4 rady pro získání a výběr půjčky bez doložení příjmu | E15.cz

Jak funguje půjčka bez doložení příjmu

Podle posledních opatření týkajících se spotřebitelských úvěrů je nutné, aby poskytovatel půjčky prověřil příjmy žadatele nebo zkontroloval, zda nemá záznam v registru dlužníků. V případě, kdy se dostanete do nepříjemné životní situace a potřebujete půjčit peníze, přichází na řadu možnost, kde daná společnost nabízí půjčku i bez doložení odpovídajících příjmů. A protože v bance v takové situaci většinou nepochodíte, přichází na řadu nebankovní půjčka.

Kromě toho, že nemusíte dokazovat svůj plat, funguje půjčka bez doložení příjmu stejně jako jakákoliv jiná. Vyplníte žádost, počkáte na schválení a čerpáte peníze, které vám přijdou na účet. Jen pamatujte na to, že půjčku je třeba splatit, což může být při nepravidelných příjmech poměrně záludné.

Výběr podle výše poplatků a úrokové sazby

A teď už blíže k tomu, podle čeho vybrat nejlepší a nejvýhodnější půjčku. Krátkodobá nebankovní půjčka před výplatou i velké úvěry, jako jsou například hypotéky, mají jedno společné. Kromě částky, jakou si půjčíte, musíte navíc zaplatit i úroky. Právě výše úrokové sazby představuje jedno z hlavních kritérií pro posouzení, zda je půjčka výhodná.

Aby to ale nebylo tak jednoduché, přichází do hry ještě poplatky. Taková krátkodobá půjčka sice může lákat na extrémně nízké úroky, ale ve výsledku zaplatíte více za vyšší poplatky. Takže, jaké číslo je opravdu vypovídající?

Pro jednoduché a přímočaré porovnání toho, kolik za půjčku přeplatíte, slouží RPSN. Pod touto zkratkou se ukrývá roční procentuální sazba nákladů na poskytnutý úvěr. Jakmile porovnáváte více půjček, sledujte právě toto číslo. A samozřejmě platí, že čím nižší, tím lepší pro vás.

Nezapomeňte na dobu splatnosti

Půjčka do výplaty pomůže překlenout období nečekaných výdajů. Jenže i tento úvěr je potřeba zaplatit. Před odesláním žádosti o krátkodobou půjčku si proto ověřte, že zvládnete včas splnit dané závazky. V opačném případě se totiž načítají sankce a poplatky z prodlení. Pokud nebudete dlouho splácet, můžete být zapsáni v registru dlužníků, což značně snižuje příležitost pro čerpání dalších nebankovních půjček.

Včasným a řádným splácením si navíc budujete kladnou úvěrovou historii, která může pomoci s dosažením na výhodnější půjčky. Poskytovatelé totiž budou vědět, že jste všechny předchozí půjčky spláceli řádně a včas. Nezapomeňte si také důkladně přečíst podmínky týkající se úvěru, ať přesně víte, co vás čeká a na jaké úkony nesmíte z vaší strany zapomenout.

Využijte rychlé podání žádosti

Někdy hraje roli také čas, protože peníze si potřebujete půjčit ideálně už do druhého dne. Tomu skvěle nahrává dnešní moderní doba s internetem. Jednoduché, rychlé a přehledné vyřízení půjčky online trvá opravdu jen pár minut a vše vyřídíte klidně z pohodlí domova. Většina poskytovatelů dává vědět o schválení či zamítnutí žádosti do pár minut. V případě kladného vvýsledku jsou peníze co nejdříve odesílány. Pokud máte banku, která rychle připisuje transakce, může to znamenat, že s penězi klidně zaplatíte i ten stejný den. S naprostou jistotou pak peníze získáte nejdéle do dvou pracovních dnů. Půjčka bez příjmu ihned je díky možnostem internetu naprosto běžnou praxí a využívá ji stále více lidí.