Stavebnictví patří mezi obory, které ovlivňují podobu světa kolem nás. V Česku ale toto tradiční odvětví stojí na prahu zásadní personální výzvy. Poptávka po výstavbě roste, generace zkušených pracovníků ale stárne a mladí přicházejí pomaleji, než by trh potřeboval. Podle aktuálních dat Svazu podnikatelů bude ve stavebnictví chybět do pěti let 74 tisíc pracovníků.