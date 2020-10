Edenred podporuje restaurace a sází na digitální řešení, říká jeho šéf   | E15.cz

S novým programem pro podporu restaurací přichází společnost Edenred, známá díky stravenkovým kartám a stravenkám Ticket Restaurant. Podle generálního ředitele Nicolase Eicha připravila věrnostní program, který přivede do stravovacích zařízení desetitisíce lidí a snižuje restauracím placení provize.

Dnes jsou restaurace v kritické situaci. Jak vy vidíte vývoj v gastro sektoru a dokážete mu nějak pomoct?

Edenred je součástí gastro průmyslu a plně si uvědomujeme jeho současnou těžkou situaci. Snažíme se pomáhat od začátku koronavirové krize. V první vlně jsme posílali do otevřených restaurací roušky, které byly v té době nedostatkovým zbožím. Okamžitě jsme zprovoznili online vyhledavač a aplikaci, která umožňovala najít restaurace s výdejním okénkem. Po znovuotevření restaurací jsme spustili kampaň Hurá do restaurace, která měla za cíl přivést zákazníky zpět do restaurací tím, že jsme návštěvy restaurací motivovali šestým obědem zdarma a rozdali takto 30 tisíc obědů. Edenred za to získal ocenění Hrdina boje proti koronaviru od Czech Top 100 a já jsem na tohle ocenění velmi hrdý.

S dalším zavřením restaurací připravujeme další vlnu pomoci. Snížíme naše provize u restauratérů na 4,5 procenta s platností do konce března 2021. Ve stejném období zavedeme expresní proplácení papírových stravenek, protože si uvědomujeme, jak je hotovost pro restaurace důležitá. Navíc od 2. listopadu rozjíždíme rozsáhlý věrnostní program, který bude vracet pět korun na účet uživatelům stravenkových karet za každou platbu kartou Edenred v restauraci. Tím je chceme motivovat k opakovaným návštěvám.

Stravenkové společnosti často komunikují v médiích dopady a hrozby stravovacího paušálu. Můžete to trochu vysvětlit?

Ministerstvo financí plánuje zavést vedle příspěvku na stravování i neúčelový paušál v hotovosti. A hotové peníze na ruku budou pro lidi vždy atraktivnější než účelově vázaný finanční příspěvek. Je přirozené, že se s ním lidé budou chovat jinak. Z neúčelového příspěvku na stravování půjde do restaurací jen malá část, to je fakt, který potvrzují nezávislé průzkumy. Už dnes chodí lidé se stravenkami na oběd do restaurací třikrát častěji než ti bez stravenek.

Vy jste přesvědčen o tom, že s paušálem lidé přestanou chodit do restaurací? To jim tak málo důvěřujete?

Stravenky jsou specializovaným nástrojem pro správu účelově vydaných finančních příspěvků, které mají být využity na stravování a rychle znovu začleněny do lokální ekonomiky. Nemyslím si, že bez tohoto nástroje lidé přestanou jíst, ale změní to, jak a co budou jíst. Vítězem se velmi pravděpodobně stanou supermarkety, z nichž některé v současné době aktivně lobují za zavedení paušálu. Z příspěvku na jídlo se stane neúčelová hotovost.

Znamená to, že jste neuspěli ve vyjednávání s ministerstvem financí?

Dosud nebyla příležitost diskutovat přímo s paní ministryní Schillerovou. Mrzí mě to, protože osobně s mnoha kritizovanými nedostatky stravenkového systému souhlasím a jsem přesvědčen, že bychom mohli najít společně cestu reforem, která by byla výhodná pro všechny zúčastněné strany, to znamená pro stát, uživatele, zaměstnavatele i obchodníky.

Zkusím některé možnosti přiblížit. Je to zejména zrychlení digitalizace trhu. Edenred je připraven například investovat do podpory při vybavování partnerů terminály. Nebo revize pravidel pro přijímání stravenek. Jsme pro to, upřesnit jaký typ produktu v jakém typu obchodu lze uplatnit a jak velký dát limit na jednotlivé platby. Aktuální samoregulace již není dostačující.

Často se hovoří o digitálním řešení benefitů. Co to je?

Začnu tím, že pevně věřím, že papírové stravenky jsou dědictvím minulosti. Když jsem před dvěma lety nastoupil do Edenredu, pouze 19 procent objemu stravenek bylo digitálních. Nyní jsme na 50 procentech a já jsem přesvědčen, že papírové stravenky za dva roky zmizí. Digitální platby probíhají pomocí platební karty, která může být nahrána do chytrého telefonu díky GooglePay nebo ApplePay. Současně lze využít možnost zaplatit přes QR kód díky řešení Qerko pro restaurace nebo prostřednictvím integrované digitální peněženky v různých e-shopech. V současné době už pracujeme na bezplastovém řešení, které umožní digitální platby bez fyzického vydání karty.

Jak se Vám daří přesvědčovat firmy, aby přecházely na digitální řešení?

Základem je mít spolehlivý produkt a velkou akceptační síť. My si s čistým svědomím můžeme zaškrtnout obě tato políčka jako splněná. V další fázi je už pak úkolem našeho obchodního zástupce přesvědčit naše klienty, aby přešly na digitální řešení. Tady je třeba trochu více času, protože velmi často jde o vypsání nového výběrového řízení, které také vyžaduje čas a energii. A řekl bych, že stát nejde v tomto moc příkladem, protože většina státních institucí používá stále papírové produkty. Ale naše argumenty jsou jasné. Firmám digitalizace zjednoduší administrativu a sníží časovou náročnost. Zaměstnanci pak zaplatí jednoduše jak v obchodech, tak i při online platbách.

Na trhu se hovoří o vstupu nových hráčů, například České pošty nebo LemonPay. Co si o tom myslíte?

Čím větší konkurence, tím více inovací ve prospěch uživatelů, klientů a obchodníků. A protože pevně věřím v sílu našich produktů, nové konkurence se nebojím. Nicméně vstup České pošty je v aktuálním kontextu překvapující, vláda uvažuje o zavedení stravenkového paušálu a současně podporuje projekt České pošty zaměřený na vydávání a distribuci stravenek.

Můžeme v následujících měsících očekávat další novinky nebo inovace?

Spouštíme cash-back program, který bude motivovat naše uživatele k opakovaným návštěvám restaurací. Dále připravujeme zrušení limitů pro nákup kartami, po kterém volají naši uživatelé i restaurace. K našim plánům patří i nová karta, která by se dala použít pouze v restauracích. Bude záležet na zaměstnavatelích, jakou firemní politiku směrem k benefitům budou preferovat Tato karta by silně podpořila motivaci k tomu udělat si pauzu na oběd.