Praktický lékař je pro lidi stále nutností, říká MUDr. Lejsková | E15.cz

Někteří lidé sledují svůj zdravotní stav pozorně, další ho naopak zanedbávají. Měl by mít každý člověk svého praktického lékaře?

Byl by to ideální stav. Někdo si myslí, že praktického lékaře potřebujete jen v případě lehčí nemoci, na předepsání léků či kvůli preventivním prohlídkám. To ale není pravda. Potřebujete ho i při vystavení řidičského či zbrojního průkazu, při zhodnocení vaší kondice na potápění, řízení malého plavidla a našla bych mnoho dalších věcí. Dám příklad: Potřebujete zbrojní průkaz a pokud nemáte praktického lékaře, tak jiný vás bude posílat na různá vyšetření, protože váš zdravotní stav nezná. Když ho máte, věc konzultuje s příslušnými odborníky a vše se zjednoduší. Jinak bude pro vás vyřizování zdlouhavější. Když zjistíte, v čem všem vám může praktický lékař pomoci a co může zajistit, určitě vám to ulehčí život. Proto bych řekla, že je téměř nutností, aby každý svého praktika měl.

To znamená, že někdy pořád dostatečně nechápeme význam praktického lékaře v systému českého zdravotnictví?

Pro starší generace, a já se starám v některých případech už o třetí generaci pacientů některých rodin, to jasné je. Vědí, že mají chodit na preventivní prohlídky, na řádné vyšetření a vědí, jak „jejich lékař“ fungujeme i v ostatních věcech. U mladších generací není to povědomí tak jednoznačné a naší prací je jim to vysvětlovat. Když někomu mladšímu řeknete, že má nárok na preventivní prohlídku jednou za dva roky a platí to pojišťovna, nebo, že je na správném místě kvůli vyřízení řidičáku, tak se přesvědčit nechají. Skoro ve sto procentech.

Na co všechno vlastně máme přes praktika nárok?

Preventivní prohlídky nejsou zaměřené jen na celkový zdravotní stav, ale podle podrobné rodinné anamnézy můžeme dopředu odhadnout, jaké nemoci by mohly člověka čekat v budoucnosti, a na to se pak můžeme přesně zaměřit. Pokud mají rodiče pacienta vysoký cholesterol, tak ho u něj nebudu nabírat jednou za deset let, jak je v doporučení pojišťovny. Častěji a více se na to zaměříme. Všichni víme, že nemocem je lépe předcházet prevencí. A to je jednou z podstatných činností praktického lékaře.

Jak si má ale člověk vybrat z nabídky mnoha praktických lékařů?

U některých klientů máme vytvořený dlouhodobý a stabilní vztah, protože k nám chodí celé rodiny. Tam je to většinou u volby praktického lékaře jasné. Mnoho klientů při přechodu doktora na jiné místo, pokud zůstává ve stejném městě, jde s ním. Ideální je samozřejmě mít lékaře tam, kde bydlíte, protože my kromě jiného stále navštěvujeme lidi v případě potřeby i doma. Vím, že někteří praktičtí lékaři to nedělají, já ale ano, pokud je to v mém dosahu.

Co to přesně znamená být v dosahu?

Kdysi existovala ve městech rajonizace a do toho spadaly jednotlivé ulice. V Canadian Medical je to dnes tak, že naši klienti, pokud je to potřeba, mají nárok na příjezd lékaře domů, ale přijet za ním může i jiný doktor než ten jeho. Protože ne vždy každý může v jakoukoli chvíli a na jakékoli místo. To se týká našich klientů z Prahy, Brna a okolí těchto měst. Máme s tím dobré zkušenosti, funguje to.

Co mají lidé dělat, když se přestěhují a musí si najít nového praktického lékaře? Někteří si stěžují, že se někdy hledá hodně těžko.

Může se to stát a někdy bylo skutečně dost složité na novém místě najít lékaře, protože někteří mají plný stav. Nevím, zda to všichni ví, ale v tomto nabídly pomoc zdravotní pojišťovny, které by měly každému člověku praktického lékaře sehnat.

Je jisté, že ho seženou?

Ano. Stejně jako když někdo hledá stomatologa. Možná, že to jen někteří lidé, kteří nového lékaře hledají, netuší.

Dá se přirovnat dnešní praktický lékař k rodinnému doktorovi, jak ho známe i z knížek či filmů?

Určitě ano. Jen došlo k rozdělení na dospělé všeobecné lékařství a na děti a dorost. Znám anamnézy a zdravotní stav celých rodin, takže „rodinný lékař“ je často přiléhavé pojmenování.

Existuje pak něco, na co si dát při výběru praktického lékaře pozor?

Nemohu hovořit za ostatní a nemohu ani hodnotit situaci v jiných městech či obcích. U nás se snažíme výběr praktického lékaře přizpůsobit individuálně pro každého podle jeho místa bydliště, ale i podle jeho zaměstnání. Tak, aby to vyhovovalo klientovi. Pak existuje webová stránka ZnamyLekar.cz, tam najdete informace o desítkách tisíců doktorů. Můžete se podívat, jaké mají reference, leccos to napoví.

