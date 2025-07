Zakázka na Supacaty čelí opakované kritice. Skutečně jsou všechny protiargumenty smyšlené, překroucené?

Když například někteří poslanci hovoří o tom, že projekt je předražený, odvolávají se na informace z otevřených zdrojů. Z nich ale není zřejmé, jaké typy a jaké vybavení vozidel Supacat se porovnávají. Teď bylo v jednom článku uveřejněno, že britské ministerstvo obrany nakupuje 70 těchto vozů za cenu odpovídající 38 milionům korun za kus. Jenže se tam nepsalo o tom, zda jsou to Supacaty s typovým označením HMT 400 či 600 nebo zda jde o nejvýkonnější a nejpokročilejší čtvrtou řadu šestikolové verze Extenda, kterou požaduje právě 601. skupina speciálních sil.

Uvedená cena obsahuje i výzbroj vozidel?

V článku nebylo ani slovo o výzbroji a další výbavě a ani o tom, jestli je či není v ceně zahrnuta DPH. Zmíněnou cenu někteří novináři porovnávají s cenou plně vybaveného bojového vozidla s daní. Zaměňují tak borůvky s melouny. Není to poprvé, kdy se takto manipuluje s čísly, aby se vytvořil dojem nevýhodnosti nákupu těchto vozidel pro českou armádu. Jeví se to jako promyšlený záměr, jehož cílem není informovat veřejnost, ale poškodit LPP a konečného uživatele, tedy české speciální síly.

Na jednání sněmovního výboru pro obranu zaznělo, že nákup 18 šestikolových vozidel Extenda má vyjít na 1,76 miliardy korun bez DPH. Cena jednoho vozu je tedy přibližně 98 milionů korun?

Tak, jak to podáváte, je vůči číslům a ceně velmi zjednodušené. Celková cena uvedená na jednání výboru je kromě jiného součtem cen samotných vozidel s vybavením, cen doplňkového materiálu, který není součástí každého vozidla, materiálu pro základní údržbu a servisování vozidel a výbavy a dále několika sad náhradních dílů, školení, provedení zkoušek a zpracování dokumentace. Celková cena byla z rozhodnutí ministerstva obrany posouzena nezávislým auditorem naposledy v létě 2024, stejně tak byla komisí ministerstva posouzena na jaře 2025 i cena dodání samotných vozidel. V obou případech byla akceptována bez výhrad.

Pro českou i britskou armádu je tedy cena stejná?

Nedávno jsme ve společném prohlášení s firmou Supacat uvedli, že cena samotného nevybaveného vozidla pro britskou armádu odpovídá ceně, kterou nabízíme české armádě. To stále platí. Přitom od podání finální nabídky už uplynul jeden rok a za celou tuto dobu jsme cenu nezvýšili. Stále ji držíme ve stejné výši. Ostatně to potvrdil i ředitel sekce vyzbrojování ministerstva obrany Lubor Koudelka.

Výzbroj a výbava tvoří jak velkou část celkové ceny?

Toto nebudu vzhledem k charakteru zakázky specifikovat. Když říkám, že jsme cenu nezvýšili, mám na mysli celkovou cenu vozidla, tedy kompletně vybaveného vozu podle požadavků uživatele. Cenu držíme stále na stejné výši, nijak ji neměníme. A to ani v současné době, kdy vzhledem k válce na Ukrajině a dalším konfliktům raketově stoupá poptávka i ceny materiálů a produktů.

Velice mě překvapuje, když někteří politici hovoří o zvýšení bezpečnostních hrozeb a nutnosti vyzbrojovat armádu, a přitom dva a půl roku napadají rozhodování ministryně obrany a také požadavky Generálního štábu Armády ČR o zvýšení operačních schopností 601. skupiny speciálních sil. Právě speciální a výsadkové jednotky jsou zpravidla nasazovány do bojových operací jako první. Vnímám to jako trvalý tlak na ministryni, aby nákup zastavila.

Opozice přišla koncem května s tvrzením, že cena vozidel Supacat pro vojsko meziročně stoupla o 148 procent.

Je to nesmysl. Byl to opět příklad manipulace s čísly, aby to vrhlo negativní obraz na společnost LPP. Naše nabídková cena se v průběhu dvouletého vyjednávání s ministerstvem postupně snižovala. Bylo to proto, že se precizovala specifikace a zároveň se s armádou hledalo optimální řešení ve smyslu cena-výkon. Ta technika se pořizuje na dobu minimálně dvaceti let, takže naprosto chápu, že nemohou nakupovat „výběhové“ systémy.

