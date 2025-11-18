Buďte autentičtí, chybujte a nebojte se to přiznat, radí české top manažerky
Pracují jako manažerky ve velkých společnostech a řídí velké týmy lidí. Inspirativní ženy Jitka Chizzola, Jitka Haubová, Veronika Koleňáková a Renata Mrázová promluvily na konferenci Femme15 o své cestě k úspěchu i o tom, jak motivovat zaměstnance a jak je důležitá autenticita.
K jednomu stolu na konferenci Femme15 usedly čtyři úspěšné ženy z různých oborů – Jitka Chizzola, generální ředitelka pojišťovny DAS, Jitka Haubová, COO Komerční banky, Veronika Koleňáková, ředitelka profesních studií NEWTON College, a topmanažerka Renata Mrázová, která působí jako Chief People Officer ve společnosti FNZ a v roce 2021 založila platformu Inspire & Impact Network.
Manažerky vystoupily v panelu s názvem Inspirace z nejvyššího patra, kde mimo jiné mluvily o tom, co inspiruje je samotné.
„Nejvíc v životě mě inspiroval tatínek, který mi vnukl myšlenku, že mám dělat v životě vše na 100 procent a nemám se zabývat věcmi, které mě nebaví,“ uvedla manažerka Jitka Chizzola. S podobným názorem vystoupila i další Jitka – Haubová. „Nejvíc mě inspirují rodiče, kteří mi dali geny a výchovu. A potom lidé, které potkávám během své kariérní cesty,“ uvedla na konferenci Jitka Haubová.
„Inspirují mě lidé, kteří dělají něco odvážného a často přitom vystupují ze své komfortní zóny a jsou zvídaví. To je schopnost, bez které v této době nepřežijeme,“ dodala k tématu Renata Mrázová, podle které je základem autentičnost a člověk nemůže dlouhodobě fungovat, když přehrává a není sám sebou.
Umění chybovat jako součást úspěchu
S tím souhlasila i Veronika Koleňáková z NEWTON College, která se autentickému leadershipu věnuje.
„Pro mě je to velmi silné téma. Leader, který je přirozeně autentický, musí mít v souladu myšlenky, pocity i své chování a to, jak jedná a jak je vnímán navenek. Dnes je vnímání autenticity pokřivené sociálními sítěmi,“ dodala.
Ženy se shodly také na tom, že k práci manažera patří i chybovost. Smířit se s tím, že nikdo není dokonalý, však nebylo jednoduché.
„Chybování ke mně odmalička patřilo, protože jsem vyrůstala ve sportu a tam dostanete okamžitě zpětnou vazbu. Překonávat překážky někdy bolí. Co jsem se ale musela naučit, bylo předávat kompetence. Dřív jsem chtěla mít všechno pod kontrolou,“ svěřila se Jitka Chizzola. Čtyři roky na změně svého přístupu pracovala s mentálním koučem. Od té doby se nezdráhá přiznat, že udělala chybu nebo že něco neumí.
Všechny dámy také potvrdily, že leader je ve své profesi dobrý jen v případě, že je šťastný v osobním životě.
Topmanažerky společně vystoupily na konferenci Femme15 v panelu s názvem Inspirace z nejvyššího patra.