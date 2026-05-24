Česko má méně progresivní daň z příjmu než sousedé, ukazuje analýza
Daň z příjmu fyzických osob je v Česku méně progresivní než v sousedních zemích, rozdíl mezi základní a zvýšenou sazbou činí osm procentních bodů. V okolních státech je rozdíl vyšší, Slovensko, Rakousko a Německo také mají více daňových pásem než Česko. Vyplývá to z analýzy poradenské společnosti Forvis Mazars. Materiál také upozorňuje, že Česko má jedny z nejvyšších odvodů zaměstnavatelů ve střední Evropě.
V Česku je základní sazba daně z příjmu fyzických osob 15 procent, na výdělky přesahující trojnásobek průměrné mzdy se uplatňuje sazba 23 procent. V letošním roce se zdanění neměnilo.
Polsko má nastavenou základní sazbu daně 12 procent. Zvýšená sazba 32 procent se uplatňuje pro příjmy nad 120 000 zlotých (690 000 korun) ročně. Rakousko a Německo mají sazbu příjmové daně nastavenou podle výše příjmů na více stupňů, v Rakousku je rozmezí sazeb od nuly do 55 procent a v Německu od nuly do 45 procent.
Ze sousedních států letos měnilo nastavení daní z příjmu pouze Slovensko, které k sazbám 19 a 25 procent doplnilo pro vysokopříjmové obyvatele ještě daňová pásma se zdaněním 30 procent a 35 procent. „V regionu střední a východní Evropy nadále převládá trend zachování stávajících sazeb daně z příjmů. Tam, kde ke změnám dochází, jde spíše o doplnění vyšších pásem, jako je tomu na Slovensku,“ uvedla manažerka daňového oddělení Forvis Mazars Gabriela Ivanco.
Analýza také potvrdila, že Česko dlouhodobě patří mezi země s vysokými povinnými odvody zaměstnavatelů. Letos činí 33,8 procenta hrubé mzdy. Vyšší hodnoty dosáhly odvody pouze na Slovensku, kde činí 36 procent. Ve střední a východní Evropě jsou odvody zaměstnavatelů nad 30 procenty už pouze v Estonsku. Nejnižší jsou naopak v Litvě, kde činí 1,77 procenta.