Kde se ale ono číslo o údajném nárůstu ceny vzalo?

Je takzvané programové financování resortu obrany a prostředky vyčleněné na jednotlivé projekty. Podle mě se v médiích porovnala částka z už končícího programu financování, kde byla jen zbytková část potřebných peněz s výší naší cenové nabídky za vozidla. Klamavě pak bylo napsáno, že jsme několikanásobně navýšili cenu, protože opozice porovnala limit peněz z končícího programu financování s naší cenovou nabídkou. Jenže ve skutečnosti to bylo přesně opačně: reálně se cena vozů Supacat snižovala.

Připomeňte, jak dlouho projekt běží.

Byl zahájen v březnu 2023. Nicméně o nákupu supacatů se diskutuje už asi pět let, od začátku ho provází negativní mediální kampaň. Vyšlo několik desítek článků, které mají jediný cíl: zastavit tento projekt, aby se supacaty nedostaly do výzbroje 601. skupiny speciálních sil. Přitom ale není napadáno technické řešení, schopnost vozidel ani vybavení, ale je manipulativně žonglováno s čísly a jsou dávány do souvislosti zcela nesouvisející údaje. Díky této medializaci se celý projekt záměrně zpolitizoval.

Je za tím konkurenční boj?

Naše konkurence se snaží vyvolat dojem, že speciální síly vozidla Supacat nechtějí, že jsou předražené. Funguje to stále stejně: účelově vyjde negativní článek o projektu, na obsah článku pak reagují někteří poslanci z výboru pro obranu, přičemž se odvolávají na otevřené zdroje. A samozřejmě v průběhu schůze výboru grilují ministryni obrany a další zástupce rezortu včetně představitelů Generálního štábu AČR. Ve stejných médiích pak po jednání výboru vyjdou články, které popisují nespokojenost poslanců s nákupem supacatů. Opakovaně se to děje zejména před důležitými milníky projektu.

Hovoříte o tlacích konkurence. Ty jsou ale při podobných armádních zakázkách celkem běžné.

Pro mě to už není jen obchodní, ale více osobní záležitost. Většinu své vojenské služby jsem velel bojovým jednotkám. Byl jsem také čtyři roky velitelem posádky, kde sídlí speciální jednotky, takže jsem měl možnost ty kluky blíže poznat. Jsem přesvědčen, že ví, co potřebují. Mají dostat to, co si sami vybrali na základě zkušeností z operací speciálních sil. Bohužel, moje několikaletá zkušenost z českého obranného průmyslu je taková, že když nedostane zakázku na vozidla jeden, postará se o to, aby ji nedostal ani nikdo další.

Souvisí zpolitizování nákupu s blížícími se sněmovními volbami?

Jak jsem uvedl, projekt byl spuštěn v březnu 2023. Ale celá příprava a proces výběru vozidla pro 601. skupinu speciálních sil začala a skončila už v době, kdy byl ministrem obrany za hnutí ANO Lubomír Metnar. Původně se mělo rozhodnout o podpisu smlouvy v listopadu loňského roku. Od té doby došlo k rozdělní projektu a odkladům. Nákup vozů Supacat se tak stal jedním z témat politického boje. Myslíte, že se nás jako zástupců společnosti LPP někdo z politiků, nebo kritiků projektu napřímo zeptal, jak to s tou cenou opravdu je?

Co všechno LPP a další české firmy do vozidel dodají?

Nemohu zacházet do konkrétností specifikace, ale podíl českého průmyslu na zakázce je velký. Vedení britského výrobce supacatů jednoznačně preferovalo provedení integrace českou firmou a v České republice za spoluúčasti dalších českých podniků. Máme dokonce společně připraven projekt převodu kompletní výroby i samotných vozidel do Čech v případě větší objednávky pro další jednotky.

Po loňském rozdělení projektu na dvě části, bude mít tu druhou na starosti státní podnik Vojenský technický ústav. Technické řešení bylo vytvořeno a odsouhlaseno ve spolupráci s uživatelem. Kromě VTÚ a naší společnosti jsou do projektu zapojeny i další české firmy.

Z jakého důvodu jste přesvědčený o tom, že šestikolové vozy Supacat Extenda jsou pro speciální síly nejlepší?

