Aktualizováno: GALERIE: Babiše a Motoristy na Národní vítal pískot, Pavla potlesk. Česko vzpomínalo na roky 1989 a 1939
Česko si v pondělí připomnělo revoluční události roku 1989 vedoucí k pádu komunistického režimu i perzekuci studentů za nacistické okupace o 50 let dříve. Centrem akcí se stala tradičně pražská Národní třída, i v chladném a deštivém počasí ji zaplnily tisíce lidí. Příchody politiků vyvolaly podobně jako v minulých letech bouřlivé emoce jejich odpůrců i příznivců.
Odpoledne se tisíce lidí sešly na Staroměstském náměstí na demonstraci organizace Milion chvilek proti vznikající vládě ANO, SPD a Motoristů. Listopadové události si lidé připomněli v Brně, Ostravě i jinde.
K památníku připomínajícímu potlačení studentské demonstrace v Praze před 36 lety přicházeli vedle ústavních činitelů také rektoři, velvyslanci, zástupci spolků, osobnosti veřejného života, rodiny s dětmi, lidé všech generací.
Jako jeden z prvních politiků dorazil kolem 08:00 předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Většina přítomných na něj pískala a volala „Hanba“ či „StB“ v narážce na Babišovo jméno v evidenci spolupracovníka komunistické tajné policie. Z davu se ale ozvala i ojedinělá provolání podpory.
„Nikdy jsem nebyl estébák, já jsem nikdy nic nepodepsal, já jsem vyhrál všechny soudy, takže tady opakují nějaké lži,“ reagoval Babiš. Význam 17. listopadu spočívá podle něj v tom, že země získala svobodu, demokracii či svobodné volby a je třeba být vděčný těm, kteří k tomu tehdy přispěli.
Dnes sem jdu s obavami, řekl Fiala
Dosluhující premiér Petr Fiala (ODS) kritizoval Babiše mimo jiné za údajnou spolupráci s StB či předsedu Sněmovny Tomia Okamuru (SPD), který se podle něj přiklání k extrémním názorům. „Ty 17. listopady jsou různé. Někdy sem chodím s radostí, někdy trochu s obavami. Tento 17. listopad patří k těm, kdy sem jdu spíše s obavami,“ řekl novinářům.
Prezident Petr Pavel prohlásil, že svoboda bez odpovědnosti nedává smysl, svoboda znamená respekt a odpovědnost k druhým. Mrzí ho, že někteří svobodu slova zaměňují za svobodu urážet, překrucovat a lhát. Uvedl, že se sice navrátila vláda do rukou lidu, ale zloba, závist a zášť bohužel v české společnosti nepominuly. Současná situace v ČR a vše, co se od roku 1989 podařilo, podle prezidenta i přes existující problémy nedává důvod živit mezi lidmi zlobu či nenávist. „To máme za domácí úkol,“ uvedl Pavel.
Na Národní třídu tradičně zavítali politici někdejší vládní pětikoalice, tedy ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů. Bouřlivá atmosféra provázela příchod Motoristů. Pískot a výkřiky „Hanba“, ale i vyjádření podpory mířily z davu zejména na čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka. Novinářům řekl, že negativní reakce pokládá za součást demokracie a nemá je lidem za zlé. V narážce na příchod Pavla se podivil nad tím, že se píská na člověka z antikomunistické rodiny a naopak se vítají bývalí komunisté.
Okamura uctil oběti nacistů
Někteří vládní politici směřující do opozice kritizovali neúčast předsedy nové Sněmovny a SPD Okamury na Národní třídě. Například končící vicepremiér a ministr vnitra Rakušan to označil za ostudu. Okamura se účastnil piety u Hlávkovy koleje a vzpomínkové akce na oběti nacistů z roku 1939 v ruzyňských kasárnách. Uvedl, že jeho voliči to vítají. „Kdo má čas, tak by měl jít tam, kdo má čas, tak by měl jít zase jinam a připomenout si to i to. A nehodnotit, kdo, kam a jak,“ podotkl. K památníku na Národní poslal květiny. Řekl také, že v Česku se omezuje svoboda.
Na plot jeho domu dnes někdo rozvěsil ukrajinské vlajky, namalované či nasprejované byly i na chodnících, schodech, sloupech. K akci se přihlásila skupina Sametoví pamětníci. Událost vyšetřuje policie. Okamura, který nechal nedávno sundat ukrajinskou vlajku ze sněmovní budovy, čin kritizuje.
Řečníci na odpolední demonstraci organizace Milion chvilek vyzvali politiky k takovému chování, aby se lidé nemuseli scházet na náměstích. Míní, že nová vláda vzniká na mafiánském principu, kdy se budoucí členové vzájemně vydírají. „Zájmy republiky jdou stranou,“ uvedli členové organizace Mikuláš Minář a Lukáš Hilpert.
Na Národní třídě komunistická policie před 36 lety násilně potlačila studentský průvod. V ulici se dnes celý den konala tradiční slavnost Korzo Národní. Letos s heslem „Máme si co říct“. Stovky svíček hořely nejen u pamětní desky u křižovatky s Mikulandskou ulicí, ale také u svítícího srdce Václava Havla na piazzetě Národního divadla. Zájem byl o stánek se svíčkami a trikolorami nebo o přednášky v tramvajích se symbolickými čísly 89 , 17 a 11. Před deštěm se lidé mohli schovat třeba v kostele svaté Voršily, kde mohli vidět instalaci o tajném setkávání věřících v době nesvobody. Občerstvit se příchozí mohli na takzvaném sametovém brunchi u stolu dlouhého desítky metrů.
Hodinu po poledni zazněla na Národní třídě státní hymna v podání slovenského romského umělce Mária Biháriho a symbolicky v 17:11 zazpíval herec Jan Cina Modlitbu pro Martu. V závěrečných taktech se k němu zpěvem přidali i přihlížející. Poté tleskali a dlouze zvonili klíči.
V dolní části Václavského náměstí odpoledne začal Koncert pro budoucnost, diváky čekalo deset hudebních vystoupení. Centrem hlavního města prošel i dvousethlavý karneval Sametové posvícení.
Happeningy, průvody a další akce odkazující na boj proti totalitám se konaly i v dalších městech po celé republice. Tisíce lidí se sešly například v centru Brna, kde účastníci vpodvečer vytvořili živý řetěz z Kobližné na náměstí Svobody jako symbol odkazu událostí 17. listopadu.