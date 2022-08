GasNet rozvíjí udržitelnost v dopravě. Plánuje další LNG stanice | E15.cz

GasNet nyní nabízí tahačům tři místa, kde mohou bezpečně a spolehlivě natankovat LNG. Svou první „kamennou“ plničku LNG provozuje v Mladé Boleslavi blízko dálnice D10. Další dvě mobilní stanice má v Nýřanech na Plzeňsku (dálnice D5) a v Klecanech u Prahy (dálnice D8).

„V současné době je v Evropě už 500 LNG plnicích stanic a jejich počet stále roste. U nás by jich mělo být do roku 2030 minimálně 30,“ říká Filip Dostál, Head of Business Development skupiny GasNet, a dodává: „Ve srovnání s naftovými motory mají vozy na LNG při srovnatelném dojezdu výrazně nižší emise a nižší hlučnost. Provoz vozidel na LNG je naprosto bezpečný, a právě bezpečnost a spolehlivost provozu je pro nás absolutní prioritou.“

GasNetAutor: GasNet

GasNet pokračuje v rychlém rozvoji LNG

Plnička LNG v Mladé Boleslavi patří k těm nejmodernějším v Evropě. Zákazníci mají LNG k dispozici vždy v optimálním tlaku i teplotě. Bez problémů tady natankují všechny značky tahačů poháněných LNG. Stanice má oboustranný výdejní stojan, je samoobslužná a řidičům je k dispozici non-stop. Umožňuje natankovat až 7 vozidel za hodinu.

„Zájemcům o přechod na LNG se snažíme vycházet maximálně vstříc. Doposud jsme vyškolili přes 300 řidičů, podíleli jsme se na testování vozů na LNG, spolupracujeme s výrobci a samozřejmě také s dopravci. Na našich mobilních stanicích jsme nasbírali cenné zkušenosti a nyní na nich obsluhujeme desítky českých i zahraničních zákazníků,“ říká Filip Dostál.

GasNet aktuálně pracuje na zprovoznění dalších LNG plniček. V Česku teď jezdí více než stovka registrovaných nákladních vozů na LNG, které mají oproti těm dieselovým výrazně nižší emise: prachové částice nižší o 99 %, NOx o 70 % a CO2 až o 20 %.

Další krok: bioLNG

Evropa aktuálně řeší soběstačnost a diverzifikaci zdrojů. Plán Evropské komise REPowerEU počítá v nejbližších letech s podporou udržitelnější energetiky v hodnotě 210 miliard eur. Významná část financí má posílit i distribuci LNG a produkci biometanu (bioLNG).

„BioLNG umožňuje snížit emise v nákladní dopravě v průměru až o 90 % oproti naftě. K jeho distribuci lze přitom využít stejnou infrastrukturu, jakou již nyní budujeme pro LNG. A nemusíme ani dlouho čekat, protože bioLNG můžeme do LNG postupně přimíchávat. LNG je tedy nyní jediná plně funkční a dlouhodobě ověřená technologie, která pro těžkou nákladní dopravu poskytuje řešení v krátkodobém i střednědobém výhledu,“ dodává Filip Dostál.

Do roku 2030 by mohl nahradit biometan 10 až 15 % tuzemské spotřeby zemního plynu pro potřeby vytápění i silniční dopravy.