Myslí praktický lékař za klienta i na věci, na které on může zapomenout?

U nás můžete zapomenout prakticky na všechno, protože my myslíme za vás. To důležité vám připomeneme. Máme k dispozici nedávno spuštěnou mobilní aplikaci myCANADIAN, která je určena pro držitele členských programů. Všichni naši lékaři tam mají přístup k vaší zdravotní dokumentaci, protože se může stát, že váš praktický lékař má dovolenou nebo nemůže být v určitou chvíli k dispozici, ale vy potřebujete pomoc či radu hned. Můžete se s někým spojit i večer nebo o víkendu, vždy vám někdo poradí. Aplikace hlídá i preventivní prohlídky, termíny očkování, je tam historie vašich receptů, objednání k lékaři atd.

Někdy lidé řeší zdravotní problém, je to už mimo ordinační hodiny ambulance, a neví, zda mají jet hned na pohotovost či nikoli. Máte i službu pro tyto pacienty?

Ano, běží 24 hodin denně a lékař je dostupný kdykoli, můžete s ním vše konzultovat. Často neposíláme ani pacienty jinam, jak bývá jinde obvyklé, protože v rámci našich zařízení se jim dostane specializované péče od kolegů. Objednání a vyšetření je pak v řádu dnů. Používáme pro klienty komplexní řešení. U nás mají možnost využít zdravotní péči napříč 40 specializacemi, od alergologa po zubaře.

Když jste hovořila o mobilní aplikaci, tak koronavirová pandemie nás v některých věcech popostrčila vpřed i při online komunikaci a využití telemedicíny. Očekáváte v případě moderních technologií i další změny, které ovlivní práci praktických lékařů?

Přiznám se, že kdysi jsme se tomu trochu bránili, protože pro nás praktiky byla strašně důležitá vždy přítomnost samotného pacienta, neboť kontakt s ním o jeho zdravotním stavu mnohé napoví. V době Covidu-19 se ale totálně změnil přístup klientů i lékařů. Předpokládám proto, že moderní technologie budou

Už to funguje u specialistů. Mají dálkové senzory na snímání srdečních frekvencí, v mobilech jsou senzory na snímání tlaku, diabetici mají senzory na snímání glykémie. Některé systémy s využitím moderních technologií se zřejmě v budoucnosti přenesou i k praktickým lékařům. Zejména mladá generace bude chtít tuto změnu, ale osobní kontakt mezi klientem a lékařem nikdy nevymizí, protože je založený na někdy až velmi blízkém vztahu.

Mnozí lékaři, nejenom praktičtí, před časem vášnivě odmítali elektronický recept či elektronickou neschopenku. Už se situace změnila?

Změnila, ale dnes jsme v úplně jiné situaci. Elektronický recept všem v době koronaviru nesmírně pomohl. Stejně jako to, že jsme po telefonické konzultaci mohli vystavit žádanku na PCR test či projednat karanténu pacientů. Neumím si představit, jak bychom to zvládli, kdyby všichni pacienti přišli sem. Jak se říká, všechno zlé je i na něco dobré. Loni při prvním lockdownu jsme většinu věcí konzultovali telefonicky nebo prostřednictvím videohovoru nebo chatu naší služby Lékař online 24/7. Lidé se minulý rok koronavirové epidemie hodně báli. Naštěstí strach už pominul a situace se vrací k normálu.

Vrací se v uvozovkách k normálu i nemoci, se kterými za vámi lidé chodí?

Úplně ne. Díky rouškám a respirátorům nebyla například v prvních měsících letošního roku a na konci minulého chřipková epidemie. Potlačil se přenos kapénkové infekce.

Neměly by se v době hrozby přenosu podobných infekcí roušky v dopravních prostředcích či obchodech nosit i poté, co koronavirus odezní?

Pokud se podaří zabránit přenosu kapénkové infekce, myslím kdykoli, tak je to jen dobře. Navíc už umíme s rouškami a respirátory pracovat a víme, jak je používat. Máme je i doma v zásobě. Použití v obchodě či autobuse v době chřipek může pomoci, ale mělo by to být dobrovolné.

Dokáže se vlastně praktický lékař někdy úplně „odpojit“ od svých klientů?

Dělám praktickou lékařku přes 30 let. Můj otec byl zubař na malém okresním městě, takže k medicíně jsem měla blízko odmalička a mnoho našich rodinných přátel byli zdravotníci. Byla to moje životní volba a už vím, že to bylo dobře, nikdy bych neměnila. Z mnoha kamarádů se stali pacienti, z mnoha pacientů kamarádi. Radí se se mnou i o svých vztazích, bydlení, domácích mazlíčcích. Nelze se nikdy od toho úplně odstřihnout, protože ty vztahy se někdy dostanou na úplně jinou úroveň. Strašně špatně jsem kdysi snášela, když mi jakýkoli pacient, kterého jsem znala dlouho, zemřel. Ale nikdy jsem nelitovala, že dělám tuto práci. Bude to znít jako naprostá fráze, ale když můžu, pomůžu. Ostatně, od toho jsem tady.