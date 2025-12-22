Hypotéky ženou Čechy do nebezpečných dluhů. Za hotové se nakupuje nejméně bytů za poslední roky
- Stále méně českých bytů a domů se kupuje za hotové.
- Část domácností jde s hypotékami na hranu – častěji si půjčují s minimálními úsporami.
- Centrální banka i proto zavedla přísnější hypoteční pravidla.
Píše se rok 2022 a v Česku vrcholí zřejmě největší realitní horečka v historii země. Byty jen za zhruba půldruhého roku skokově podražily téměř o třetinu. Lidé oklepávající se z pandemie totiž reagují na příchod bezprecedentní české inflace nákupem nemovitostí jako pojistky proti ztrátě hodnoty svých úspor. Peníze se ve velkém stěhují z bankovních kont do cihly a jedním z průvodních jevů velké migrace milionů je fakt, že hypotéka při nákupu bytu či domu je prakticky zapovězeným pojmem. Například v Praze se tehdy hypotékou nefinancovala ani pětina nemovitostních nákupů. Tři roky poté je situace téměř opačná.
Přesně půl na půl. Takový je nyní podle poslední zprávy o finanční stabilitě České národní banky podíl kupců českých nemovitostí nakupujících za hotové oproti těm využívajícím půjčku. Trh se tak vrátil takřka o čtyři roky zpátky. Tehdy totiž bylo naposledy běžné tak masivní využití hypotečního úvěru při nákupu bytu či domu. Ostatně ceny starších bytů mají za sebou v uplynulých dvou letech další velký cenový skok čítající v lepším případě nižší desítky procent. Kupcům tak stále častěji nestačí jejich vlastní úspory, dílem k tomu přispělo i uvolnění hypotečního trhu.
