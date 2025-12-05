Pražská burza letos prožívá nejlepší rok za posledních dvacet let, šance na další rally žije
- Pražská burza za 11 měsíců vyrostla o 41,6 procenta, s dividendami téměř o 50 procent.
- Tahounem byly banky, ale většina titulů si připsala dvouciferné zisky; jen jedna akcie je letos v minusu.
- Rok 2026 je nejistý, ale s očekávanými sníženími sazeb Fedu i ECB má start roku slibnou podporu.
Rok 2025 je pro pražskou burzu opravdu výjimečný. Za jedenáct měsíců tohoto roku dosahuje zhodnocení hlavního indexu pražské burzy vysokých 41,6 procenta. Se započtením dividend je celkový výnos téměř 50 procent. Je to nejlepší výkon za posledních dvacet let. Pokud bychom chtěli hledat akciový index s lepším letošním zhodnocením, asi bychom se dost zapotili, pokud bychom tedy takový vůbec našli.
Klíčovým sektorem byl v Praze segment financí. Za růstem bankovních titulů jsou velmi silné výsledky, zvyšování celoročních cílů a nemalé dividendy. Ale neztratily se ani ostatní. Hned tři jména pražského parketu jsou od začátku roku již na úrovni, která je o 50 procent vyšší. Jedna emise je dokonce téměř na 70 procent. Pak tu máme párek třicítek. Jedno jméno s růstem přes 20 procent a několik se zhodnocením kolem 10 procent. Pouze jedna akcie na pražském parketu je od začátku roku v minusu a doplácí na slabší začátek roku.
Jak to bude příští rok?
Otázka, kterou by chtěl vědět naprosto každý investor. Ale jak to tak bývá, nikdo na ni nezná odpověď.
Americký Fed pravděpodobně sníží úrokové sazby, a to hned dvakrát. Jednou by k tomu mohlo dojít ještě teď v prosinci a podruhé na jaře před koncem mandátu současného guvernéra Powella. Vypadá to, že „The one big beautiful bill act“ prezidenta Donalda Trumpa pomohl ekonomice. Marže rostou i mimo technologický sektor. Plánují se obrovské investice minimálně do technologického sektoru. Z fiskálních stimulů by měli těžit i ostatní. Navíc i v Evropě očekáváme na jaře snížení úrokových sazeb z dílny ECB.
To, jestli bude rok 2026 tak úspěšný jako 2025, alespoň tedy v Praze, odhadnout nelze. Ale minimálně na začátku roku by pro akciové trhy měla být situace příznivá.