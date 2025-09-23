Vlastnictví auta už není samozřejmostí, Češi častěji volí leasing nebo úvěr
Operativní leasing a úvěry na auto se v Česku stávají běžnou alternativou k jednorázovému nákupu. Zatímco dříve převládala preference vlastnictví vozu, dnes už mnoho lidí upřednostňuje možnost rozložit náklady do splátek a získat k tomu i doprovodné služby. Vyplývá to z průzkumu společnosti Volkswagen Financial Services (VWFS), jehož výsledky zapadají do širšího evropského trendu.
Podle průzkumu by dvě třetiny Čechů stále zvolily nákup vozu za hotové, pokud by měli dostatek peněz. Realita je ale jiná: více než polovina dotázaných (52 procent) vidí jako hlavní důvod financování právě nedostatek prostředků na jednorázovou investici. Přidávají se však i další motivy, lidé například chtějí mít finanční rezervu pro nenadálé výdaje nebo ocení rychlejší dostupnost vozu. A čím dál více jsou motivací také servisní balíčky či pojištění zahrnuté v jediné měsíční splátce.
„Trend ‚užívej, ale nevlastni‘ postupně mění český trh. Přispívá k tomu ekonomická nejistota i fakt, že auta rychle ztrácejí hodnotu,“ říká Vratislav Strašil z VWFS.
Evropa jde stejným směrem
Podobný posun je patrný i jinde v Evropě. V Německu nebo Nizozemsku už operativní leasing dávno není vnímán jen jako řešení pro firmy, ale stal se běžnou volbou domácností. Podle analytiků jde o přirozenou reakci na rostoucí ceny nových automobilů i vyšší životní náklady. Ve Francii se navíc začíná více prosazovat model takzvaného předplatného, kdy zákazník platí měsíční poplatek a auto může flexibilně měnit.
Průzkum rozlišil několik typů zákazníků podle motivací. První jsou takzvaní obezřetní kupující. Asi třicet procent lidí má sice prostředky na koupi, ale nechce se finančně vyčerpat, a raději tak volí leasing či úvěr. Další část tvoří lidé, kteří jsou donuceni okolnostmi, jinými slovy, 18 procent respondentů potřebuje auto okamžitě, ale nemá hotovost. A menší skupina pak volí image a komfort, využívá tedy leasing nejen kvůli financím, ale i kvůli možnostem doplňkových služeb nebo tomu, že automobil vnímají jako součást své identity. Obecně platí, že lidé, kteří volí úvěr, považují vlastnictví vozu za důležité. A naopak zákazníci operativního leasingu oceňují spíše pohodlí a nižší administrativní zátěž.
Leasing jako nový standard?
Z hlediska značek průzkum v případě českých zákazníků napříč všemi skupinami potvrdil dlouhodobou popularitu značky Škoda. Druhou nejčastěji zmiňovanou značkou je pak Volkswagen. Preference se tak shodují s celkovým obrazem českého trhu, kde domácí výrobce hraje stále zásadní roli.
Zatímco v minulosti byl operativní leasing doménou firemních flotil, dnes si postupně hledá cestu i k soukromým zákazníkům. Podle odborníků je pravděpodobné, že tento trend bude sílit. A to nejen kvůli cenám aut, ale i vzhledem ke změně přístupu mladších generací. Pro ty totiž není vlastnictví vozu tak důležité jako flexibilita a dostupnost služby.