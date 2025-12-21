Nový žebříček ekonomik světa ukazuje pád tradičních velmocí. Vítězstvím překvapil soused Česka
- Nejnovější data Mezinárodního měnového fondu ukazují změny v pořadí světových ekonomik za poslední desetiletí – některé státy rostly výrazně rychleji než tradiční velmoci.
- Silné růsty v Latinské Americe, technologických centrech a flexibilní exportní ekonomiky posunuly žebříček, kde tradiční lídři čelí silné konkurenci.
- Německo i nadále dominuje Evropě, zatímco řada dalších ekonomik si upevnila své pozice v globálním ekonomickém žebříčku.
20. Japonsko
HDP Japonska kleslo o 5,8 procenta. |
Japonsko je jedinou zemí z dvacítky největších ekonomik, která mezi lety 2015 až 2025 oslabila. HDP kleslo o 5,8 procenta z 4,44 bilionu na 4,19 bilionu dolarů. Země už dlouho zápasí s kombinací faktorů, které brzdí její růst: rychle stárnoucí populací, nízkou porodností, slabou domácí poptávkou a vysokým veřejným dluhem. Japonsko zůstává technologickou velmocí, ale jeho strukturální problémy jsou tak hluboké, že brání návratu k dynamickému růstu.
19. Jižní Korea
Růst Jižní Koreji brzdí slabší domácí spotřeba a přílišná závislost na exportu elektroniky a automobilů. |
Jihokorejské HDP vyrostlo za posledních deset let pouze o 16 procent, a to z 1,54 bilionu na 1,79 bilionu dolarů. Navzdory tomu, že země patří mezi technologické lídry a její značky dominují světovým trhům, růst brzdí slabší domácí spotřeba a přílišná závislost na exportu elektroniky a automobilů. Podobně jako Japonsko čelí Korea i demografické krizi, což její vyhlídky do budoucna ztěžuje.
18. Brazílie
Brazílie zůstává významným exportérem zemědělských produktů a nerostných surovin. |
Největší ekonomika Latinské Ameriky zaznamenala růst HDP jen o 18 procent, z 1,8 bilionu na 2,13 bilionu dolarů. Politické turbulence, korupční skandály, inflace a nedostatek reforem zpomalily zemi, která má přitom obrovské přírodní bohatství a potenciál stát se globální velmocí. Brazílie zůstává významným exportérem zemědělských produktů a nerostných surovin, ale její dlouhodobý růstový příběh v poslední dekádě prakticky ustrnul.
17. Velká Británie
Země byla silně zasažena nejistotou spojenou s brexitem, pandemií a energetickou krizí. |
Britská ekonomika se zvětšila o 31 procent, z 2,93 bilionu na 3,84 bilionu dolarů. Přestože jde v absolutních číslech o více než 910 miliard dolarů, země byla silně zasažena nejistotou spojenou s brexitem, pandemií a energetickou krizí. Londýn si sice udržuje pozici jednoho z hlavních finančních center světa, ale průmysl a export utrpěly odchodem z EU a zpomalily hospodářský výkon. Podle deníku Independent tak přišla britská ekonomika za pět let od brexitu o 60 miliard liber, což je v přepočtu 1,8 bilionu korun.
16. Itálie
Regionální rozdíly mezi bohatým severem a chudším jihem zůstávají výrazné a brzdí celkovou konkurenceschopnost země. |
Stejně jako Británie také italská ekonomika posílila v poslední dekádě o 31 procent, když HDP vzrostlo z 1,85 bilionu na 2,42 bilionu dolarů. Absolutně jde o přírůstek přes půl bilionu. Itálie se však dlouhodobě potýká s vysokým zadlužením, slabou produktivitou a rychle stárnoucí populací, která zatěžuje sociální systém. Regionální rozdíly mezi bohatým severem a chudším jihem zůstávají výrazné a brzdí celkovou konkurenceschopnost země. Přesto Itálie zůstává třetí největší ekonomikou eurozóny a díky svému průmyslovému severu, zaměřenému na automobilový, strojírenský a módní průmysl, hraje v evropském hospodářství stále klíčovou roli.
