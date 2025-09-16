Jak zajistit dostatek lidí pro českou energetiku? Sledujte konferenci
Česká energetika stojí před zásadní proměnou. Vedle modernizace distribučních sítí a přechodu k nízkoemisním zdrojům se v příštích letech rozběhne i výstavba nových jaderných bloků. Bez kvalifikovaných odborníků však nebude možné jmenované projekty realizovat ani dlouhodobě provozovat. Co je třeba udělat, aby jich bylo dost? A jak by měli stát a zaměstnavatelé podpořit modernizaci vzdělávání a přechod absolventů do praxe? Sledujte přímý přenos konference.
Firmy v energetickém sektoru už dnes narážejí na nedostatek absolventů technických oborů a zároveň řeší odchody zkušených odborníků. Přitom právě nové jaderné bloky, modernizace sítí a celková transformace energetiky vytvoří tisíce nových pracovních míst.
Program
08:30 – 09:00 Příchod a registrace hostů
09:00 – 09:10 Úvodní slovo moderátora
- Nikita Poljakov, šéfredaktor e15
09:10 – 09:30 Stav a potřeby trhu práce pro projekt EDU II
- Petr Závodský, předseda představenstva a generální ředitel EDU II
09:30 – 09:50 Lidské zdroje a kapacity pracovního trhu v energetice a jaderném průmyslu
- Zuzana Trtíková, ředitelka úseku Personalistika, ÚJV Řež
09:50 – 10:05 Energetika a lidé. Jak odborníci formují budoucnost regionů
- Vojtěch Tomášek, ředitel odboru vysokých škol, MŠMT ČR
10:05 – 10:20 Socioekonomické dopady dostavby JE Dukovany v datech
- Radek Chaloupka, Senior Manager KPMG
10:25 – 11:25 Panelová debata
- Petra Hrbáčková, ředitelka Střední průmyslové školy Třebíč
- Radek Chaloupka, Senior Manager KPMG
- Milena Králíčková, předsedkyně České konference rektorů, rektorka Univerzity Karlovy
- Zuzana Trtíková, ředitelka úseku Personalistika, ÚJV Řež
- Jan Štěrba, proděkan pro rozvoj a kvalitu, FSI UJEP
- Vojtěch Tomášek, ředitel odboru vysokých škol, MŠMT ČR
- Petr Závodský, předseda představenstva a generální ředitel EDU II
11:25 – 11:45 Diskuse – dotazy diváků
11:45 – 12:30 Závěr. Občerstvení & networking