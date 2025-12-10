Penta vstupuje do vyšší ligy realitního byznysu. V centru Londýna rozjíždí investice za 20 miliard
- Penta Real Estate vstupuje na britský trh dvojicí projektů v Londýně za více než 700 milionů liber (téměř 20 miliard korun).
- Partnerství s renomovaným developerem Ballymore má Pentě zajistit rychlou orientaci v londýnském prostředí.
- Penta má v Londýně velké ambice. Nové projekty ji mají zařadit mezi významné londýnské hráče.
Když se jeden z nejvýraznějších středoevropských developerů rozhodne vstoupit na realitní trh, který patří k nejkonkurenčnějším na světě, neudělá to potichu. Penta Real Estate oznámila dvojici rezidenčních akvizic v Londýně a s nimi i svůj první krok mimo střední Evropu. V britské metropoli plánuje výstavbu více než 680 bytů v hodnotě přes 700 milionů liber, tedy zhruba 20 miliard korun. Spolupracovat bude s renomovaným londýnským developerem Ballymore.
Penta přerostla středoevropský trh
Výstavba už začala. Dokončení obou projektů, které vznikají v atraktivních lokalitách Canary Wharf a Nine Elms, je plánováno na rok 2029. Pro Pentu představuje vstup do Londýna strategickou expanzi na západní trhy – krok, který skupina dlouhodobě zvažovala a který zapadá do širší strategie směřování kapitálu mimo středoevropský region. Penta už dnes působí ve více než desítce evropských zemí a jen v roce 2024 vykázala čistý zisk 15,1 miliardy korun.
Spoluzakladatel Penty Marek Dospiva a hlavní hybatel její realitní divize k rozhodnutí vstoupit do Spojeného království říká, že skupina si je dobře vědoma rizik, která výstavba v novém prostředí přináší. I proto se rozhodla spojit síly s místním partnerem.
Ballymore patří k nejrespektovanějším developerům v Londýně a stojí za řadou zásadních urbanistických projektů posledních let. „Nejde o jednorázový spekulativní vstup, ale o promyšlenou, strategickou investici. Chceme využít naše know-how a kapitál posílený úspěchy Penta fondů i mimo středoevropský region. S Ballymore sdílíme smysl pro oživování brownfieldů a jejich proměnu v moderní městské čtvrti,“ dodává Dospiva.
Londýnská mise pro Streblova
Londýnskou expanzi vede dlouholetý manažer a člen představenstva Penta Real Estate Pavel Streblov. Ten zdůrazňuje, že ambice skupiny jsou v britské metropoli dlouhodobé. Penta podle něj nechce zůstat jen v segmentu rezidenční výstavby; aktivně sleduje i příležitosti v kancelářích, hotelnictví či studentském bydlení.
Během následujících let plánuje rozšířit svou londýnskou kancelář a uskutečnit další investice v miliardových objemech. „S ohledem na relativně slábnoucí nabídku nových realitních projektů se tímto objemem bytů okamžitě zařazujeme mezi významné hráče na trhu,“ říká Streblov.Vizualizace projektu Cuba Street, nové 52patrové rezidenční věže v londýnském Canary Wharf. Penta ve společném podniku s Ballymore zde buduje 434 bytů a největší nový veřejný park v oblasti za poslední dekády. |
Spojený podnik Penty a Ballymore stojí na rovnoměrném podílu obou stran. Prvním projektem, který v rámci partnerství vzniká, je Cuba Street – 52patrová rezidenční věž v bývalých docích Canary Wharf. Nabídne 434 bytů, panoramatické výhledy na Londýn, komunitní prostory a fitness centrum umístěné ve 32. patře. Součástí projektu bude také největší nový veřejný park realizovaný v oblasti za poslední dekády a část bytů bude určena pro dostupné bydlení, které je dnes v Londýně nedostatkovým artiklem.
Stovky bytů s výhledem na Temži
Druhým projektem je The Capston, závěrečná fáze prestižního projektu Embassy Gardens v Nine Elms, přímo v sousedství nové americké ambasády. Ballymore zde v předchozích etapách postavil přes 1 200 bytů a finální fáze doplní celý celek o dalších 247 luxusních jednotek. Dvě budovy o 11 a 22 podlažích nabídnou výhled na Temži, art-deco lounge, wellness s bazénem, fitness centrum a rezidenti získají přístup ke střešním terasám s výhledem na Westminster. Zároveň budou moci využívat ikonický „sky pool“, bazén zavěšený mezi dvěma budovami z dřívější části projektu.
Generální ředitel Ballymore John Mulryan partnerství vítá. Podle něj je zajištění financování pro více než 680 bytů v současném tržním prostředí významným počinem a spolupráce s Pentou stojí na sdílených hodnotách i důrazu na kvalitu a architektonickou úroveň projektů.
Vstup Penty do Londýna tak není jen novou geografickou kapitolou. Je to moment, kdy se středoevropský developer rozhodl vstoupit na scénu, kde se hraje v mnohem vyšší lize – a kde je úspěch podmíněn nejen kapitálem a zkušeností, ale i schopností vdechnout městu nové čtvrti, které obstojí v globální konkurenci. Pokud se plán naplní, Penta už nebude v Londýně jen hostem, ale plnohodnotným hráčem.