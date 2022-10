Výrazný pokles cen energií napřesrok nečekám, říká šéf Epet Petr Švec | E15.cz

Zastropování cen energií je podle generálního ředitele společnosti EP Energy Trading (Epet) krok správným směrem. Cenový strop ale podle něj měl být nastaven mnohem dříve. „Zastropování cen prostřednictvím obchodníků by bylo složité už jen s ohledem na komplikovanou kompenzaci nákladů,“ říká v rozhovoru Petr Švec.

Co je náplní vaší společnosti a jaké je její postavení na trhu?

Společnost EP Energy Trading, a.s. neboli Epet je od roku 2005 dodavatelem elektřiny a zemního plynu. Je součástí Energetického a průmyslového holdingu (EPH) miliardáře Daniela Křetínského. Loni se pod Epet začlenila společnost Dobrá Energie. Z hlediska dodaného objemu energií jsme se tak stali největším alternativním dodavatelem energií na českém trhu. V současné době zajišťujeme dodávku elektřiny a plynu pro více než 130 tisíc odběrných míst v České republice a na Slovensku.

Museli jste v turbulentní době, kdy zkrachovala řada dodavatelů energií a ceny raketově rostou, změnit firemní strategii, například způsob nákupu energií?

Strategii nákupu jsme v zásadě neměnili. Pro velké firmy nakupujeme energie vždy v okamžiku akceptování prodejní ceny a pro domácnosti průběžně, a to minimálně dvanáct měsíců dopředu. Je pravda, že když ceny elektřiny dosahovaly maxima, tak jsme nenakupovali. Což je logické, protože by pak energie byla v podstatě neprodejná.

„ Zdroje mají na burze prodanou již velkou část produkce na rok 2023 a také na další roky. Není proto jednoduše možné přestat na ní obchodovat. “

Odkud nakupujete energie, přes burzu, nebo napřímo?

Nákup elektřiny a plynu probíhá přes tradingovou společnost v rámci skupiny EPH, která výraznou část energií nakupuje na burze.

Myslíte, že by Česká republika měla přestat obchodovat energii přes lipskou burzu a výrobci by ji měli prodávat napřímo? Snížilo by to ceny?

Obecně běžně fungují i bilaterální obchody, což znamená, že výrobce prodává přímo obchodníkovi. To je výhodné, protože výrobce nemusí platit poplatky burze. Ale i tak výslednou tržní cenu určuje cena, která vzniká na burze. Zdroje mají na burze prodanou již velkou část produkce na rok 2023 a také na další roky. Není proto jednoduše možné přestat na ní obchodovat. Spíše je nutné zamyslet se nad mechanismem ceny. To je v současnosti diskutované téma, protože tržní cenu výrazně ovlivňuje nejdražší zdroj, kterým jsou nyní paroplynové elektrárny.

Změnilo se i chování zákazníků?

V letošním roce jsme zaznamenali pokles spotřeby, zákazníci více šetří. U plynu je to více než deset procent. Firemní zákazníci pak, pokud je to možné, plánují výrobu v levnějším čase, kdy je spotová cena nižší, tedy ve večerních hodinách. A také v mnohem vyšší míře investují do energetických úspor.

Poskytujete zákazníkům nějaké bonusy, pokud dosáhnou úspor?

V tomto okamžiku takovou nabídku nemáme, ale uvažujeme o jejím zavedení.

Jaký názor máte na způsob zastropování cen elektřiny a plynu, o němž na počátku října rozhodla vláda? Proč se nevztahuje i na ceny tepla?

Je to určitě krok správným směrem, protože na konci roku by obchodníci zcela jistě zdražili nad úroveň zastropovaných cen, což by bylo pro velkou část domácností a malých firem ekonomicky neúnosné. Otázkou je, zda regulace neměla přijít dříve, na začátku roku, kdy výrobci neměli produkci na další období prodanou, a celý mechanismus limitních cen tak mohl být výrazně jednodušší.

Zastropování cen prostřednictvím obchodníků je složité už jen s ohledem na komplikovanou kompenzaci nákladů pro obchodníky. Zastropování cen je z pohledu spotřebitelů výhodnější a potřebný krok, který úsporný tarif nahradí. Bude se týkat i výrobců tepelné energie na vytápění a přípravu teplé užitkové vody a těch, kteří vyrábějí teplo do rozvodné sítě.

Dokáže se Česko obejít bez ruského plynu a ropy?

Postupem času zcela jistě ano. Česká republika má pronajatou část terminálu pro dodávky LNG plynu a hledá další cesty, jak zajistit, aby nebyla závislá na plynu z Ruska. Ale situace se bude zlepšovat postupně, minimálně další dva, tři roky.

Myslíte, že by měl být přehodnocen Green Dealu a měla být prodloužena těžby uhlí? Nebo by se naopak mělo masivně investovat do rozvoje obnovitelných zdrojů?

V Evropě není politická ani jiná vůle něco zásadně měnit ve věcech již rozhodnutých. Čas ukáže, zda to rozhodnutí bylo správné.

„ Obávám se, že výdaje na zastropování cen budou nakonec výrazně vyšší, než se očekává. “

Měla by nastat revize evropského obchodu s emisními povolenkami?

Podle mě není potřebné zásadně revidovat trh s povolenkami, jejich cena nemá v současné době na cenu elektřiny výrazný vliv.

Jak hodnotíte vládou přijatou takzvanou wind fall tax ve výši 60 procent pro energetické a těžařské firmy a banky, z níž se bude financovat zastropování cen energií?

Tento typ daně je solidárním příjmem pro částečnou sanaci výdajů za zastropování cen. Bude vždy částečně nespravedlivý vůči investorům, akcionářům a firmám, které dokázaly dlouhodobě efektivně hospodařit. Já se spíše obávám toho, že výdaje na zastropování cen budou nakonec výrazně vyšší, než se očekává. A to především v situaci, kdy budou spotové ceny energií vysoké, protože právě tyto ceny budou základem budoucího kompenzačního mechanismu.

Dokážete odhadnout, jak se podle Vás budou vyvíjet ceny energií v příštích dvou letech?

Ceny plynu i elektrické energie postupně klesají, ale stále jsou mnohonásobně výše než na začátku roku 2021. U elektřiny se očekává korekce ve druhém kvartálu příštího roku. Cena plynu bude závislá na tom, jak Evropa zajistí dodávky plynu v dalším období. Ale výrazný pokles v příštím roce neočekávám.

Poznámka redakce: Daniel Křetínský a Patrik Tkáč jsou spolumajiteli společnosti Czech News Center, která vydává deník E15.