Na burzu má dnes přístup s minimálními náklady každý, říká David Šnajdr z XTB | E15.cz

Společnost XTB má celosvětovou kampaň, jejímž ambasadorem je José Mourinho, jeden z nejuznávanějších a nejlepších fotbalových trenérů posledních desetiletí. Kromě jiných kdysi trénoval i Petra Čecha v londýnské Chelsea. Jak spolupráce s takovou celebritou funguje?

Myšlenka spojení XTB a špičkového fotbalového manažera se nám od začátku jevila jako velmi přínosná pro obě strany. Osobnost typu Josého Mourinha je pro nás synonymem strategického přístupu, adaptability, disciplinovanosti a tahu na branku. V tom vidíme i jistou podobnost s úspěšným investováním.

Pokud hovoříte o úspěšnosti, přes koronavirovou pandemii jsou trhy ve světě poměrně stabilní. Čím si to vysvětlujete?

Hlavním důvodem je úsilí vyvíjené vládami a centrálními bankami po celém světě. Pandemie vedla v řadě případů nejprve k vypnutí a následně velmi pozvolnému nastartování ekonomiky. To by bez podpory vlád a centrálních bank vedlo k ekonomické katastrofě. Díky vládám mají ale domácnosti a firmy k dispozici alespoň nějaké příjmy. Jsou tak prozatím schopny fungovat a splácet své závazky. Díky centrálním bankám pak mají státy, domácnosti a firmy i přístup k levnému financování. Složité období se tak prozatím daří překlenout a trhy si díky tomu drží vysoké ocenění. Klíčové pro další vývoj situace na trhu je nyní to, jak dlouho toto překlenovací období bude skutečně trvat.

Jaké sektory mohou být v současnosti dobrou investiční příležitostí?

Zdá se, že z pandemie budou nejvíce těžit technologické společnosti. Poptávka po jejich produktech nejenže neklesá, ale spíše roste. Na mysli mám ty největší hráče, jako je Amazon, Facebook, Microsoft, nebo Google. Dále společnosti jakkoli navázané na dodavatele hardwaru pro cloudová řešení, tedy výrobce pamětí, grafických karet a mikroprocesorů. Bohužel pro investory, u většiny z těchto firem jsou valuace nyní na výrazně zvýšených úrovních a tyto tituly tak nelze považovat za levné. Levnější nyní zůstávají především akcie společností, které zasáhl COVID-19 a jejichž další vývoj je závislý na tom, jak dlouho bude ekonomická nejistota kolem pandemie přetrvávat.

Patříte mezi největší burzovně obchodované brokery na FX a CFD na světě a poskytujete přístup investorům na stovky trhů. Co si máme představit pod těmi stovkami trhů?

Stovkami trhů se rozumí například jednotlivé akciové instrumenty, jednotlivé komodity a v neposlední řadě dílčí měnové páry. Architektura moderního finančního systému je značně decentralizovaná, a tedy představuje hned několik na jednu stranu oddělených ale přesto navzájem propojených trhů. Největší zájem mezi drobnými investory a spekulanty je o akciové trhy, především o konkrétní akciové indexy, jako je například technologický index NASDAQ, nebo německý akciový index DAX. Jinak teritoriálně jsou americké akcie atraktivnější vůči těm evropským.

V XTB nyní lze nakupovat a prodávat akcie i s nulovými poplatky. Jaké jsou podmínky podobných obchodů?

Skutečně jsme pro naše klienty nastavili podmínky s nulovými komisními poplatky, a to až do výše měsíčního obratu 100 000 euro, do kterého by se mělo vejít 97 procent našich klientů. XTB není primárně akciový broker, tedy takové podmínky si může dovolit, jelikož má nastavené standardní poplatky u všech ostatních instrumentů mimo fyzických akcií a ETF. Jelikož se snažíme našim klientům přinášet širokou škálu dostupných trhů a investičních příležitostí, tak počítáme, že někteří původně akcioví investoři mohou v budoucnu využívat i obchody na instrumentech s běžným nastavením poplatků.

Nabízíte rovněž poradenství, jakým firmám se vyhnout a co nakoupit při současných prezidentských volbách v USA. Znamená to, že se speciálně zaměřujete na události, u kterých se dá předpokládat vliv na trhy?

