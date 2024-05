Česká národní banka zcela přepsala svůj výhled pro výši sazeb v ekonomice. Hovoří o tom nová prognóza, kterou banka publikovala ve čtvrtek. Ještě v únoru výhled ČNB počítal s tím, že do konce letošního roku klíčový úrok mimo jiné určující nákladnost úvěrů včetně hypoték do konce letošního roku padne pod tři procenta. Květnová prognóza odkládá proražení této mety na neurčito, letošní rok by pak Česko mělo uzavřít se sazbou takřka o polovinu vyšší, než bankéři očekávali ještě v zimě. Éra masivního snižování úrokových sazeb v tuzemsku se tak zřejmě chýlí ke konci a čtvrteční snížení sazeb o půl procentního bodu může být posledním takto intenzivním krokem centrálních bankéřů v letošním roce.