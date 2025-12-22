Andrej Babiš vloží do 8. ledna holding Agrofert do svěřenského fondu RSVP Trust
- Svěřenský fond RSVP Trust je založený poradenskou firmou Roklen.
- Správcem fondu je bankéř Wilfried Reinhard Elbs.
- Dohlížet na něj bude protektorka Věra Výtvarová.
Premiér Andrej Babiš (ANO) do 8. ledna nevratně vloží holding Agrofert do svěřenského fond RSVP Trust, který založila poradenská společnost Roklen s právní podporou právní kanceláře DBK. Ta o tom dnes informovala ČTK a Babiš následně ČTK sdělil, že tak učiní do termínu, jak mu stanovuje zákon, tedy do 30 dnů od svého jmenování premiérem.
Správcem fondu, tedy tím, kdo bude reálně majetek spravovat, je seniorní komerční bankéř a asset manažer Wilfried Reinhard Elbs. Protektorem, tedy tím, kdo na správce dohlíží, je auditorka se zkušeností ze společnosti PwC Věra Výtvarová. Elektorem, tedy tím, kdo může jmenovat náhradního protektora, je právník Patrik Bureš.
„Vzhledem k tomu, že samotný fond založila finanční a poradenská společnost Roklen, je právě ta podle českého práva technicky vedena jako skutečný vlastník. Veškerá rozhodnutí bude ale podle statutu dělat správce pod dohledem protektora, naše další role bude nejvýše poradenská směrem k nim, a to vzhledem k naší specializaci na fúze a akvizice,“ uvedl výkonný ředitel Roklenu Jakub Burda. Pro právní poradenství v této věci si Roklen najal kancelář DBK Partners.
Lhůta třicet dní
Prezident Petr Pavel podmiňoval veřejným oznámením řešení střetu zájmů jmenování Babiše premiérem. Babiš počátkem prosince uvedl, že s Agrofertem, který sdružuje zhruba 200 firem v Česku i zahraničí, nebude mít nic společného a nevrátí se mu ani po konci v politice. Akcie bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor. Oba určí nezávislá osoba. Babišovi potomci získají Agrofert až po jeho smrti. Realizovat svůj plán měl Babiš do 30 dnů od jmenování premiérem, tedy do 8. ledna 2026.
Roklen je česká finanční skupina zaměřená na poradenství fúzí a akvizic, digitální bankovnictví a fintech služby nové generace. Vznikla v roce 2014, disponuje licencí obchodníka s cennými papíry a platební instituce. Od svého založení buduje tým financování firem a poskytuje poradenství například ve fúzích a akvizicích, emisích akcií nebo dluhopisů a při restrukturalizaci firem.
Agrofert loni výrazně zvýšil zisk
Holding Agrofert působí v zemědělství, potravinářství či chemii. Sdružuje zhruba 200 firem v Česku i v zahraničí. Patří mu třeba chemičky Deza, Fatra, Lovochemie a Precheza nebo potravinářské společnosti Kostelecké uzeniny, Krahulík či Penam. Zaměstnává 29 tisíc lidí, z toho v Česku zhruba 18 tisíc. Patří tak k největším soukromým zaměstnavatelům v Česku.
Zisk holdingu loni meziročně vzrostl o pět miliard korun na 7,1 miliardy korun. Důvodem byl prodej mediální skupiny Mafra, firmy Londa provozující rozhlasové stanice a pardubické chemičky Synthesia. Tržby stagnovaly na 212 miliardách korun.
Babišovy investice spravuje fond Hartenberg. V investiční skupině Hartenberg Holding drží Babiš přes firmu SynBiol podíl 87,75 procenta, dalších 9,75 procenta vlastní Jozef Janov a zbývající podíl náleží šéfovi akvizic Agrofertu Liboru Němečkovi. Hartenberg investuje také do reprodukčních klinik, nemovitostí, potravinářství a oděvních značek, ovládá síť květinářství Flamengo či e-shopy Ovečkárna.cz a Sportobchod.cz.