Rozhodnutí o výběru nové bojové platformy pro speciální síly předcházela studie proveditelnosti, kterou si zadala právě 601. skupina speciálních sil. My jsme dodali informace o vozidle, a to zpracovateli studie. To byla naše jediná aktivita. Výběr vozu Supacat HMT Extenda mě ale nepřekvapuje, protože ve své kategorii patří k tomu nejlepšímu, co je dnes na trhu. Jako společnost LPP jsme přesvědčeni, že je dokonce vůbec nejlepší.

Můžete to přiblížit?

Řešení vozu Extenda je unikátní, protože speciální síly dostanou „dvě vozidla v jednom“. V řádu několika hodin lze oddělit třetí zadní nápravu a z varianty 6 x 6 se stává varianta 4 x 4. To umožní větší variabilitu operačního použití „přímo na míru“, protože ne vždy je nutné používat šestikolku. Velkou předností vozidla je také jeho vnitřní uspořádání, včetně velké a opravdu unikátní užitné hmotnosti. Prodlužuje se tím doba operačního působení bez nutnosti doplňkového zásobování speciálních sil. To zvyšuje operační bezpečnost dané jednotky a zároveň snižuje rizio jejího odhalení v týlu protivníka.

V čem toto vozidlo předčí konkurenční čtyřkolové obrněnce?

Kromě už zmíněné modularity operačního použití a užitné hmotnosti je to také zvýšená průchodivost terénem. Podvozek supacatu je vybaven vzduchovými měchy, které umožňují úpravu světlé výšky vozu v rozmezí od 18 do 48 centimetrů, navíc lze i podhustit pneumatiky. U většiny konkurenčních provedení ale lze dosáhnout lepší průchodnosti terénem jen podhuštěním pneumatik.

Podvozek vozu Extenda je navíc řešen tak, aby efektivněji odolával účinkům min a výbušných systémů, což je dáno i umístěním motoru uprostřed vozidla. Zkušenosti z operačního působení našich jednotek v Iráku a Afghánistánu dokazují, že pokud došlo k výbuchu nálože u vozidla, které mělo motor a převodovku nad přední nápravou, způsobilo to fatální následky osádce. Bohužel, mám s tím i osobní zkušenost. Svůj první den ve funkci velitele pozemních sil jsem letěl do Afghánistánu pro vojáky, kterým pod vozem vybuchla nálož. Právě části motorového ústrojí, které se po výbuchu utrhly, způsobily smrt jednoho a devastující zranění druhého vojáka.

Šestikolová i čtyřkolová varianta vozidla Supacat Exdenta mají stejnou výzbroj?

Ano, mohou mít naprosto identickou výbavu a výzbroj, rozdíl je pouze v užitné hmotnosti. Čtyřkolka bude sloužit hlavně jako bojová platforma, šestikolka může navíc plnit úlohu „logistické základny“, i když má stejnou palebnou schopnost jako čtyřkolka.

Je to ale otevřená platforma. Co říkáte na skutečnost, že vojáci nejsou chráněni z boků a shora?

Samozřejmě, že otevřená platforma nemůže poskytnout tu samou balistickou ochranu jako třeba vozy typu MRAP (Mine Resistant Ambush Protected, pozn. red.) nebo uzavřená obrněná vozidla. Nicméně, speciální jednotky nejsou primárně určeny k boji v prvním sledu. Speciálové působí hluboko v týlu protivníka a musí mít dokonalý přehled o situaci v prostoru působení, aby v případě kontaktu s protivníkem mohli okamžitě využít veškeré zbraňové systémy, získat tak palebnou převahu a vyvázat se z boje.

Proto speciální síly na celém světě ve velkém používají právě otevřená vozidla. Balistickou ochranu vozidla Supacat Extenda lze navíc pomocí přídavných plátů navýšit až na nejvyšší úroveň, která se v NATO označuje STANAG 3. Vzhledem ke konstrukci vozu to má přitom jen minimální vliv na jeho mobilitu a manévrovatelnost.

Chci tím říci, že i když jde o otevřenou platformu, poskytuje vojákům adekvátní ochranu. Dodatečná balistika ale něco váží, takže snižuje celkovou užitnou hmotnost vozidla. U některých konkurenčních vozů ale přidání plátů výrazně sníží jejich mobilitu.

Speciální jednotky jsou nazývaný „kopím-hrotem“ armády, pro plnění úkolů by měly mít různé typy výzbroje a techniky, které odpovídají jejich specifickým úkolům. Supacat určitě zapadá do tohoto portfolia. Proto si jej speciálové vybrali, a to z důvodů, které jsem uvedl.