15. Francie
Francie se dlouhodobě opírá o silně diverzifikovanou strukturu – od zemědělství přes průmysl až po služby. |
Francouzská ekonomika vzrostla v poslední dekádě také o 31 procent, když se HDP zvýšilo z 2,44 bilionu na 3,21 bilionu dolarů. Absolutně to představuje přírůstek zhruba 770 miliard. Země se dlouhodobě opírá o silně diverzifikovanou strukturu – od zemědělství přes průmysl až po služby. Mezi klíčová odvětví patří letectví, luxusní zboží, energetika či cestovní ruch. Francie se ale zároveň potýká s rigidním pracovním trhem, vysokým zdaněním a rozsáhlým státním sektorem, což její růst zpomaluje. I přes tyto překážky zůstává druhou největší ekonomikou eurozóny a díky své velikosti a politickému vlivu hraje klíčovou roli v rámci celé Evropské unie.
14. Německo
Německo táhne silný průmysl, zejména automobilový a strojírenský, a také dlouhodobě silná exportní výkonnost. |
Německo, největší ekonomika Evropy, posílilo v období 2015–2025 o 38 procent, když jeho HDP vzrostlo z 3,42 bilionu na 4,74 bilionu dolarů. Zemi táhne silný průmysl, zejména automobilový a strojírenský, a také dlouhodobě silná exportní výkonnost. V posledních letech se však ukázaly slabiny – závislost na levné ruské energii, zpomalující automobilový sektor a problémy spojené s energetickou transformací. Přesto si Německo zachovává pozici klíčového hospodářského motoru Evropské unie a jeho ekonomická síla je zásadní pro stabilitu celé eurozóny.
13. Mexiko
Mexiko těží z blízkosti USA, z rostoucích investic do průmyslu a z fenoménu „nearshoringu“, kdy americké firmy přesouvají výrobu blíže k domovskému trhu. |
Mexická ekonomika mezi lety 2015 a 2025 vzrostla o téměř 40 procent, když HDP stouplo z 1,21 bilionu na 1,69 bilionu dolarů. Země těží z blízkosti USA, z rostoucích investic do průmyslu a z fenoménu „nearshoringu“, kdy americké firmy přesouvají výrobu blíže k domovskému trhu. Země se ale zároveň potýká s vysokou mírou korupce, kriminalitou a výraznými regionálními nerovnostmi, které brzdí její potenciál. Přesto zůstává druhou největší ekonomikou Latinské Ameriky a její role v globálních dodavatelských řetězcích stále roste.
12. Kanada
Kanada stojí na stabilních základech – je významným exportérem ropy, zemního plynu, dřeva či nerostných surovin a její ekonomika je úzce navázaná na Spojené státy. |
Kanadská ekonomika v poslední dekádě vyrostla o 43 procent, když HDP vzrostlo z 1,56 bilionu na 2,23 bilionu dolarů. Kanada stojí na stabilních základech – je významným exportérem ropy, zemního plynu, dřeva či nerostných surovin a její ekonomika je úzce navázaná na Spojené státy, které představují naprostou většinu exportního trhu. Silné jsou i finanční služby a moderní technologie, zejména v Torontu a Vancouveru. Na druhou stranu Kanada čelí problémům s přehřátým realitním trhem a rostoucí zadlužeností domácností, což může její budoucí růst omezovat.
11. Austrálie
Hospodářství Austrálie je silně orientováno na export surovin, zejména železné rudy, uhlí a zemního plynu. |
Austrálie zvýšila svůj ekonomický výkon o 44 procent, když HDP narostlo z 1,23 bilionu na 1,77 bilionu dolarů. Hospodářství země je silně orientováno na export surovin, zejména železné rudy, uhlí a zemního plynu, které proudí především do Číny a dalších asijských států. Zemi pomáhá také stabilní politické prostředí a relativně nízké zadlužení. Výzvou do budoucna však zůstává klimatická změna a přechod od fosilních paliv k udržitelnějším zdrojům příjmů.
