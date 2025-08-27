Pražská burza vydělává nejvíc z vyspělého světa. Na akciích ČEZ protekly za jeden den čtyři miliardy
Pražská burza byla ještě před pár lety spíše než epicentrem investic a spekulací s mírnou nadsázkou terčem sarkastických vtipů. Pohled na její výkonnost za poslední rok ale staví Prahu do zcela jiného světla a z okraje investiční mapy světa posouvá burzovní Česko do čela vyspělého světa. Naposledy si velcí hráči všimli Prahy v závěru srpna a prohnali přes ni rekordní sumu peněz. Cílem byly akcie ČEZ, které byly zároveň největším strůjcem úspěchu pražského burzovního zázraku.
Co mají společného Zambie, Ghana nebo třeba Kyrgyzstán? Patří k několika málo zemím burzovního světa, které v posledním roce dokázaly vydělat investorům více než Česko. Z ekonomicky nejvyspělejších zemí světa to během uplynulých dvanácti měsíců dokázal jen Izrael. Pro domácího investora byla sázka na Česko kupříkladu více než čtyřikrát výnosnější než poslat své úspory na americkou Wall Street. Koncem prázdnin je tak Praha pohledem ročního výdělku desátou nejvýkonnější burzou světa, a to včetně těch jeho nejtemnějších koutů.
Čtyři miliardy korun na akcii ČEZ
Bezmála pětačtyřicet procent. Takový je shodou okolností výnos pražského indexu PX za poslední rok stejně jako nejvýznamnějšího domácího titulu ČEZ. Právě akcie polostátní energetiky vynesly v závěru srpna pražskou burzu k rekordnímu dennímu obratu obchodů. Jen na této akcii se v úterý během jediného obchodního dne zobchodovaly bezmála čtyři miliardy korun, když velcí hráči přeskupovali své pozice směrem k ČEZ. Energetický titul je už delší dobu žádaným artiklem spekulantů, letos ale ve volebním roce burzovní apetit ještě vygradoval. Spekulace nicméně více než na byznys cílí na politiku
„Zájem o akcie ČEZ z hlediska objemů roste pravděpodobně z důvodu blížících se voleb v ČR. Představitelé největší opoziční strany opakovaně mluví o plánu, že by měl stát vlastnit sto procent akcií ČEZ,“ vysvětluje portfolio manažer společnosti Erste Asset Management Radim Kramule. Jen od počátku roku akcie vydělala téměř pětatřicet procent, a to navzdory analytickým doporučením, která jsou vůči akcii vesměs spíše negativní. Jak uvádí Kramule, průměrná cílová cena akcie ČEZ momentálně činí pouhých devět stokorun, což je výrazně pod současnou hodnotou akcií na burze atakující cenovku 1300 korun. Obdobně rozporuplné jsou i priority investorů. Výsledkem je, že se přes akcii valí obří sumy peněz.
„Část investorů nechce spekulovat na výsledek voleb a raději akcie prodává, protože jejich fundamentální hodnota je podle analytiků nižší, přičemž na druhé straně musí stát značná část investorů, pravděpodobně s velkou podporou lokálních hráčů, kteří sázejí na převzetí firmy státem s nějakou cenovou prémií,“ dodává Kramule. Akcie ČEZ nicméně nejsou zdaleka jedinými drivery pražské burzy. Pražskému indexu vydatně pomáhají i banky, a to v čele s Erste, jejíž akcie vydělaly za poslední rok pětašedesát procent.
Bankovnímu sektoru obecně přeje oživení na úvěrovém trhu a primárně renesance hypotečního byznysu. Banky přitom těží z levných peněz získaných za trendově klesající úrok od střadatelů, a na druhou stranu relativně stabilních sazeb hypotečních úvěrů. Akciím Erste tak s více než čtyřicetiprocentním ziskem zdatně sekundovaly akcie Monety a s bezmála 37 procenty netrpěli ani akcionáři Komerční banky. „Vydatně roste ziskovost bank. K tomu se pojí nadále minimální podíl úvěrů v selhání a téměř neexistující konkurence mezi bankami ohledně hypoték,“ zdůrazňuje analytik společnosti Capitalinked Radim Dohnal.
Energetika a finance byly rozhodujícími růstovými faktory pražské burzy, která ještě navíc jako bonus nabízí jedno z nejvýnosnějších dividendových menu na světě. Zatímco tak pražský index bez dividend vydělal investorům za rok zmiňovaných 45 procent, po započtení dividend výnos Prahy vzrostl pohledem indexu PX-TR na téměř 53 procent. Touto optikou by se Praha stala dokonce burzovní sedmičkou světa. Praze z hlediska domácího investora pomáhá kupříkladu oproti Wall Street i vývoj kurzu dolaru vůči koruně. Dolar totiž vůči koruně v posledním roce oslabil o téměř šest procent, a ještě tak prohloubil výkonnostní rozdíl mezi Amerikou a Prahou.
„Z investičního akciového několikaletého pohledu má pražská burza i po současných růstech stále co nabídnout. Stále se jedná o jednu z nejlevnějších burz na světě s vysokým dividendovým výnosem okolo pěti procent,“ zdůrazňuje portfolio manažer společnosti Conseq Investment Management Martin Pavlík. Opakování extrémního růstu z posledních let, kdy se index PX za tři roky zhodnotil o 112 procent, nicméně neočekává.