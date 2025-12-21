Předplatné

Zemřel majitel firmy CarTec Karel Kadlec, vedení převezme jeho dcera

Majitel společnosti CarTec Group Karel Kadlec byl 9. února 2022 v Ostravě vyhlášen EY Podnikatelem roku 2021 Moravskoslezského kraje. Zdroj: ČTK / Ožana Jaroslav

  • Ve věku 65 let zemřel zakladatel a majitel společnosti CarTec Group Karel Kadlec, který firmu vybudoval od roku 2003 z rodinného podniku v největšího dealera BMW a Mini v Česku.
  • Vedení společnosti převezme jeho dcera Karin Kadlecová, dosavadní členka vedení ostravské pobočky CarTec.
  • CarTec má dnes pobočky v pěti městech a zastupuje mimo jiné i luxusní značky Rolls-Royce a Aston Martin.

Ve věku 65 let zemřel po krátké nemoci zakladatel a majitel společnosti CarTec Group Karel Kadlec. Firmu založil v roce 2003 jako zastoupení automobilové značky BMW v Ostravě. V současnosti je největším dealerem aut BMW a Mini v Česku. Vedení společnosti převezme jeho dcera Karin Kadlecová, která dosud působila ve vedení ostravské pobočky firmy. Společnost to oznámila v tiskové zprávě.

Původně malá rodinná firma CarTec se za více než 20 let stala jedním z nejvýznamnějších prodejců automobilů a motocyklů v České republice. Má pobočky v Ostravě, Liberci, Praze, Olomouci a Brně. V roce 2016 společnost otevřela oficiální zastoupení značky Rolls-Royce Motor Cars v Praze a v září 2024 rozšířila své portfolio o oficiální zastoupení další britské značky Aston Martin.