10. Španělsko
Španělsko i přes růst brzdí vysoká nezaměstnanost mladých lidí a regionální rozdíly mezi bohatším severem a chudším jihem. |
Španělská ekonomika se po vleklé dluhové krizi dokázala vrátit k růstu a mezi lety 2015 a 2025 posílila o 49 procent. HDP vzrostlo z 1,2 bilionu na 1,8 bilionu dolarů. Klíčovým tahounem byl cestovní ruch, který tvoří významnou část španělského HDP a po pandemickém propadu zažil prudké oživení. Důležitou roli hraje i automobilový průmysl a export potravin. Zemi ale nadále brzdí vysoká nezaměstnanost mladých lidí a regionální rozdíly mezi bohatším severem a chudším jihem.
9. Rusko
Současný stav Ruska není známkou dynamického růstu, ale spíše návratem na úroveň před krizí. |
Ruská ekonomika mezi lety 2015 a 2025 vzrostla o více než 53 procent, když HDP stouplo z 1,36 bilionu na 2,08 bilionu dolarů. Tento výsledek ale výrazně zkresluje realitu. V roce 2014 totiž ruské hospodářství dosahovalo přibližně 2,09 bilionu, než se propadlo po anexi Krymu, sankcích a pádu cen ropy o více než třetinu. Současný stav tak není známkou dynamického růstu, ale spíše návratem na úroveň před krizí. Za poslední dekádu se ruská ekonomika fakticky zastavila a stagnuje – její výkon je dnes téměř totožný s rokem 2014. Růst navíc stojí především na exportu ropy a plynu, zatímco diverzifikace a technologický rozvoj zůstávají omezené.
8. Saúdská Arábie
Saúdská Arábie chystá program „Vision 2030“, jehož cílem je snížit závislost na ropném sektoru. |
HDP Saúdské Arábie se zvýšilo o 62 procent, z 669 miliard na 1,08 bilionu dolarů. Ekonomika zůstává silně závislá na ropě, která tvoří hlavní zdroj státních příjmů, ale Rijád se snaží investovat i do jiných odvětví – sportu, turistiky či technologií. Tyto kroky jsou součástí ambiciózního programu „Vision 2030“, jehož cílem je snížit závislost na ropném sektoru. Přesto ropa zůstává klíčovým motorem a vývoj cen na světových trzích má rozhodující vliv na tempo růstu celé ekonomiky.
7. Nizozemsko
Významnou roli v Nizozemsku hraje technologický sektor, především společnost ASML, která má zásadní postavení v globálním čipovém průmyslu. |
Nizozemská ekonomika v poslední dekádě vyrostla o 64 procent, když HDP stouplo z 776 miliard na 1,27 bilionu dolarů. Země patří k nejotevřenějším ekonomikám světa – silnou stránkou je obchod, logistika a role přístavu v Rotterdamu. Významnou roli hraje také technologický sektor, především společnost ASML, která má zásadní postavení v globálním čipovém průmyslu. Díky tomu Nizozemsko dokázalo držet tempo s rychle rostoucími trhy, přestože jde o relativně malou ekonomiku v evropském měřítku.
6. Turecko
Za úspěchy Turecka se ale skrývají vážné problémy – dlouhodobě vysoká inflace, prudce oslabující lira a politická nejistota, která odrazuje zahraniční investory. |
Turecká ekonomika mezi lety 2015 a 2025 vzrostla o téměř 66 procent, když HDP stouplo z 867 miliard na 1,44 bilionu dolarů. Růst byl tažen především silnou domácí poptávkou, stavebnictvím a exportem, díky čemuž se Turecko zařadilo mezi nejdynamičtěji se rozvíjející trhy. Za úspěchy se ale skrývají vážné problémy – dlouhodobě vysoká inflace, prudce oslabující lira a politická nejistota, která odrazuje zahraniční investory. Ankara přesto dokázala využít svou výhodnou geografickou polohu mezi Evropou a Asií a prosazuje se jako významný regionální hráč, jehož ekonomický vliv i přes vnitřní slabiny narůstá.
