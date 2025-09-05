Motory z Bíteše pohání drony i střely. Tahounem našeho růstu teď bude i Amerika, říká ředitel PBS Group
Česká strojírenská skupina PBS Group kvůli globální poptávce expanduje do Spojených států a v září spouští v ostrém provozu závod ve městě Roswell. „Chceme postupně přejít na kompletní výrobu motorů z komponent vyrobených přímo v USA,“ přibližuje americké plány generální ředitel skupiny Petr Kádner.
PBS své výrobní kapacity postupně navyšuje už od loňského roku. Jen za letošek narostla o více než 200 procent a do příštího roku chcete dosáhnout 800 procent. Co je příčinou tohoto růstu?
Globální situace v posledních letech. Role bezpilotních systémů nejen v moderních konfliktech, ale třeba i v dopravě stoupá a spolu s tím citelně roste rovněž poptávka po kompaktních, výkonných a spolehlivých proudových motorech. Tyto pohonné jednotky jsou klíčové nejen pro drony, ale také pro střely s dlouhým dosahem nebo cvičné cíle. Tlak na mobilitu a potřeba přesnosti, efektivity a výdrže zvyšují význam této technologie jako strategického prvku obranyschopnosti. A s tím zároveň prudce vzrostla poptávka po našich motorech, a proto rozšiřujeme kapacity. Investujeme jak v našem hlavním výrobním závodě ve Velké Bíteši, tak v USA, kde v září zahajujeme sériovou výrobu motorů TJ40. A postupně se pak přidají i další z řady proudových motorů naší skupiny PBS.
Proč zrovna ve Spojených státech?
Zahájení výroby navazuje na základy, které jsme ve Spojených státech budovali několik let. Od roku 2016 na tamním trhu působíme prostřednictvím firmy PBS Aerospace. Ta dodává naše výrobky americkým společnostem z oblasti obranného i civilního sektoru. Sídlí v Atlantě ve státě Georgia a že se tento stát stane sídlem amerického ústředí PBS, bylo rozhodnutím majitele naší skupiny Williama Diddena. V USA totiž máme řadu významných zákazníků, kteří odebírají přibližně čtvrtinu naší celkové produkce, a my chceme náš tamější tržní podíl dále posilovat.
Americký trh však může nabídnout i další průmyslové sektory, zaměřujete se i na ně?
Americký trh je pro nás zajímavý nejen tím, že je největší pro obranný průmysl, ale také pro civilní sektor nebo kosmický průmysl. A díky tomu, že jsme se pro renomované americké zákazníky stali preferovaným dodavatelem, posunulo nás to mezi světovou elitu. Stali jsme se skutečně globálním high-tech lídrem v oblasti malých proudových leteckých motorů. A svou produkcí tak pomáháme zvyšovat kapacity obranného průmyslu, a to nejen amerického, ale i partnerských zemí.
Co umístění výroby v USA firmě přináší?
Potvrzujeme tím náš dlouhodobý závazek vůči zákazníkům. S nimi úzce spolupracujeme při vývoji jejich specifických aplikací. To znamená, že oni sami si určují například způsob uchycení motoru nebo umístění a kvalitu řídicí jednotky. Umíme jim nabídnout skutečné řešení na míru, což nám dává významnou konkurenční výhodu. Navíc umístění výroby a kapacit přímo v USA zkracuje dodací lhůty a dobu vývoje, protože můžeme efektivněji reagovat na potřeby zákazníků. A rychlejší je také komunikace a schopnost věci řešit operativně.
Petr Kádner
Absolvent ČVUT v Praze je generálním ředitelem a předsedou představenstva PBS Group. Do čela společnosti nastoupil v roce 2010. Přinesl s sebou nejen bohaté zkušenosti z řízení soukromé vysoké školy a zdravotnického zařízení, ale zejména vizi expanze, modernizace a technologického pokroku. Pod jeho vedením se firma proměnila ve špičkového hráče na globálním trhu obranných technologií.
PBS Group
Česká strojírenská skupina navazuje na tradici továrny založené v roce 1814. Dnes se řadí mezi přední světové výrobce proudových motorů pro civilní i obranný sektor.
