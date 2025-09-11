Dům na Marsu z vlnité lepenky? V soutěži Modelium jde o standardní zadání
Navrhnout originální model stavby lze z různého materiálu. V soutěži Modelium pořádané HFS Systémem ze skupiny Purposia Group tak činí studenti středních škol z vlnité lepenky. Soutěžní témata pak bývají zajímavá až vizionářská. Třeba „Dům na Marsu“, „Plovoucí město“, nebo „Národní knihovna.“
V letošním 17. ročníku byl ale úkol jednoznačný: návrh národního pavilonu pro světovou výstavu EXPO. Zapojilo se do něj 83 týmů ze čtyřiceti různých škol. Dvanáct nejlepších nyní postupuje do finálových kol, která vyvrcholí 30. října mezinárodním superfinále na City Campusu Ostravské univerzity.
Do poroty letos vůbec poprvé usednou i zahraniční odborníci. Japonský architekt Yasumasa Hayashi, zakladatel studia ArchTank a držitel prestižní Good Design Award 2024 či Stefan Jansch, Country Manager společnosti HSF System AT.
„Účast Yasumasy Hayashiho je jedním z konkrétních výsledků partnerství Purposia Group s českým pavilonem na EXPO. Studentům jsme díky němu dokázali zprostředkovat možnost konfrontovat své projekty s pohledem architekta, který přináší inspiraci z jiné kulturní i profesní tradice,“ uvádí předseda představenstva Purposia Group Jan Hasík.
Soutěž studentům nabízí nejen finanční odměny v celkové hodnotě přes sto tisíc korun, ale především jedinečnou možnost setkat se s předními architekty.
„Projekty jako je Modelium jsou důležité pro rozvoj talentu a kreativity mladé generace, která představuje naši budoucnost. To je i vizí EXPO 2025 a české účasti v Ósace – podporovat mezinárodní spolupráci, nejen mezi Českem a Japonskem,“ dodává generální komisař české účasti Ondřej Soška.