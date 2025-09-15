Český pavilon na EXPO přivítal už přes milion návštěvníků. Výstava se blíží překlopení do zisku
Na světové výstavě EXPO v japonské Ósace by tento týden měla padnout hranice 22 milionů návštěvníků. Je důležitá, protože při ní se má hospodaření akce překlopit do zisku. Přes milion lidí pak přivítal i český národní pavilon. Počítadlo ukázalo s tímto číslem na tříčlennou japonskou rodinu, která do něj dokonce přišla už podruhé.
V sobotu 13. září také padl denní rekord, když na výstaviště zavítalo 227 tisíc osob. S blížícím se koncem křivka návštěvnosti strmě stoupá. Většina návštěvnických slotů do konce výstavy je už nyní obsazená.
„Z české účasti na světové výstavě EXPO 2025 mám upřímnou radost. Po třech letech intenzivní práce začínáme sbírat pomyslné ovoce. Počátkem září jsme přivítali miliontého návštěvníka. Tím byla japonská rodina – paní Yuka Takeuchi se svojí maminkou a pětiletou dcerou. U nás už byli podruhé, protože se jim pavilon velmi líbil. Obdivují český křišťál, současné umění i hudbu našich skladatelů. Babička už dokonce Česko navštívila a její dcera s vnučkou se nám svěřily, že by se jednou také rády k nám vydaly,“ říká generální komisař české účasti na EXPO 2025 Ondřej Soška.
Český pavilon za pět měsíců fungování přivítal už řadu významných hostů, například členy japonské císařské rodiny včetně princezny Takamado, končícího předsedu japonské vlády Shigeru Ishibu, holandského krále Viléma Alexandra, ministra financí Spojených států amerických Scotta Bessenta, českého prezidenta Petra Pavla, vnuka Alfonse Muchy Johna Muchu a desítky velvyslanců z celého světa, sportovců i byznysmenů.
„Do konce světové výstavy zbývají ještě čtyři týdny, stále je možnost náš pavilon navštívit, rádi přivítáme každého návštěvníka. V pátek k nám zavítala paní, která u nás byla už posedmnácté, v létě pak dorazila bývalá hosteska z československého pavilonu EXPO 1970, jejíž vnučka na sobě měla oblečenou její tehdejší uniformu,“ říká ředitelka českého pavilonu na EXPO 2025 Akiko Sagae.