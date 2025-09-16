Předplatné

Jak zajistit dostatek lidí pro českou energetiku? Sledujte konferenci

Česká energetika stojí před zásadní proměnou. Vedle modernizace distribučních sítí a přechodu k nízkoemisním zdrojům se v příštích letech rozběhne i výstavba nových jaderných bloků. Bez kvalifikovaných odborníků však nebude možné jmenované projekty realizovat ani dlouhodobě provozovat. Co je třeba udělat, aby jich bylo dost? A jak by měli stát a zaměstnavatelé podpořit modernizaci vzdělávání a přechod absolventů do praxe? Sledujte přímý přenos konference. 

Firmy v energetickém sektoru už dnes narážejí na nedostatek absolventů technických oborů a zároveň řeší odchody zkušených odborníků. Přitom právě nové jaderné bloky, modernizace sítí a celková transformace energetiky vytvoří tisíce nových pracovních míst.

Program 

08:30 – 09:00 Příchod a registrace hostů

09:00 – 09:10 Úvodní slovo moderátora

  • Nikita Poljakov, šéfredaktor e15

09:10 – 09:30 Stav a potřeby trhu práce pro projekt EDU II

  •  Petr Závodský, předseda představenstva a generální ředitel EDU II

09:30 – 09:50 Lidské zdroje a kapacity pracovního trhu v energetice a jaderném průmyslu

  •  Zuzana Trtíková, ředitelka úseku Personalistika, ÚJV Řež

09:50 – 10:05 Energetika a lidé. Jak odborníci formují budoucnost regionů

  •  Vojtěch Tomášek, ředitel odboru vysokých škol, MŠMT ČR

10:05 – 10:20 Socioekonomické dopady dostavby JE Dukovany v datech 

  • Radek Chaloupka, Senior Manager KPMG

10:25 – 11:25 Panelová debata

  • Petra Hrbáčková, ředitelka Střední průmyslové školy Třebíč
  • Radek Chaloupka, Senior Manager KPMG
  • Milena Králíčková, předsedkyně České konference rektorů, rektorka Univerzity Karlovy
  • Zuzana Trtíková, ředitelka úseku Personalistika, ÚJV Řež
  • Jan Štěrba, proděkan pro rozvoj a kvalitu, FSI UJEP
  • Vojtěch Tomášek, ředitel odboru vysokých škol, MŠMT ČR
  • Petr Závodský, předseda představenstva a generální ředitel EDU II

11:25 – 11:45 Diskuse – dotazy diváků

11:45 – 12:30 Závěr. Občerstvení & networking

