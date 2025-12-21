Nejdražší dům v Praze má po osmi letech majitele. Počkal si na slevu 200 milionů
- Luxusní rezidence zakladatele AAA Auto dlouho čekala na kupce.
- Vila byla na trhu od roku 2017 a až nyní našla nového vlastníka, píší Hospodářské noviny
- Prodej reflektuje pokles ceny a změny na pražském trhu s exkluzivními nemovitostmi.
Jedna z nejvýraznějších rezidenčních nemovitostí v Praze změnila po letech majitele. Luxusní vila v Troji, která byla dlouhodobě označována za nejdražší dům na českém trhu, se prodávala bezmála osm let. Teprve nyní se podařilo najít kupce, který byl ochoten akceptovat podmínky transakce v segmentu, kde se obchody uskutečňují jen výjimečně. Vilu dal na trh Anthony James Denny, někdejší majitel sítě autobazarů AAA Auto.
Nemovitost se do nabídky dostala už v roce 2017 s cenovkou, která výrazně převyšovala běžný standard pražského rezidenčního trhu, totiž více než 400 milionů korun. Právě vysoká cena a specifický charakter domu patřily mezi hlavní důvody, proč vila zůstávala tak dlouho bez nového majitele. Postupem času tak docházelo k úpravám nabídkové ceny.
Vila se nachází v jedné z nejprestižnějších pražských lokalit – nad Trojským zámkem, s výhledy na město a v těsném sousedství zeleně. Objekt byl navržen jako reprezentativní rezidence s důrazem na soukromí, nadstandardní velikost pozemku a luxusní provedení. Právě kombinace exkluzivní polohy a mimořádného rozsahu však zároveň výrazně zužovala okruh potenciálních zájemců.
Prodej ilustruje proměny, kterými v posledních letech prochází trh s nejdražšími nemovitostmi. Zatímco u běžného bydlení ceny v minulých letech prudce rostly, segment extrémně drahých rezidencí zůstával utlumený a kupující byli výrazně opatrnější. U takto výjimečných domů navíc hraje roli nejen cena, ale i individuální preference, investiční strategie a ochota čekat.
Uzavření obchodu tak lze číst i jako signál, že se luxusní rezidenční trh v Praze postupně rozhýbává, i když stále funguje podle odlišných pravidel než masový realitní trh. Prodej podobných nemovitostí je spíše otázkou let než měsíců a každý úspěšný obchod je spíše výjimkou než normou.