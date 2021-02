Pandemie do českého školství konečně přinesla nástroje a metody 21. století | E15.cz

Používání online nástrojů a technologií při výuce je něco, k čemu české školství dlouhodobě spělo. Potvrzují to slova prezidenta Asociace ředitelů základních škol Michala Černého, podle kterého koronavirus vývoj v této oblasti výrazně popohnal. „Je jisté, že řada prvků distanční výuky se osvědčila a zůstane zachována i po návratu k prezenční formě,” říká a odkazuje tím především k elektronickému odevzdávání domácích úkolů, interaktivním hrám, využívání různých aplikací k procvičování a podobně.

Digitální učení hrou

Nakladatelství Unicorn Publishing uvedlo ve spolupráci s pedagogy na trh kurzy Red Monster. Jsou designované pro základní a střední školy a aktuálně už je využívá přes 20 tisíc žáků a studentů. Fungují na principu navazujících otázek a odpovědí, jsou interaktivní a do výuky je zapojilo již mnoho pedagogů. „Ještě na jaře loňského roku si učitelé i žáci mysleli, že se pandemie za pár týdnů přežene. Postupem času si však uvědomili, že distanční výuka jen tak nezmizí, může se kdykoliv vrátit a že informační vzdělávací nástroje se stanou součástí výuky i do budoucna,“ vysvětluje jednu z příčin vysokého zájmu o tyto produkty Marek Beránek, ředitel vysoké školy Unicorn University, pod kterou nakladatelství spadá.

Michal Burian, učitel přírodopisu na pražské Základní škole Dědina, potvrzuje, že kurzy pro žáky představují jakési “učení hrou” a v praxi se ukázaly jako mimořádně výukové: „Kurzy Red Monster používám v hodinách přírodopisu. Nejprve jsem je používal jako doplněk a rozšíření výuky a jejich výsledky jsem během distanční výuky hodnotil jedničkami.” Kurzy spouští přes notebook a interaktivní tabuli. „Interaktivní tabule je pro mě při prezenční i online výuce nenahraditelná, žáci zase pracují s mobilními telefony,” vysvětluje Burian. Vzhledem k tomu, že kurzy Red Monster lze spustit i na telefonu, nemusely by být do budoucna třeba domácí úkoly vázané pouze na papírové učebnice, ale žáci by je mohli vypracovávat například při cestě autobusem domů ze školy či na kroužek.

Efektivní komunikace šetří čas

Schopnost učitelů využívat nástroje dálkové výuky se podle Michala Černého z Asociace ředitelů základních škol během korona krize jednoznačně zlepšila. „Jako pedagogové jsme zjistili, jaké dostupné nástroje vlastně existují, kde se dají sehnat a k čemu jsou vhodné. To se týká jak komplexních výukových platforem, tak programů a hardwaru. Ohromně stoupla také efektivita kurzů, jako je například právě Red Monster,” míní.

Černý také podotýká, že spousta lidí si uvědomila, jak moc je vzdělání důležité a že není samozřejmé. „V mnoha případech nyní dochází k intenzivnější a méně formální komunikaci učitelů se žáky, ale i s rodiči,” dodává. K otevřenějšímu dialogu mezi školou a rodiči by mohl přispět další z nástrojů vzniklých v úzké spolupráci s vysokou školou Unicorn University – online informační systém Edookit. Jedná se o studijní platformu, která mimo jiné funguje jako elektronická žákovská knížka pro zaznamenání známek, absencí či úkolů. V podstatě jde o uzavřenou sociální síť fungující v daném školním prostředí, jíž mohou školy také využívat jako efektivní nástroj pro komunikaci s rodiči a žáky.

Edookit využívá například základní škola Havlíčkova v Moravských Budějovicích. „Nejdříve jsme pro jistotu používali i papírovou dokumentaci, velmi rychle jsme však přešli na ryze elektronickou verzi,” líčí zástupkyně ředitele Blanka Ryvolová. „Rodičům především vyhovuje, že si nemusí všechno zapisovat, ale v případě potřeby jim přijde notifikace do mobilu.”

Ulehčení administrativy díky Edookitu oceňuje také ředitelka přibyslavské základní školy Jaroslava Janů. „Systém dokáže vygenerovat a vyplnit třeba celé vysvědčení, stejným způsobem pomůže i s přihláškami na střední školy a podobně.”

Je zřejmé, že se žákům, jejich rodičům a pedagogům osvědčily především “vynálezy”, které šetří čas.