Daň 23 procent až od vyššího příjmu. Kdo ji v roce 2026 zaplatí?
- Hranice pro uplatnění 23procentní daně se v roce 2026 posune výš než v roce 2025.
- Větší část příjmu tak zůstane zdaněna nižší 15procentní sazbou.
- Na konkrétních příkladech ukazujeme dopad změny na roční daňovou povinnost.
V Česku jsou stanoveny dvě sazby daně z příjmu, a sice 15 procent a 23 procent, přičemž vyšší sazbě od roku 2024 podléhá daňový základ přesahující 36násobek průměrné mzdy. Ještě v roce 2023 to byl přitom 48násobek průměrné mzdy.
Nejdůležitější informace:
- Hranice pro 23procentní daň se v roce 2026 zvyšuje; vyšší sazba se uplatní až z daňového základu nad 1,76 milionu korun.
- Větší část vysokých příjmů zůstane zdaněna 15 procenty, což přinese meziroční úsporu na dani.
- Daňová úspora se týká jen příjmů nad hranicí druhého pásma; do cca 1,5 milionu korun se daň nemění.
- Maximální úspora činí zhruba sedm tisíc korun ročně a je stejná i při výrazně vyšších příjmech.
- Podmínky jsou sice lepší než v roce 2025, ale horší než v roce 2023, kdy se 23procentní daň platila až od vyššího příjmu.
Povinné pojistné se nezvyšuje ani při vysokých příjmech
Pro výpočet zdravotního pojištění i sociálního pojištění jsou stanoveny jednotné sazby, které se z důvodu vyššího daňového základu nezvyšují. Sociální pojištění se dokonce odvádí pouze do dosažení maximálního vyměřovacího základu a z částky nad stropem se již sociální pojištění neplatí.
Kdy začíná 23procentní daň: hranice se v roce 2026 posouvá výš
Za celý kalendářní rok 2025 se platí vyšší 23procentní sazba daně z příjmu z daňového základu nad 1 676 052 korun. Za rok 2026 to bude z daňového základu nad 1 762 812 korun. Lidé s vysokými příjmy si tak meziročně finančně polepší, protože nižší 15procentní sazbě daně z příjmu bude podléhat větší část jejich ročního daňového základu.
Daňové odpočty jsou pro lidi s vysokým příjmem ještě výhodnější
Všechny nezdanitelné položky neboli daňové odpočty, které jsou upraveny v § 15 a následujících v zákoně o dani z příjmu, snižují roční daňový základ. Uplatnění daňových odpočtů znamená daňovou úsporu. U lidí s vysokými příjmy dokonce vyšší než u ostatních daňových poplatníků. Proč? Snížení daňového základu ve druhém daňovém pásmu o 10 000 korun přináší daňovou úsporu 2 300 korun, zatímco snížení daňového základu v prvním daňovém pásmu o 10 000 korun přináší daňovou úsporu 1 500 korun.
Měsíční zálohová daň: kdy se uplatní 23procentní sazba
Při výpočtu měsíční zálohové daně z příjmu ze zaměstnání se bude v roce 2026 odvádět daň z příjmu v sazbě 23 procent z hrubé měsíční mzdy nad 146 901 korun, v roce 2025 to bylo z hrubé měsíční mzdy nad 139 671 korun.
Kolik ušetříte: porovnání daní 2025 vs. 2026
Tabulka níže zobrazuje roční daň z příjmu u různých daňových základů, vždy ve stejné výši za roky 2025 a 2026 a při uplatnění pouze základní daňové slevy na poplatníka ve výši 30 840 korun.
Základní sleva na poplatníka platí i pro vysoké příjmy
Nárok na slevu na poplatníka ve výši 30 840 korun mají všichni daňoví poplatníci bez ohledu na další okolnosti. To mimo jiné znamená, že o stejnou částku si sníží celkovou roční daň z příjmu zaměstnanec pracující za minimální mzdu i manažer s nadstandardním mzdovým ohodnocením.
Z tabulky je patrné, že ještě pro daňové poplatníky s ročním daňovým základem ve výši 1 500 000 korun neznamená meziroční posunutí druhého daňového pásma žádnou úsporu na dani z příjmu. Lidé s ročním zdanitelným základem nad 1 676 052 korun již daňově ušetří. Při daňovém základu 2 000 000 korun je přitom daňová úspora stejně vysoká jako při daňovém základu ve výši 3 000 000 korun, a to necelých sedm tisíc korun.
Daňové podmínky v roce 2026 jsou pro vysokopříjmové horší než v roce 2023
Ještě v roce 2023 se platila 23procentní daň z příjmu fyzických osob až z daňového základu nad 48násobek průměrné mzdy. Za rok 2023 tak 23procentní sazbě daně z příjmu podléhal až daňový základ nad 1 935 552 korun.
I když tedy daňoví poplatníci s vysokými příjmy zaplatí za rok 2026 na dani z příjmu méně než v roce 2025, bude to stále o dost více než v roce 2023. Daňové podmínky pro lidi s vysokými příjmy jsou oproti roku 2023 stále méně výhodné, i když v mezidobí došlo k výraznému zvýšení průměrné mzdy.