Studenti z Kadaně ovládli mezinárodní soutěž Modelium 2025. Postavili nejlepší národní pavilon pro EXPO
Čeští a slovenští středoškoláci se zřejmě dokážou nadchnout i pro jinou tvorbu, než jen pomocí moderních technologií. V soutěži Modelium 2025 museli vzít do ruky nůžky a lepidlo, a také zapojit představivost, aby vytvořili z vlnité lepenky originální model národního pavilonu pro světovou výstavu EXPO. Nakonec se do ní zapojilo 83 týmů ze čtyřiceti českých a slovenských škol. Zvítězila skupina z Kadaně.
Mezinárodní soutěž pořádá stavební skupina HSF System z holdingu PURPOSIA Group. Na prvním místě se umístil tým Střední průmyslové školy stavební a obchodní akademie Kadaň. Druhé místo obsadil tým Střední odborné školy (SOŠ) technické Námestovo II. a třetí příčku získala Střední průmyslová škola stavební Brno. Cenu veřejnosti obdržel tým Střední odborné školy technické Námestovo II., který zvítězil v hlasování na Instagramu. Cenu za kreativní práci s vlnitou lepenkou udělil Svaz výrobců vlnitých lepenek týmu SOŠ technická Námestovo I.
Finále soutěže proběhlo 30. října 2025 na City Campusu Ostravské univerzity. Součástí odborné poroty byl i Partnership manager české účasti na EXPO 2025 Tomáš Akerman.
„Soutěž Modelium v mladých lidech probouzí kreativitu, technické myšlení a schopnost spolupracovat. Je fascinující sledovat, jak z jednoduchého materiálu, jakým je vlnitá lepenka, dokážou vzniknout propracovaná a esteticky hodnotná díla. Je to důkaz, že výjimečný výsledek se nerodí z velkého rozpočtu, ale z velkého nápadu,“ uvedl Tomáš Kosa, ředitel mezinárodní stavební skupiny HSF System.
„Mám velký respekt k práci všech studentů i jejich pedagogů, kteří se do soutěže Modelium zapojili. Bylo inspirativní sledovat jejich kreativitu, smysl pro detail a schopnost převést myšlenku do modelu s promyšleným příběhem. Projekty ukazují, že mladá generace českých architektů čerpá z tradice, ale zároveň se nebojí hledat nové cesty a experimentovat s formou i materiálem. Jsem si jistý, že o některých jménech ze soutěže v budoucnu ještě uslyšíme. Věřím, že česká architektura má před sebou velkou budoucnost,“ vysvětlil Partnership manager české účasti na EXPO 2025 Tomáš Akerman.
Vítězný tým z Kadaně získal finanční odměnu 25 tisíc korun a putovní pohár Modelium. Druhé místo je spojen s odměnou patnáct tisíc korun, třetí pak dest tisíc korun. Cena veřejnosti je dotovaná pěti tisíci korunami, cena za kreativní práci deseti tisíci.
„Modelium mě inspiruje tím, že proměňuje architektonické vzdělávání v živý dialog. Přivádí představivost do kontaktu se společenskou i materiální realitou a ukazuje, jak se architektura může stát společným jazykem myšlení a tvorby,“ doplňuje Yasumasa Hayashi, japonský architekt a CEO studia ArchTank, který letos zasedl v porotě.