V Ósace se diskutovalo i o technologiích využívaných NATO. Pomoci mohou i dodavávky od start-up firem
"V Evropě jsme dříve věřili, že mír je samozřejmostí. Tato iluze však zmizela," prohlásil generální komisař české účasti na EXPO 2025 Ondřej Soška v Ósace. Český pavilon se stal místem jedné z hlavních akcí Dnů NATO – Industry Day.
Ta proběhla pod názvem „Navrhování budoucí bezpečnosti pro naše životy“. "Dnes, tváří v tvář hybridní válce, kybernetickým útokům a dezinformacím, závisí naše bezpečnost na pevných aliancích a sdílených hodnotách. Vstup do NATO před 25 lety byl pro Česko vizionářským krokem. NATO však dnes není jen vojenskou aliancí, ale platformou důvěry, spolupráce a technologického pokroku,“ dodal Ondřej Soška.
Podle zástupce náměstka generálního tajemníka pro inovace, hybridní a kybernetickou oblast Nikose Loutase se aliance zavazuje rychle přijímat nové technologie, a to i včetně spolupráce s netradičními dodavateli, jako jsou startupy a scaleupy. "To zároveň otevře další příležitosti ke spolupráci s relevantními aktéry v Japonsku i dalšími partnery NATO v indo-pacifickém regionu,“ prohlásil.
Některé startupy se představily přímo během Dnů NATO. Například společnost WOTA, nabízející kompaktní systémy pro recyklaci vody v odlehlých a krizových oblastech, Synspective se satelitním pozorováním Země a mapováním katastrof, sakana.ai zaměřená na generativní AI a detekci hrozeb, Innophys, zaměřený na robotické asistivní zařízení a LQUOM - specialista na kvantovou komunikaci.
Dny NATO na EXPO 2025 proběhly během Týdne míru, lidské bezpečnosti a důstojnosti. Celou konferenci v Českém pavilonu lze zhlédnout na oficiálním YouTube kanálu EXPO 2025 Czechia.