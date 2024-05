Česká národní banka hodlá zvýšit podíl akcií ve svých několikabilionových devizových rezervách. Guvernér České národní banky Aleš Michl to v minulém týdnu zdůraznil na Diskusním fóru ČNB v Pardubicích. V dohledné době by tak mohla historicky poprvé padnout hranice dvaceti procent majetku centrální banky uložených v akciích, oproti současnému stavu by to znamenalo dodatečné nákupy akcií v objemu až bezmála 23 miliard korun. Centrální bankéři tak hodlají vyslyšet hlasy kritiků, podle nichž jsou investice ČNB příliš konzervativní. Centrální banka by se zároveň potenciálně mohla stát díky vyšším výnosům z investic i stabilním přispěvatelem do státního rozpočtu.