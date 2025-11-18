Bitcoin pokračuje v sešupu, dolů letí i S&P 500 a další hráči
Cena největší kryptoměny bitcoin i nadále klesá. V noci na úterý tak poprvé za posledních sedm měsíců sestoupila pod 90 tisíc dolarů. Kolem 7:45 SEČ se bitcoin obchodoval za 89 857,86 USD (1,87 milionu korun). Od 6. října kryptoměna ztratila více než 25 procent hodnoty. Kromě toho se začátkem týdne propadly na měsíční minima i globální trhy.
„Kaskádový výprodej je umocněn tím, že kótované společnosti a instituce opouštějí své pozice poté, co se během vzestupu trhu nahromadily, což zvyšuje riziko nákazy na celém trhu,“ řekl agentuře Reuters Joshua Chu u hongkongské asociace Web3. „Když podpora slábne a makroekonomická nejistota roste, důvěra může erodovat pozoruhodnou rychlostí,“ dodal Chu.
Podle serveru listu FT se na výprodeji výrazně podílejí obchodníci, kteří pomocí takzvané finanční páky sázeli na pokles ceny. „Kryptoinvestoři milují páku. Opakovaně vidíme, že obchodníci se pouštějí do příliš riskantních obchodů. Myslí si, že tentokrát je to jiné,“ upozornil Ryan Rasmussen ze společnosti Bitwise Asset Management.
V posledních týdnech se objevily nové pochybnosti o tom, zda americká centrální banka (Fed) na prosincovém zasedání dále sníží úrokové sazby. To podle FT ještě více prohloubilo obavy z extrémně vysokých tržních ocenění technologických společností, které stojí v čele investičního rozmachu v oblasti umělé inteligence.
S bitcoinem experimentuje ČNB
Česká národní banka (ČNB) se tento měsíc stala první centrální bankou na světě, která nakoupila bitcoiny. Uvedla, že nakoupila digitální aktiva založená na blockchainu za milion dolarů (20,8 milionu Kč). Guvernér ČNB Aleš Michl už v lednovém rozhovoru s britským ekonomickým listem FT řekl, že bankovní radě předloží plán investic do bitcoinu.
Proti Michlovu plánu oznámeném v tomto rozhovoru se postavila prezidentka Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeová. Uvedla tehdy, že bankovní rezervy musejí být likvidní a bezpečné a že by neměly být zatíženy podezřením z praní špinavých peněz či další kriminální aktivity.
Bitcoin vznikl v roce 2009 jako alternativa oficiálních měn. Založen je na technologii blockchain, což je decentralizovaná účetní kniha, která umožňuje transparentně a zároveň bezpečně posílat data, nejen kryptoměny. V roce 2010 stál bitcoin méně než jeden dolar. ECB bitcoin nepovažuje za měnu, ale spekulativní aktivum. Poukazuje, že je silně volatilní a není běžně přijímán jako platidlo.
Výprodej na trzích nabírá tempo
Globální trhy se na začátku týdne propadly na měsíční minima, informoval v úterý Bloomberg. Asijský akciový index odepsal 2,3 procenta a poprvé od dubna spadl pod svůj 50denní klouzavý průměr. Futures na S&P 500 i Nasdaq 100 naznačují, že výprodej bude pokračovat, zatímco evropské trhy míří do slabého otevření.
Pod tlakem byly především technologické tituly – mezi největšími ztrátovými hráči v regionu se ocitly SK Hynix a Samsung Electronics. Japonské akcie i dluhopisy zároveň oslabily kvůli růstu výnosů a zostřené diplomatické roztržce mezi Tokiem a Pekingem.
Analytici upozorňují, že obrázek amerického trhu začíná výrazně tmavnout. Rychlý pondělní výprodej poslal S&P 500 poprvé po 139 obchodních dnech pod 50denní klouzavý průměr – a přerušil tak druhou nejdelší růstovou sérii tohoto století nad touto sledovanou hranicí. Index Nasdaq Composite navíc vykazuje další signály interní slabosti: více jeho členů se obchoduje na 52týdenních minimech než maximech, což podle analytika Johna Roqueho z 22V Research prakticky vylučuje návrat k růstovému trendu.
Nervozita mezi investory před koncem roku roste. „Pro investory to byl velmi dobrý rok, ale napětí je čím dál zřetelnější,“ říká Nick Twidale, hlavní analytik AT Global Markets v Sydney. Podle něj mohou být následující týdny kvůli vánoční sezoně ještě volatilnější.