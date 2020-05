O zaměstnance je nutné se starat, i když pracují z domova | E15.cz

Kdy jste doporučili zaměstnancům pracovat z domova a kolik z nich tuto možnost využilo?

Práci z domova jsme zavedli 17. března. Během pouhého týdne se nám podařilo do domácích kanceláří převést 95 procent zaměstnanců. Celý proces proběhl velmi hladce, a to zejména díky předem vypracovanému krizovému plánu a zkušenostem většiny našich lidí s tímto modelem práce. Fyzická přítomnost v kanceláři je potřeba jen zhruba u pěti procent našich zaměstnanců. Jde jednak o recepční a pracovníky provozu budovy, jednak o zaměstnance, kteří mají na starost tvorbu pracovně-právních dokumentů pro pobočky SAP v zemích, kde legislativa vyžaduje elektronickou i papírovou podobu pracovní smlouvy. V těchto případech je potřeba zajistit jak tisk, tak i podpisy a logistiku příslušných dokumentů. Tito pracovníci tedy pravidelně dochází do našich kanceláři, kde ovšem platí přísná bezpečnostní a hygienická pravidla.

Jakým způsobem lidi doma podporujete?

Péče o zaměstnance je pro nás, zvláště v této době, jednou z hlavních priorit. I když naši zaměstnanci běžně možnost práce z domova využívají, současná situace není vůbec standardní. Uvědomujeme si, že podmínky v domácnostech nemusí mít všichni ideální, a proto se snažíme, aby se i přesto naši lidé při práci cítili komfortně. Našim zaměstnancům zapůjčujeme veškeré potřebné IT vybavení a zároveň s nimi mnohem intenzivněji komunikujeme. Informujeme je jak o změnách ve společnosti, tak i o nařízeních vlády a situaci v zemi. Mnoho našich zaměstnanců jsou totiž cizinci a nemusí mít k těmto informacím lehký přístup. Naše lidi se snažíme podpořit i pomocí koučování či školení zaměřeného na efektivní práci z domova. K dispozici je také psycholog. Velkou oblibu si získal i program Mindfulness, jehož ambasadorkou pro pražskou kancelář je naše kolegyně z oddělení globální mobility. Ta je zároveň i instruktorkou jógy. Půlhodinová týdenní virtuální setkání jsou zaměřená na psychohygienu, koncentraci a odbourávání stresu a jejich návštěvnost se v posledních týdnech zdvojnásobila.

Rozšířili jste nějak nabídku vzdělávání s ohledem na práci z domova?

Ano, stálou nabídku kurzů jsme doplnili o vzdělávací programy, které zaměstnance podporují při práci z domova, umožňují jim zůstat v kontaktu se svými týmy a přizpůsobit se všem změnám. S pomocí dostupných nástrojů SAP jsme do online prostředí převedli i kurzy, které běžně probíhají naživo za přítomnosti lektora. S pomocí online tréninků a kurzů pak probíhá i vstupní zaškolení nováčků.

Jaké jiné kurzy mohou vaši zaměstnanci absolvovat a je o ně zájem i nyní, když pracují z domova?

Kromě povinných kurzů, jako je požární ochrana nebo první pomoc, má každý zaměstnanec SAP Services možnost vybrat si z několika tisíc online kurzů ty, které jej zajímají z hlediska profesního či osobního rozvoje. A zdá se, že karanténa skutečně mnoho lidí motivovala k tomu, aby si rozšířili své obzory. Mezi kurzy na tak zvané měkké dovednosti jsou oblíbené například agilita a odolnost, rozhodování a řešení problémů, inovativní myšlení či konstruktivní spolupráce. Zájem je také o vzdělávání na téma řízení změn, vytváření efektivních prezentací či lepší organizaci času, nebo kreativní workshop zaměřený na výuku koncentrace zahrnující nejrůznější hry na zlepšení paměti.

Obor podnikových služeb je jeden z mála oborů, které nadále fungují naplno a dokonce nabírají nové zaměstnance. Platí to i u vás?

Také u nás nábor nových kolegů pokračuje, jen jsme jej přesunuli do virtuálního světa. Stejně tak i tzv. onboarding nováčků, kterých jen v dubnu nastoupily tři desítky. Úvodní školení jsme naplánovali v několika menších skupinkách v různých časech. Po vyřízení nezbytné administrativy obdrželi nováčci IT vybavení a přístupovou kartu a vrátili se domů a další školení, tréninky i schůzky s nadřízenými a kolegy už probíhaly virtuálně.