Padesátiprocentní clo na indické zboží začalo platit. Trump trestá Dillí za ruskou ropu
Od středy začala platit nová cla na dovoz zboží z Indie. Momentálně činí celkem 50 procent. Má jít o trest ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa za pokračující nákup ruské ropy. Indická vláda už na počátku srpna označila postup Spojených států za nespravedlivý a nerozumný.
„Vůbec se nezajímají o to, kolik lidí na Ukrajině zabíjí ruská válečná mašinerie,“ napsal americký prezident na své sociální síti Truth Social 6. srpna, kdy dodatečná cla na Indii oznámil. Původní cla totiž činila 25 procent, ale ve středu začala platit další dodatečná cla taktéž ve výši 25 procent. V součtu tak jde o 50 procentní clo, kterým je teď Indie zatížená.
Indie podle Trumpa nakupuje značné objemy ruské ropy, kterou dál prodává s vysokými zisky na volném trhu, čímž pomáhá financovat válku na Ukrajině. Indie od začátku plošné ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 nákupy ruské ropy výrazně zvýšila. Z Ruska nyní pochází více než třetina indického dovozu této suroviny, zatímco před válkou na Ukrajině to bylo méně než jedno procento.
Analytici varují, že vysoká americká cla by mohla vážně narušit indický export do USA. Mezi klíčové indické vývozní artikly patří například textil, obuv či šperky.
„Atraktivita Indie jako rozvíjejícího se výrobního centra bude výrazně oslabena,“ uvedl Shilan Shah, zástupce hlavního ekonoma pro rozvíjející se trhy ve společnosti Capital Economics. Odhaduje, že výdaje USA tvoří přibližně dvě procenta indického HDP a dodatečné 25% clo je „dostatečně vysoké, aby mělo významný dopad“.
Indie považuje USA za svého největšího exportního partnera. Podle nejnovějších oficiálních údajů dosáhl celkový vývoz zboží v březnu 2025 za poslední rok přibližně 434 miliard dolarů, píše CNBC.
Podle odhadů Goldman Sachs by 50% clo na indické výrobky mohlo vést k poklesu HDP země o 0,6 procentního bodu.