“ doplňuje.
To, že většina firem zatím nepociťuje výsledky AI transformace, ale neznamená, že umělá inteligence obecně nefunguje. „Říká to spíše, že většina firem zatím neumí převést lokální úspory času a dílčí zlepšení do měřitelného dopadu na úrovni celé organizace,“ komentuje situaci Adam Hanka, datový ředitel společnosti Creative Dock.
Firmy sází na špatný ukazatel
Právě zapojení umělé inteligence do firmy jako celku je podle studie výrazným nedostatkem u většiny firem. Přitom na úrovni jednotlivých zaměstnanců AI pomáhá. Lidé díky ní cítí být o třetinu produktivnější a v průměru ušetří přes hodinu denně. To však ve výsledku příliš nepomáhá.
„Produktivita firem se zásadně nezmění tím, že AI zvýší produktivitu práce jednotlivců. Budoucnost je ve skokovém nárůstu potenciálu týmů a firem podporovaných umělou inteligencí. A tato budoucnost je velmi blízko,“ dodává Páral.
Firmy si totiž při měření výkonu AI našli z velké části špatný ukazatel. „Klíčovým problémem může být přehnaný důraz na osobní produktivitu s využitím umělé inteligence. 76 % vedoucích pracovníků považuje zvýšenou produktivitu zaměstnanců za ukazatel číslo jedna, zda se jejich investice do umělé inteligence vyplácí,“ píše se ve studii. Podle jejích autorů však právě tento přístup způsobuje, že má společnost menší pravděpodobnost dosažení transformace ve srovnání s firmami, které se zaměřují na koordinaci AI napříč celým podnikem.
Nedostatečná edukace i přehnaná očekávání
Podle Hanky je problém často také v nedostatečné edukaci zaměstnanců. „Firmám se často děje, že svým zaměstnancům nakoupí licence a neposkytnou jim k jejich používání dostatečné proškolení. Přitom AI není zdaleka jen o tom, jak napsat správný prompt. Tato technologie je mnohem více o komplexním propojování a integraci různých datových zdrojů a často také o změně způsobu práce nebo ukládání informací,“ vysvětluje.
Problém může částečně vycházet i z přehnaných očekávání firem, jak se domnívá ředitel České asociace umělé inteligence Lukáš Benzl. „AI se bere jako zázračná náhrada práce, ne jako nástroj pro redesign procesu a rozhodování,“ popisuje představy některých společností. Aby investice do umělé inteligence dávaly smysl, je podle něj potřeba, aby si podniky vytvořily konkrétní způsoby jejího použití, které jsou navázané na strategii firmy.
Neefektivní zapojování umělé inteligence totiž společnosti stojí nemalé peníze. Studie Atlassianu vyčíslila celkové roční ušlé výnosy z investic do AI mezi firmami z žebříčku Fortune 500 – pětistovky největších firem z USA – na 98 miliard dolarů, tedy přibližně 2 biliony korun. „Nevidím žádnou zásadní transformační změnu ve fungování týmů. Fungují v podstatě stejně, jen s pár vychytávkami,“ uvedl šéf marketingu jedné firmy z žebříčku Fortune 500.
Postupující transformace v Česku
Míra používání umělé inteligence v českých firmách postupně narůstá. Podle dat Českého statistického úřadu využívá v letošním roce umělou inteligenci 17,6 procenta firem s 10 a více zaměstnanci. Ještě před dvěma lety byl tento podíl pouze 5,9 procenta. Z velkých tuzemských firem nad 250 zaměstnanců jich letos AI používá dokonce více než polovina.
„Většina trhu ale stále funguje na principu osobních nebo malých týmových pilotů, kvůli tomu jsou často vidět spíše náklady za různé nástroje umělé inteligence. Co vidíme mnohem méně často, je skutečné přestavění procesů,“ doplňuje Hanka k situaci v Česku.
Proces AI transformace je v Česku nicméně velmi podobný jako v zahraničí. „Rychle roste počet firem, které AI zkouší, ale jen menší část ji umí přetavit do měřitelné firemní hodnoty. Bohužel často jde o ‚rozptýlené používání‘ – jednotlivci si pomáhají v mailu, prezentacích, analýzách – které šetří čas, ale bez změny procesů, dat a řízení se úspora ve výsledku rozplyne při koordinaci, přepracování a kontrole výstupů,“ uzavírá Benzl.