Český pavilon na EXPO 2025 získal zlato v soutěži World Expolympics. Vyhrál kategorii, kde hlasovala i veřejnost
Dvě ocenění v soutěži World Expolympics si na světové výstavě EXPO 2025 odnesl český národní pavilon. V kategorii Best Pavilion stříbro za maskota Reného, dokonce zlatou medaily pak získal v kategorii People’s Choice, kde hlasovala vedle profesionálů i veřejnost.
Soutěž World Expolympics pořádá iniciativa Experiential Design Authority (TEDA). V kategorii People’s Choice český pavilon předstihl reprezentanty zemí, jako je Francie, Kanada, Německo, Portugalsko, Španělsko, Švýcarsko nebo USA.
„Nesmírně si vážíme všech ocenění, ale největší radost mám právě z vítězství v kategorii People’s Choice, o níž rozhodují sami návštěvníci světové výstavy z celého světa. Stále nemohu uvěřit, že jsme prvenství získali právě v této kategorii, která je nejkomplexnější ze všech – hodnotí totiž nejen architekturu, expozici, technologie či doprovodný program, ale všechny tyto prvky dohromady,” říká generální komisař české účasti na EXPO 2025 Ondřej Soška.
„Vítězové letošního ročníku představují vrchol zážitkového designu,“ uvedl Travis Stanton, výkonný ředitel TEDA. „Každý projekt ukazuje nejen mimořádnou kreativitu, ale také hluboký závazek spojovat lidi, kultury a myšlenky prostřednictvím síly vyprávění a designu. World Expolympics oceňují ty, kteří posouvají hranice toho, jaký může být zážitek na světové výstavě, a letošní ocenění stanovují inspirativní měřítko pro celý obor,” dodal.
René zaujal porotu jako „jedinečný a poutavý výtvor, který předává důležité poselství o spolupráci". Odborníci ocenili také jeho originální formu, zapamatovatelnou barevnost, výrazný šarm a propojení s odkazem EXPO 1970.
René je křišťálová bytost, která reprezentuje Česko ve dvou podobách. První z nich je originální skleněná plastika, vytvořená významným českým sklářem a umělcem Reném Roubíčkem pro československý pavilon na EXPO 1970 v Ósace, nazvaná „Mrak–voda, zdroj života“. Skrze tuto historickou inspiraci René symbolicky navazuje na úspěch československého pavilonu, který získal cenu za architekturu. René Roubíček se tak po 55 letech stává jediným umělcem, jehož díla byla vystavena na obou světových výstavách v Ósace.
Druhá podoba maskota byla navržena s ohledem na japonskou kulturu a její lásku k maskotům. Inspirována estetikou kimokawaii, která kombinuje podivnost s roztomilostí, získala postavička charakteristickou zelenou barvu odkazující na uranové sklo, s nímž Roubíček pracoval jako jeden z prvních na světě. Po představení Reného japonské veřejnosti se sociálními médii rychle rozšířila vlna fanouškovské tvorby, některé příspěvky dosáhly během chvíle milionových zhlédnutí.
Kromě těchto ocenění se český pavilon probojoval i do finále dalších kategorií a umístil se následovně:
Best Small Pavilion – 4. místo (za Srbskem, Rakouskem a Irskem)
Best Presentation (Ballet of Tomorrow) – 5. místo (za USA, Saúdskou Arábií, Portugalskem a Španělskem)
Best Pavilion Team – 5. místo (za USA, Itálií, Vietnamem a Saúdskou Arábií)
Soutěž World Expolympics byla vytvořena s cílem představit špičku v oboru světových výstav. O vítězích rozhodoval 32členný mezinárodní panel odborníků z různých zemí a disciplín – od exhibition designu, architektury a kulturního storytellingu až po kreativní design a interaktivitu. Finalisté kategorie People’s Choice byli vybráni prostřednictvím otevřeného hlasování a tři pavilony s nejvyšším počtem hlasů obdrželi zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili.