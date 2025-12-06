V pražských Strašnicích shořely veterány za stamiliony

Ve Strašnicích shořely veterány za stamiliony. Obří sbírku ukrýval pneuservis, případ přebrala kriminálka
- V noci vypukl požár pneuservisu v pražských Strašnicích, který byl hasičům hlášen kolem třetí hodiny ráno
- Předběžná škoda byla odhadnuta na 200 milionů korun a stále narůstá
- Na hašení se podílely jednotky ze sedmi stanic, tři dobrovolné jednotky a hasiči Správy železnic
Noční požár pneuservisu v pražských Strašnicích způsobil škodu 200 milionů korun. Novinářům to sdělil mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl. Předběžný odhad škody z dopoledne byl přitom 80 milionů korun. Na místě byly automobilové veterány, řekl mluvčí. Příčina požárů se stále vyšetřuje, místo si převzala kriminální policie, výše uchráněných hodnot dosáhla rovněž 200 milionů korun, dodal.
Hasiči měli požár hlášený dnes zhruba ve 03:00, podle mluvčího byl v plném rozsahu, hořelo na ploše velikosti asi 30 krát 30 metrů. Požár zasáhl také skladovací prostory a administrativní část. Zhruba za hodinu se podařilo zamezit plamennému hoření a krátce před 05:00 hasiči požárlokalizovali.
V noci na místě zasahovaly jednotky ze sedmi hasičských stanic, tři dobrovolné jednotky a hasiči Správy železnic. Po lokalizaci se počet jednotek snížil. Mluvčí krátce před desátou informoval, že předběžná škoda byla odhadnuta na 80 milionů korun, krátce po poledni výši aktualizoval. "Odhad škody se zvýšil na 200 milionů korun, uchráněné hodnoty také 200 milionů Kč," sdělil. Místo si nyní převzala kriminální policie a Technický ústav požární ochrany.
V posledních letech nebyly obdobně rozsáhlé požáry výjimkou. V roce 2021 například došlo v Česku k několika závažným požárům, které měly vážné následky jak pro firmy, tak pro místní komunity. Mezi nejvýznamnější z nich patřil požár výrobní haly společnosti Bidfood v Kralupech nad Vltavou, který způsobil škodu za 172 milionů korun. Požár, který byl úmyslně založen zaměstnancem Petrem Cinou ve skladu obalů, zničil nejen část objektu, ale také technologii výroby produktů pod značkou Nowaco. Tento incident se stal příkladem nejen materiálních škod, ale i nebezpečných lidských motivací, kdy chtěl obžalovaný svést vinu na kolegu a získat místo pro svého známého. Soud nakonec Cinovi vyměřil osmiletý trest vězení za úmyslné obecné ohrožení.
O měsíc později, 2. července 2021, vzplála vstupní hala v pražských Letňanech, která byla součástí veletržního areálu. Požár, jehož škoda byla odhadována na 150 až 200 milionů korun, vznikl v rámci výstavy zaměřené na stany a vybavení do přírody. Příčina vzniku ohně byla technická závada, jak potvrdili hasiči, a případ byl policií odložen.
Další požár, který se odehrál 29. července 2021, zasáhl výrobní linku a střechu haly společnosti Al Invest Břidličná na Bruntálsku. Požár způsobil škodu ve výši 200 milionů korun a byl způsoben technickou závadou. Tato událost, stejně jako předchozí, ukázala, jak nebezpečné mohou být technické závady v průmyslových objektech, které mají potenciál způsobit rozsáhlé škody.
V říjnu 2021, konkrétně 20. října, došlo k požáru ve spalovně odpadu v pražských Malešicích. Požár způsobil škodu za stovky milionů korun, když hořely rekonstruované technologie na čištění spalin. Naštěstí se oheň nerozšířil na další budovy a hasiči ho dokázali dostat pod kontrolu za zhruba dvě hodiny. Tento požár měl za následek nejen materiální škody, ale také zpoždění v rekonstrukci spalovny, která se protáhla o celý rok.
Požár v průmyslových prostorách v Mladé Boleslavi, který vypukl 29. ledna 2022, způsobil škodu ve výši 1,2 miliardy korun. Oheň, který začal u firmy Faurecia, dodavatele pro Škodu Auto, se rychle přenesl na závod dalšího dodavatele automobilky, společnosti Grupo Antolin. Tento incident, který měl rozsáhlé finanční důsledky, vedl k tomu, že v roce 2023 byl pachatel poslán na sedm let do vězení za úmyslné založení požáru.
V roce 2023 došlo k několika dalším závažným požárům, včetně toho, který zasáhl firmu CVP Galvanika ve Ždánicích na Hodonínsku. Požár, který způsobil škodu ve výši 300 milionů korun, měl technickou příčinu, jak uvedla policie, která nakonec případ odložila. V srpnu 2023 došlo k požáru v plastové výrobě v Žebráku, kde škoda přesáhla 1,8 miliardy korun. Tento požár byl způsoben člověkem, ale není jasné, zda šlo o úmysl nebo nedbalost. Vyšetřovatelé se stále snaží odhalit konkrétní příčinu.
Požár v průmyslové textilce Juta v Turnově, který vypukl 10. října 2023, způsobil škodu odhadovanou na 160 milionů korun. Tento incident měl provozně technickou příčinu, konkrétně závadu na vysokozdvižném vozíku. Vyšetřovatelé vyloučili cizí zavinění, a tak se jednalo o další příklad toho, jak i malé technické poruchy mohou mít vážné následky.
V roce 2025 pokračovaly podobné incidenty, kdy 17. června 2025 požár zasáhl pilu na zpracování dřeva ve Velkých Karlovicích. Odhadované škody se vyšplhaly na stovky milionů korun. O měsíc později, 22. října 2025, začala hořet soustava hal v Nehvizdech, přičemž škody byly odhadnuty na 80 až 120 milionů korun. A v listopadu 2025, konkrétně 22. listopadu, vypukl rozsáhlý požár v průmyslové hale ve Vysokém Mýtě, kde předběžné odhady škod činí desítky až stovky milionů korun.