Poskytujeme investorům jak nástroj k obchodování, tak dostatek informací prostřednictvím našeho analytického oddělení a četné řady webinářů. Ty se týkají obecnější problematiky obchodování, jako je money management a řízení rizika, ale i přímých analýz jednotlivých akcií, komodit či měnových párů. Snažíme se vysvětlovat situaci na trzích v souvislostech. Konečné rozhodnutí ale samozřejmě vždy na každém individuálně. Samozřejmě se věnuje i konkrétním událostem, jako je pandemie, výsledková sezóna, nebo teď americkým volbám.

Věnujete se také obchodování s měnami. Jaký výhled vidíte pro českou korunu?

Reakce české koruny na pandemii byla poměrně rychlá a očekávatelná. Dočkala se výrazného oslabení jak na páru s dolarem, tak na páru s eurem. Vůči dolaru se postupně dokázala vrátit zpět k úrovním ze začátku roku, ale proti euru si své ztráty stále do značné míry drží. Další vývoj bude záležet na pandemii. Pokud by s příchodem nového roku a vakcíny začala nákaza odeznívat, sázel bych na její zpevňování, a to na páru s dolarem i eurem.

Co byste doporučil v případě kryptoměn?

Asi netřeba zdůrazňovat, že jsou kryptoměny extrémně rizikovou investicí. Pokud se už někdo rozhodne vydat tímto směrem, osobně bych doporučil držet se spíše při zemi a zůstat u nejsilnější kryptoměny ze všech, kterou je bitcoin. Jedná se o kryptoměnu s nejširší uživatelskou základnou a komunitou, které se přibližuje snad pouze komunita okolo Etherea.

Lze v současnosti najít dobré investiční příležitosti u komodit?

Všechny průmyslové komodity si procházejí kvůli pandemii složitým obdobím a jejich další vývoj je s ní logicky přímo spojený. Za pozornost ale stojí například drahé kovy, a to zejména pokud by aktuální opatření přetrvávala déle a vedla tak k výraznějšímu tlaku na růst inflace.

Obchodujete také pomocí platformy xStation 5. Co nabízí?

Naše platforma umožňuje především rychlý a pohodlný přístup na trhy z celého světa z mobilního telefonu, tabletu, nebo PC. Investor má k dispozici real-time data, zpravodajství, vzdělávání a veškeré nezbytné informace o stavu svého portfolia. Jedná se o moderní nástroj investování, který umožňuje každému efektivně spravovat své investice.

Investování zásadně ovlivňuje rozvoj moderních technologií, kam až v tomto směru můžeme pokročit?

Po pravdě si netroufám odhadnout, kde leží hranice dalšího rozvoje moderních technologií pro investování. Možná se standardem stane vypořádání obchodů v řádu milisekund, možná i díky technologiím vzniknou nové segmenty pro investování, které dnes ještě neexistují.

Jste aktivním traderem na finančním trzích a v XTB pracujete už od roku 2007. Jak se za tu dobu obchodování na trzích změnilo?

Exekuce jsou rychlejší, systémy spolehlivější, poplatky skutečně dramaticky nižší. Výrazně se díky derivátům rozšířila možnost obchodovat i mimo oficiální obchodní hodiny. Na burzu může mít dnes přístup s minimálními náklady v podstatě každý. K dispozici je také mnohem více nástrojů, a to jak pro aktivní, tak pro pasivní investování. Investoři mají také nepřeberné množství vzdělávacích materiálů. Kdokoli chce, může investovat v podstatě se stejnými podmínkami jako velké investiční fondy, a to bez nutnosti platit vysoké poplatky.

Jsou v něčem specifičtí investoři z Česka?

Neřekl bych, že se nějak dramaticky odlišují od investorů v západních zemích. Jsou možná ale o něco opatrnější, více orientovaní na vzdělávání.

A jaké jsou letošní výsledky XTB?

Každá globální šoková událost typu COVID-19 nebo v minulosti finanční krize, způsobuje výkyvy na trzích a enormní zájem o investování. Díky tomu naše výsledky výrazně předčily naše očekávání, a to prakticky ve všech státech, kde XTB působí.