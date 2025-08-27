Jackson Hole přinesl holubičí vánek, investoři čekají na výsledky Nvidie
Vážená e15 investorská komunito, vítejte u nového vydání Investičního newsletteru e15. Prázdniny se blíží ke konci a akciové trhy se vzpamatovávají z letního spánku. Zda za to může počasí, či páteční projev předsedy Fedu Jerome Powella se dozvíte v dnešním vydání. Zároveň se můžete těšit i na pomyslný peak výsledkové sezóny v podobě společnosti Nvidia, dočíst se, proč se akciím private equity firem nedaří a nebo se dozvědět více o miliardářovi Sorosovi. Doufám, že vás i toto vydání bude bavit a dozvíte se něco nového. Děkujeme, že nás čtete!
V tomto vydání se dozvíte✅
- Shrnutí projevu z Jackson Hole
- Co čeká akciové investory tento týden?
- Co signalizuje index Dew Jones?
Stručně 📻
Klíčový okamžik výsledkové sezóny: AI lídr zveřejní výsledky
Ve středu nás po zavření trhu čeká jedno z posledních zveřejnění výsledků tohoto kvartálu, a zároveň jedno z nejdůležitějších. Řeč je o společnosti Nvidia, která má 8% zastoupení v indexu S&P 500 a 14% v indexu Nasdaq 100, tudíž se bude jednat o událost, která bude mít s velkou pravděpodobností celotržní přesah. Investoři čekají, zda výsledky potvrdí pokračující boom umělé inteligence, přičemž očekávají zisk na akcii ve výši 1,01 USD a tržby přes 45,94 miliard USD, tedy meziroční růst o 48 % a 54 %.
Názory analytiků se různí. Jeden tábor vyjadřuje obavy ohledně nacenění jednotlivých titulů, makroekonomických podmínek a varuje tak před případnou korekcí, která by mohla být vyvolána právě takovým katalyzátorem, jako jsou nepříznivé výsledky Nvidie. Naopak analytici z Wall Street, kteří jsou ohledně akcií Nvidia dlouhodobě optimističtí, nevidí důvod k obavám. V posledním týdnu několik z těchto analytiků dokonce zvýšilo cenové cíle, kdy se průměr těchto odhadů pohyboval na úrovni 194 USD za akcii, což by znamenalo nárůst o 9 % oproti páteční ceně při zavření trhu.
Přihlaste se k odběru newsletterů na e15
Chcete pokračovat ve čtení tohoto nebo dalších newsletterů z tvorby e15. Přihlaste se k jejich odběru a budete je pravidelně dostávat do své e-mailové schránky. Čtete newslettery raději u nás na webu? Zaregistrujte se prosím níže.
Private equity pod tlakem
Akcie velkých amerických private equity firem jako Apollo, Blackstone či KKR letos ztrácejí dech a výrazně zaostávají za trhem, přestože prezident Trump otevřel těmto správcům cestu k významnému zdroji kapitálu, a to americkým penzijním plánům 401(k). I přes nově nastolené klima sužuje private equity zaseknutý trh s exity - tedy možnost, jak fondy prodávají firmy z portfolia a realizují zisky. Podle dat agentury PitchBook mají fondy v portfoliích přes 30 tisíc firem, jejichž rozprodej by při současném tempu trval až osm let.
Slabší IPO aktivita i komplikovaný prodej firem tlačí valuace dolů a zároveň brzdí fundraising. Výsledkem je, že akcie private equity společností letos znatelně zaostávají za indexem S&P 500. Ne všechna čísla jsou ale negativní. Příjmy z poplatků za správu fondů a výnosy rostou kontinuálně v rámci celého sektoru a například společnosti Carlyle Group se letos dokonce daří překonávat výkon širšího trhu. Přesto zůstává hlavní otázkou, zda se trh s exity znovu rozhýbe. Dokud fondy nebudou schopné efektivně prodávat své podíly, zůstane celé odvětví pod tlakem a investoři budou čím dál kritičtější k jeho dlouhodobé výnosnosti.