O euru se dá debatovat i bez emocí | E15.cz

A to je zvláštní. Jak je možné, že dva vystudovaní ekonomové mají tak odlišné názory? Oldřich Dědek je profesorem ekonomie, Lukáš Kovanda má z ekonomie doktorát. Přestože znají stejnou sadu argumentů a fakt, dojdou k jinému závěru. A to je zvláštní a fascinující.

Oba totiž moc dobře ví, že společná měna snižuje transakční náklady, což pomáhá firmám i domácnostem šetřit peníze. Je jasné, že společná měna je důležitým politickým signálem a že bychom s ní ztratili nejen symbol, ale také zásadní nástroje hospodářské politiky. Oba ale také na druhé straně moc dobře ví, že většina zemí eurozóny se nechová rozpočtově zodpovědně a že ztráta měnové suverenity nemusí být špatná, pokud by se naše centrální banka začala chovat podivně. A hlavně jak důležité jsou asymetrické šoky v hospodářském cyklu.

Přes to všechno se stejnou teorií v ruce dochází k přesně opačnému závěru. Není to jediná věc v ekonomii, na kterou i se stejným teoretickým základem najdou dva ekonomové tři různé odpovědi, jak říká jeden okřídlený (nejen) ekonomický vtip. Je to ale velké a zásadní téma, které v posledních letech nabírá na síle a měli bychom se mu více věnovat. Vysoká inflace u nás a nižší za celou eurozónu pro stoupence eura ukazuje, že s eurem bychom se měli lépe, odpůrci zase tvrdí, že by bývalo bylo hůř a dnes máme nižší inflaci, než bychom bývali měli, kdybychom nemohli sami zvyšovat sazby. Je tam ale celá řada kdyby a spousta emocí. Stejná fakta potvrzují oběma stranám jejich úplně opačné závěry.

Do toho všeho ještě vstupují svazy, sdružení a zájmové skupiny, které teorie nezajímá, jen potřebují nepřekvapivě tlačit svůj vlastní prospěch. Průmysl se ve velké šikuje za stoupence eura, bankám se to příliš nelíbí a kupříkladu takové směnárny budou z definice vždy proti. Ve veřejné debatě je poté velmi složité odlišit skutečně akademický názor od vlastního či korporátního zájmu. Ne vždy je to složité, protože někteří tomu jdou naproti a jasně deklarují, že kopou za svou stranu a jejich názor není na nic relevantní.

Jak to tedy je? Dá se vůbec akademicky rozsoudit, kdo má pravdu, nebo je to nemožné? Můžeme vůbec celou věc uzavřít na základě dat, nebo je to čistě teoretická debata? Musíme nechat podebatovat obě strany slušně a bez emocí, jen na základě slušné teorie. Takové teorie, kterou může dobře mířený argument snadno rozbít a druhá strana ráda uzná chybu a změní názor.