Čím vás oslovil konkrétně Roswell, kde spouštíte výrobu? Proč zrovna tato lokalita?
Oblast Atlanty je dobrou základnou pro naše podnikání, protože přináší řadu příležitostí. V Georgii sídlí například někteří naši významní partneři a Atlanta nabízí přístup k vynikajícímu vzdělávacímu systému i kvalifikované pracovní síle. Spolupracujeme tady rovněž s místní univerzitou. A přítomnost naší společnosti v Roswellu se bere jako potvrzení dlouhodobé strategie města, které se zaměřuje na podporu moderního průmyslu a posílení místní ekonomiky. Naši investici tu vnímají jako důležitý milník v upevnění pozice města jako centra pro rozvoj leteckého a technologického průmyslu.
Kolik lidí v USA pro vás teď pracuje? A jak je školíte?
Aktuálně přímo v Roswellu zaměstnáváme téměř 100 pracovníků, jejich počet se ale bude s přibývajícími činnostmi a provozy dál zvyšovat. Část zaměstnanců absolvovala zaškolení přímo v našem výrobním závodě ve Velké Bíteši, kde se seznámili s našimi technologiemi a získali zkušenosti od kolegů, kteří se výrobě motorů věnují už řadu let.
Zmínil jste, že počet provozů bude dál růst. Jaké jsou vaše konkrétní plány?
V první fázi jsme do závodu v USA investovali dvacet milionů dolarů, tedy téměř půl miliardy korun. A teď připravujeme další rozšíření výroby přímo v Roswellu, kde chceme začít vyrábět hned v sousedících prostorech. A zároveň budujeme technicko-vývojové centrum, které rozvíjí zmiňovanou spolupráci se zákazníky. Spolupracovat bude také s naší vývojovou divizí ve Velké Bíteši a budeme tak kombinovat zkušenosti amerických a českých specialistů. Souběžně s výrobou v Roswellu navíc rozvíjíme další montážní a zkušební provoz ve spolupráci se společností VSC na Floridě.
Tím to ale nekončí. Naším cílem je postupně přejít na kompletní výrobu motorů z komponent vyrobených přímo v USA. Budujeme vlastní dodavatelský řetězec a s tím spojenou technologickou infrastrukturu. Výjimkou zůstávají přesné odlitky, které budeme i nadále exportovat z Velké Bíteše. Naše slévárna totiž patří ke špičce v tomto oboru a ani nechceme její produkci přesunout jinam.
Bylo složité se na americký trh dostat?
Je to velmi specifický trh. Například než se podaří rozvinout úspěšnou spolupráci v oblasti vývoje, trvá to delší čas. A je nutné vybudovat si důvěru zákazníků. Abychom se stali skutečným partnerem, museli jsme projít náročnými procesy.
Například?
Třeba při schvalování spolupráce s americkým gigantem Lockheed Martin jsme museli uspět v prověrkách přímo ze strany vlády Spojených států. Stejně tak jsme byli pod drobnohledem při schvalování investice v Roswellu.
Jak to vůbec probíhá?
Celá skupina, její management i majitel společnosti museli projít velmi důkladným prověřováním americkými regulačními úřady. A obstáli jsme, protože se zaměřujeme na etický byznys a obchodujeme pouze s legitimními partnery, exportu do nesvobodných režimů se vyhýbáme. Důkladná bezpečnostní prověrka tedy potvrdila majitele Williama Diddena i celou skupinu PBS Group jako spolehlivého partnera a dodavatele pro americké instituce a partnery. Že splňujeme všechny potřebné bezpečnostní podmínky, požadavky na serióznost, technické kapacity i mezinárodní obchodní předpisy.
Investice nesměrujete jen do USA, ale také do Velké Bíteše. Na co se zaměří?
Do závodu ve Velké Bíteši letos investujeme téměř miliardu korun. S rostoucí poptávkou je nutné navýšit výrobní kapacity. Jestliže se objem vyrobených kusů na letošní rok zvýšil o 220 procent oproti loňsku, aktuálním cílem je výrobu leteckých motorů opět meziročně zdvojnásobit. Proto uvádíme do provozu další výrobní halu-divizi zaměřenou výhradně na výrobu leteckých motorů.