Legenda robotických vysavačů padla. Co znamená bankrot iRobotu
- iRobot, výrobce robotických vysavačů Roomba, oznámil bankrot a převod aktiv na asijského výrobce Picea.
- Firma, která kdysi určovala směr celého trhu, nedokázala udržet technologický náskok před čínskou konkurencí.
- Nový vlastník chce značku zachovat a zákazníci se změn ve fungování vysavačů bát nemusí.
Konec velké značky a potvrzení toho, jak důležitý je vývoj. Americká technologická společnost iRobot Corporation, mj. výrobce populárních robotických vysavačů Roomba, oznámila bankrot a přechod aktiv na Shenzhen PICEA Robotics a Santrum Hong Kong, píše Živě.cz.
Formálně jde o dvě společnosti, prakticky však jde o jednu entitu – výrobce, v jehož továrnách v posledních letech vznikaly roomby, ale i vysavače značek jako jsou Xiaomi, Haier a Philips. Továrny Picea využívají také Electrolux, Whirpool, Kärcher, Anker a další.
Na začátku byl špičkový R&D
Společnost iRobot byla založena v roce 1990 absolventy MIT a stavěla na špičkovém vývoji. Její první robot se jmenoval Genghise a byl určený pro průzkum vesmíru. Stroje od iRobot pomáhaly prozkoumávat trosky Světového obchodního centra a Pentagonu po útocích z 11. září. Krátce na to šla do prodeje první Roomba.
Ač se počátky robotických vysavačů připisují značce Electrolux (první modely se začaly prodávat už v roce 1996), byl to právě iRobot, který novou kategorii elektroniky zpopularizoval a masově rozšířil.
Ač byly použité technologie na hony vzdálené lidarům, analýze obrazu a výpočetnímu výkonu, které na palubě vozí dnešní vysavače, už tehdy Roomba uměla měnit směr při kolizi s překážkou, dokázala identifikovat skvrny na podlaze a nespadla ze schodů. Značka Roomba se postupně stala téměř synonymem pro robotické vysavače a dostavil se i komerční úspěch.
Stroj na peníze začíná skřípat
Jenže nic netrvá věčně. Firma se dostala na burzu a nenápadně se začaly měnit její priority. Vedoucí roli ve vývoji robotických vysavačů pro domácnosti převzaly čínské firmy, dokázaly vyrábět levněji a iRobot stále více zaostával.
V posledních letech se mluvilo o krizi a dnešní oznámení o bankrotu je jejím vyvrcholením. Situaci měla zachránit akvizice Amazonem za zhruba 1,7 miliardy dolarů, jenže tu v roce 2024 zastavili evropští regulátoři. iRobot tak zůstal s vysokými dluhy, klesajícími tržbami a bez silného partnera. Situaci nepomohla ani americká cla. Hodnota iRobotu, která byla ještě v roce 2021 odhadována na 3,5 miliardy dolarů, spadla během posledních čtyř let na aktuálních 140 milionů.
Picea je největším věřitelem společnosti iRobot a už dříve koupila značnou část dluhu, nyní má firmu převzít a restrukturalizovat. Je více než pravděpodobné, že zkusí udržet slavnou značku na trhu.
Stávající majitelé robotických vysavačů této značky mohou zůstat v klidu: aplikace ani zákaznická podpora by se neměly nijak změnit. Vedení ujišťuje, že služby budou fungovat bez omezení i během probíhající restrukturalizace. Ačkoli se mění majetková struktura a finanční pozadí, domácí pomocníci budou i nadále vysávat podlahy přesně tak, jak jsou jejich vlastníci zvyklí, aniž by hrozilo vypnutí cloudových služeb.