5. Indonésie
Indonésie je proto často řazena mezi nejperspektivnější rozvojové trhy s ambicí stát se jedním z hospodářských tahounů příštích dekád. |
Ekonomika Indonésie mezi lety 2015 a 2025 vzrostla o 66 procent, když HDP stouplo z 861 miliard na 1,43 bilionu dolarů. Země těží z obrovské populace, mladé pracovní síly a exportu komodit, zejména niklu a dalších surovin nezbytných pro výrobu baterií a moderních technologií. Indonésie je proto často řazena mezi nejperspektivnější rozvojové trhy s ambicí stát se jedním z hospodářských tahounů příštích dekád. V posledních letech se ale ukazuje, že střední třída, která měla být hlavním motorem spotřeby, ztrácí kupní sílu, což vrhá stín na udržitelnost domácí poptávky.
4. USA
Tahounem růstu v USA je především technologický sektor, v němž americké firmy jako Apple, Microsoft, Google nebo Tesla dominují globálním trhům. |
Spojené státy si udržely svou pozici ekonomického lídra. Mezi lety 2015 a 2025 posílila jejich ekonomika o 67 procent, když HDP vzrostlo z 18,3 bilionu na 30,5 bilionu dolarů. Absolutně jde o přírůstek přes 12 bilionů – nejvíce na světě. Tahounem růstu je především technologický sektor, v němž americké firmy jako Apple, Microsoft, Google nebo Tesla dominují globálním trhům. USA těží také z rozvinutého finančního sektoru a z role dolaru jako světové rezervní měny. Přestože čelí vysokému veřejnému dluhu, politické polarizaci a nerovnostem, jejich ekonomická váha zůstává bezkonkurenční a globální hegemonie Spojených států je stále nesporná.
3. Čína
Hospodářský vzestup Číny táhly investice do infrastruktury, export a postupný rozvoj technologických firem. |
Čínská ekonomika se mezi roky 2015 a 2025 zvýšila o 70 procent, z 11,3 bilionu na 19,2 bilionu dolarů. I když jde o výrazný růst, tempo už není tak vysoké jako v předchozích dekádách. Hospodářský vzestup táhly investice do infrastruktury, export a postupný rozvoj technologických firem. Zároveň se ale projevují slabiny: stárnoucí populace, vysoké zadlužení, nemovitostní krize a napětí se Západem, především s USA. Čína tak zůstává druhou největší ekonomikou světa a klíčovým motorem globálního růstu, ale její budoucí dynamika už bude zřejmě mírnější.
2. Indie
Tahounem růstu Indie je mladá populace, digitalizace a rozvoj služeb i průmyslu. |
Indie zaznamenala téměř zdvojnásobení výkonu, když její HDP mezi lety 2015 a 2025 vzrostlo o 99 procent – z 2,1 bilionu na 4,2 bilionu dolarů. Tahounem růstu je mladá populace, digitalizace a rozvoj služeb i průmyslu. Indie se stává atraktivní alternativou k Číně pro zahraniční investory a těží z přesunu výroby i z prudkého rozvoje domácí spotřeby. Přesto čelí obrovským výzvám, od chudoby a regionálních nerovností po nedostatečnou infrastrukturu. Potenciál je ale obrovský a Indie má nakročeno k tomu, aby v příštích letech nahradila Německo na postu třetí největší ekonomiky světa.
1. Polsko
Polsko frčí nejen jako turistická destinace. HDP zvýšilo o 104 procent. |
Největším překvapením žebříčku je Polsko, které mezi lety 2015 a 2025 zdvojnásobilo svůj hospodářský výkon. HDP se zvýšilo o více než 104 procent, z 480 miliard na téměř 980 miliard dolarů. Letos se tak poprvé podle prognóz IMF řadí mezi 20 největších ekonomik světa. Polsko těžilo z kombinace evropských fondů, přílivu zahraničních investic, silného průmyslu a rostoucí domácí spotřeby. Hrálo také klíčovou roli v regionu, zejména v době ruské agrese proti Ukrajině, což ještě zvýšilo jeho geopolitickou váhu. Země se stala symbolem ekonomického vzestupu střední a východní Evropy – skutečným „tygrem z Evropy“.