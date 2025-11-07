Nejkreativnější učitelka roku zabodovala propojením japonské krabičky na jídlo s matematikou
Pavla Petráková, jejíž projekt "Bento boxy aneb harmonie chutí, barev a čísel" propojil matematiku s japonskou kulturou ve stravování, zvítězila v prvním ročníku soutěže Kreativní učitel/ka roku. Uspořádala ji iniciativa Knihy trochu jinak ve spolupráci s českou účastí na světové výstavě EXPO 2025 v Ósace.
Bento box, s nímž zvítězila Pavla Petráková, je tradiční japonská krabička na jídlo s různými přihrádkami, která slouží pro vyvážený oběd. Mezi Japonci je tato forma oběda velice oblíbená.
Druhé místo obsadila Andrea Zoubková ze Základní školy Zdiměřice u Prahy za výtvarný projekt Nagano. Ve výuce výtvarné výchovy žáci vytvářeli trička inspirovaná tradičními japonskými kimony. Cílem bylo propojit prvky kimona s českým lidovým krojem. Projekt zároveň odkazoval na český hokejový úspěch na Zimních olympijských hrách v Naganu v roce 1998.
Třetí místo získala učitelka v Základní škole Velehrad na Uherskohradišťsku Pavlína Hrdlíková za projekt zaměřený na japonskou kulturu, kdy se s prvňáky den a půl věnovala například skládání origami, práci s hůlkami nebo výtvarnému ztvárnění sakur. Díky projektu žáci hravou formou poznávali tradice a umění Japonska.
Vítězové převzali svá ocenění v Senátu Parlamentu České republiky. Předávali je 1. místopředseda Senátu Jiří Drahoš, předseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Jiří Růžička a generální komisař české účasti na EXPO 2025 Ondřej Soška.
„Kreativní učitelé jsou hybateli změny – dokazují, že vzdělávání může být dobrodružstvím, které děti baví i rozvíjí. Je mi ctí podpořit iniciativy, které propojují české školství s mezinárodními projekty, jako je světová výstava EXPO 2025, kterou jsem v říjnu osobně navštívil,“ prohlásil Jiří Drahoš.
„Učitelé, kteří dokáží mezioborově spolupracovat a rozvíjet tvořivost i samostatnost žáků, jsou klíčoví pro budoucnost vzdělávání. Soutěž ukazuje, že i tradiční předměty, jako je matematika, mohou být inspirativní, když se spojí s fantazií a kreativním myšlením,“ řekl Jiří Růžička.
“EXPO je místem, kde můžeme světu ukázat, že nejsme jen malou zemí střední Evropy, ale národem, který umí přemýšlet odvážně a tvořit s globálním přesahem. Proto jsem považoval za zásadní, aby součástí české prezentace byl i vzdělávací program, který k této tvořivosti povede i naše děti. A proto je důležité oceňovat učitele, kteří v dětech rozvíjejí důležité hodnoty a pomáhají tím formovat naši budoucnost,“ uvedl generální komisař české účasti na EXPO 2025 Ondřej Soška.
Soutěž Kreativní učitel/ka roku zastřešuje projekt Knihy trochu jinak ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem. Vznikla přímo z aktivit české účasti na EXPO 2025.
„Soutěž vzešla z přesvědčení, že učitelé jsou nesmírně obdivuhodní a jejich práce je neocenitelná,“ říká zakladatelka projektu a ředitelka soutěže Petra Čiháková, která je zároveň koordinátorkou vzdělávacích projektů v rámci české účasti na EXPO 2025.
Po úspěšném prvním ročníku bude soutěž pokračovat i nadále. Druhý ročník se zaměří na rozvoj kreativity ve vzdělávání v době umělé inteligence. Cílem je inspirovat pedagogy, jak rozvíjet tvořivost i v tradičních předmětech, aby si vzdělávání zachovalo prostor pro estetické myšlení a osobní tvořivost žáků.