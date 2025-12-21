Zotavující se Nike překonal odhady, investory ale děsí propad prodejů v Číně
- Nike překonal odhady tržeb a zisku na akcii, celkové hospodaření ale zůstává napjaté.
- Slabé výsledky v Číně a propad značky Converse zpomalují růst a zvyšují obavy investorů.
- Vedení společnosti očekává postupnou obnovu, krátkodobě však firma čelí tlaku na marže a měnícím se spotřebitelským preferencím.
Nike zveřejnil výsledky za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2026, které na první pohled působí pozitivně: tržby mírně vzrostly a zisk na akcii překonal očekávání analytiků. Za tímto formálním úspěchem se však skrývá komplikovanější realita. Společnost stále čelí vyšším nákladům, tlaku na marže a problémům v regionech, které byly ještě před několika lety hlavními tahouny růstu. Investorům zůstává nejistota, zda Nike dokáže své problémy řešit rychle a udržitelně. Píší o tom New York Times.
V Severní Americe se prodeje oživily, především díky širšímu zapojení velkoobchodních partnerů a stabilní poptávce mezi zákazníky. To umožnilo společnosti udržet celkový růst tržeb na 12,4 miliardách dolarů a překonat odhady trhu. Větší část úspěchu však částečně pohltila vyšší nákladová základna – zejména dovozní cla, která firmu stála podle odhadů zhruba 1,5 miliardy dolarů navíc. Marže se proto dostaly pod tlak a čistý zisk meziročně výrazně poklesl.
Prudký pokles prodejů v Číně
Naprostým opakem jsou výsledky v Číně. Tržby v tomto regionu meziročně prudce klesly a Nike ztrácí kulturní relevanci u mladší generace spotřebitelů. Zatímco globální značka tradičně těžila ze svého postavení ikonické značky, domácí firmy jako Anta či Li-Ning dokázaly lépe reagovat na místní trendy a digitální kanály, například WeChat nebo Douyin. Místní zákazníci tak stále častěji hledají produkty, které nejen odpovídají jejich stylu, ale zároveň rezonují s komunitou a kulturou, ve které žijí.
Dalším problémem je značka Converse, která je menší částí portfolia, ale její pokles tržeb o desítky procent upozorňuje, že problémy Nike nejsou čistě regionální. Slabý výkon Converse ukazuje, že ani portfolio značek společnosti není imunní vůči měnícím se preferencím spotřebitelů a klesající ochotě utrácet za módní segmenty obuvi.
Finanční trhy na tyto informace zareagovaly prudkým propadem akcií Nike, které ztratily až deset procent své hodnoty během jednoho dne. Investory znepokojila kombinace klesajících marží, slabých výsledků v Číně a nejistoty ohledně toho, jak rychle se firmě podaří stabilizovat prodeje a ziskovost. Vedení společnosti označilo současné období za fázi restrukturalizace a obnovy, která má posílit značku a finanční výkonnost v dlouhodobém horizontu. Krátkodobě však Nike zůstává pod tlakem rostoucích nákladů a proměnlivého chování spotřebitelů.
Z hlediska investorů a analytiků bude nyní klíčové sledovat, jak rychle se Nike dokáže přizpůsobit rostoucím nákladům a měnícím se preferencím zákazníků. Slabé čínské výsledky a propad Converse naznačují, že i globálně známé značky mohou ztrácet momentum, pokud nepřizpůsobí marketing, produkty a distribuci lokálním trendům. Pro společnost tak bude zásadní nejen optimalizace nákladů, ale také strategická práce na posílení relevance u klíčových cílových skupin, pokud chce zůstat hlavním hráčem na stále konkurenčnějším trhu sportovního a volnočasového oblečení.