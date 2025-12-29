Předplatné

Daň 23 procent až od vyššího příjmu. Kdo ji v roce 2026 zaplatí?

V roce 2026 se hranice pro uplatnění 23procentní daně z příjmů posouvá výš.

V roce 2026 se hranice pro uplatnění 23procentní daně z příjmů posouvá výš. Zdroj: Innocenti / ImageSource / Profimedia

Petr Gola
Petr Gola
Diskuze (0)
  • Hranice pro uplatnění 23procentní daně se v roce 2026 posune výš než v roce 2025. 
  • Větší část příjmu tak zůstane zdaněna nižší 15procentní sazbou. 
  • Na konkrétních příkladech ukazujeme dopad změny na roční daňovou povinnost. 

V Česku jsou stanoveny dvě sazby daně z příjmu, a sice 15 procent a 23 procent, přičemž vyšší sazbě od roku 2024 podléhá daňový základ přesahující 36násobek průměrné mzdy. Ještě v roce 2023 to byl přitom 48násobek průměrné mzdy.

Nejdůležitější informace:

  • Hranice pro 23procentní daň se v roce 2026 zvyšuje; vyšší sazba se uplatní až z daňového základu nad 1,76 milionu korun.
  • Větší část vysokých příjmů zůstane zdaněna 15 procenty, což přinese meziroční úsporu na dani.
  • Daňová úspora se týká jen příjmů nad hranicí druhého pásma; do cca 1,5 milionu korun se daň nemění.
  • Maximální úspora činí zhruba sedm tisíc korun ročně a je stejná i při výrazně vyšších příjmech.
  • Podmínky jsou sice lepší než v roce 2025, ale horší než v roce 2023, kdy se 23procentní daň platila až od vyššího příjmu.
 

Povinné pojistné se nezvyšuje ani při vysokých příjmech

Pro výpočet zdravotního pojištění i sociálního pojištění jsou stanoveny jednotné sazby, které se z důvodu vyššího daňového základu nezvyšují. Sociální pojištění se dokonce odvádí pouze do dosažení maximálního vyměřovacího základu a z částky nad stropem se již sociální pojištění neplatí. 

Kdy začíná 23procentní daň: hranice se v roce 2026 posouvá výš

Za celý kalendářní rok 2025 se platí vyšší 23procentní sazba daně z příjmu z daňového základu nad 1 676 052 korun. Za rok 2026 to bude z daňového základu nad 1 762 812 korun. Lidé s vysokými příjmy si tak meziročně finančně polepší, protože nižší 15procentní sazbě daně z příjmu bude podléhat větší část jejich ročního daňového základu. 

Daňové odpočty jsou pro lidi s vysokým příjmem ještě výhodnější

Všechny nezdanitelné položky neboli daňové odpočty, které jsou upraveny v § 15 a následujících v zákoně o dani z příjmu, snižují roční daňový základ. Uplatnění daňových odpočtů znamená daňovou úsporu. U lidí s vysokými příjmy dokonce vyšší než u ostatních daňových poplatníků. Proč? Snížení daňového základu ve druhém daňovém pásmu o 10 000 korun přináší daňovou úsporu 2 300 korun, zatímco snížení daňového základu v prvním daňovém pásmu o 10 000 korun přináší daňovou úsporu 1 500 korun. 

Měsíční zálohová daň: kdy se uplatní 23procentní sazba

Při výpočtu měsíční zálohové daně z příjmu ze zaměstnání se bude v roce 2026 odvádět daň z příjmu v sazbě 23 procent z hrubé měsíční mzdy nad 146 901 korun, v roce 2025 to bylo z hrubé měsíční mzdy nad 139 671 korun. 

Kolik ušetříte: porovnání daní 2025 vs. 2026

Tabulka níže zobrazuje roční daň z příjmu u různých daňových základů, vždy ve stejné výši za roky 2025 a 2026 a při uplatnění pouze základní daňové slevy na poplatníka ve výši 30 840 korun. 

Základní sleva na poplatníka platí i pro vysoké příjmy

Nárok na slevu na poplatníka ve výši 30 840 korun mají všichni daňoví poplatníci bez ohledu na další okolnosti. To mimo jiné znamená, že o stejnou částku si sníží celkovou roční daň z příjmu zaměstnanec pracující za minimální mzdu i manažer s nadstandardním mzdovým ohodnocením. 

Daňový základ
Rok 2025
Rok 2026
Rozdíl
500 000 Kč
44 160 Kč
44 160 Kč
0 Kč
1 000 000 Kč
119 160 Kč
119 160 Kč
0 Kč
1 500 000 Kč
194 160 Kč
194 160 Kč
0 Kč
2 000 000 Kč
295 076 Kč
288 136 Kč
6 940 Kč
2 500 000 Kč
410 076 Kč
403 136 Kč
6 940 Kč
3 000 000 Kč
525 076 Kč
518 136 Kč
6 940 Kč
vlastní výpočet autora

Z tabulky je patrné, že ještě pro daňové poplatníky s ročním daňovým základem ve výši 1 500 000 korun neznamená meziroční posunutí druhého daňového pásma žádnou úsporu na dani z příjmu. Lidé s ročním zdanitelným základem nad 1 676 052 korun již daňově ušetří. Při daňovém základu 2 000 000 korun je přitom daňová úspora stejně vysoká jako při daňovém základu ve výši 3 000 000 korun, a to necelých sedm tisíc korun. 

Daňové podmínky v roce 2026 jsou pro vysokopříjmové horší než v roce 2023

Ještě v roce 2023 se platila 23procentní daň z příjmu fyzických osob až z daňového základu nad 48násobek průměrné mzdy. Za rok 2023 tak 23procentní sazbě daně z příjmu podléhal až daňový základ nad 1 935 552 korun. 

I když tedy daňoví poplatníci s vysokými příjmy zaplatí za rok 2026 na dani z příjmu méně než v roce 2025, bude to stále o dost více než v roce 2023. Daňové podmínky pro lidi s vysokými příjmy jsou oproti roku 2023 stále méně výhodné, i když v mezidobí došlo k výraznému zvýšení průměrné mzdy. 

Začít diskuzi

Daňové přiznání

Jak podat daňové přiznání? Do kdy máte čas? Jak podat daňové přiznání online? O jaké slevy na dani můžete zažádat? Co platí u OSVČ? Čtěte návody, rady a tipy v článcích na e15

Daňové přiznání 2025Daňové formulářeKalkulačka OSVČVrácení daní*

Daňové přiznání 2025 Interaktivní daňové formuláře Daňové přiznání online Daňové přiznání zaměstnance 2 stránky Daňové přiznání OSVČ 4 stránky Slevy na dani Sleva na dítě Sleva na poplatníka Nájem a daň z příjmu Kalkulačka OSVČ Kalkulačka životního a penzijního pojištění Vrácení daní Investice a daně Kryptoměny a daně Brigáda a daně Zrušení životního pojištění Daně a dary Opravné a dodatečné daňové přiznání Daň z nemovitosti Silniční daň Paušální daň Přehled pro ČSSZ Přehled pro VZP

 

Doporučujeme

Články z jiných titulů