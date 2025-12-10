Český AI nápad na sledování srdce expanduje do Evropy
• Český startup Kardi Ai využívá AI a chytrý hrudní pás k včasnému odhalování srdečních arytmií, které běžné vyšetření nemusí zachytit.
• Technologie právě expanduje na čtyři nové evropské trhy.
• Za projektem stojí kardiolog Tomáš Skála a americký podnikatel Stephen Burke, podpoření známými tvářemi české investiční scény.
Česká AI technologie, která zachraňuje životy pacientů, míří za hranice. Poté co autoři myšlenky chytrého hrudního pásu Kardi AI získali investici více než milion eur, podnikli první kroky na čtyřech nových evropských trzích: v Polsku, Rumunsku, Bulharska a na Slovensku. Příští rok se pustí do Asie, ve výhledu mají i severoamerický trh. Za původní myšlenkou stojí kardiolog Tomáš Skála a americký podnikatel Stephen Burke.
Kardi Ai kombinuje hrudní pás, mobilní aplikaci a vlastní AI model, který v téměř reálném čase vyhodnocuje EKG. Už po pěti minutách od konce měření dostává uživatel lékařskou zprávu srozumitelnou pro něj i jeho ošetřujícího lékaře.
Technologie umožňuje včasné odhalení rizikových arytmií, které by běžné krátkodobé vyšetření, například EKG nebo holter, nemuselo zachytit. „Monitorování v reálném životě a v delším čase má zásadní dopad na včasné záchyty. U mnoha pacientů jsme identifikovali komplikace, které by jinak zůstaly skryté a pravděpodobně by se projevily až v budoucnu,“ uvádí Tomáš Skála, kardiolog a spoluzakladatel Kardi Ai. Budoucnost zdravotní péče stojí podle něj právě na personalizaci a datové medicíně.
Za hranice jeho startup poslala silná jména české scény. Investici v něm mají například Depo Ventures zakladatelů Michala Ciffry a Petra Šímy či Garage Angels spojené s Jiřím Hlavenkou a Karlem Oblukem. Zařízení Kardi Ai se stalo celosvětově jediné certifikované řešení pro dlouhodobý monitoring srdce, které splňuje přísné požadavky pro medicínské použití a vykazuje lepší výsledky než zavedený holter. Nově zařízení začnou dostávat pacienti v Polsku, Rumunsku, Bulharsku a na Slovensku.
Evropská expanze je teprve začátek
Expanze na nové trhy probíhá v několika úrovních. Na Slovensku přes lokálního distributora vznikla spolupráce s Národními kardiologickými centry. V Rumunsku se Kardi Ai testuje v pilotním režimu ve vybraných nemocnicích, přičemž ve skupině Medicover již probíhají kroky směřující k širšímu nasazení technologie. V Bulharsku získal startup strategickou podporu společnosti BGO Software, největšího implementátora nemocničních systémů v zemi s působností na mezinárodních trzích.
„Slovensko pro nás bylo první jasná volba, protože jako českému startupu je nám tamní trh nejbližší, podobně jako Polsko, kde nás potěšila pozitivní zpětná vazba kardiologické komunity. Rumunsko a Bulharsko jsou zase země, které dlouhodobě patří mezi státy s nejvyšší úmrtností na kardiovaskulární onemocnění v Evropě, takže zde vidíme velkou příležitost pomoci s prevencí,“ vysvětluje Vlastimil Hrabal, šéf Kardi Ai.
V Rumunsku již probíhají jednání o zapojení Kardi Ai do preventivních programů zdravotní pojišťovny.
Evropská expanze je podle startupu teprve začátek. V roce 2026 chce expandovat na trhy v Asii a na Blízkém východě a postupně v budoucnu pokračovat také na severoamerický trh.
„Využití umělé inteligence ve zdravotnictví je na vzestupu a Kardi Ai je ukázkovým příkladem technologie pro podporu prevence, která bývá dlouhodobě podceňovaná. Startup má silný tým, ověřený produkt a jasnou vizi. I proto věřím, že má potenciál stát se evropským lídrem v digitální kardiologii,“ říká Jan Davídek, řídící partner fondu Purple Ventures, který Kardi Ai v minulosti podpořil investicí.