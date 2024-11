ČSOB Pojišťovna loni opět vytvořila rekordní čistý zisk. Dařilo se jim v pojišťování vozidel nebo domů

Společnosti se dařilo zejména v pojištění vozidel, pojištění domků a domácností, průmyslového pojištění a cestovního, uvedla společnost. Za růstem stály jak nové smlouvy, tak průběžné zvyšování pojistných částek u dosavadních smluv v reakci na rostoucí inflaci.

„Výborné obchodní výsledky pak nejlépe deklaruje úroveň předepsaného pojistného, ve kterém jsme v minulém roce překonali podle metodiky České asociace pojišťoven hranici 15 miliard korun. Konkrétně 11,3 miliardy korun v neživotním pojištění a 3,8 miliardy v životním pojištění, celkem tedy 15,1 miliardy korun,“ uvedl předseda představenstva JIří Střelický.

Počet nově uzavřených smluv se zvýšil o 16 procent na 660 965. Průměrný evidenční počet zaměstnanců se zvýšil o šest na 793.

Z účtu nerozdělených zisků minulých let byla v roce 2023 vyplacena dividenda ve výši zisku roku 2022, a to 2,153 miliardy korun, ze zisku roku 2021 to bylo 1,763 miliardy korun.

ČSOB Pojišťovna se označuje za čtvrtou největší pojišťovnou v České republice, má více než 1,5 milionu klientů. Tržní podíl se vloni zvýšil na devět procent.

Pojišťovna zavedla změny účetních postupů od 1. ledna 2023. Jsou v souladu s postupy použitými ve výroční zprávě v roce končícím 31. prosince 2022, s výjimkou některých mezinárodních standardů účetního výkaznictví, dodatků a interpretací, uvedla společnost. Podle upravené metodiky činil za rok 2022 zisk po zdanění 1,279 miliardy korun.

ČSOB Pojišťovna je součástí holdingu ČSOB, který patří prostřednictvím dalších subjektů společnosti KBC Group NV. V Pardubicích si chtěla pojišťovna vybudovat nové sídlo v areálu po bývalé továrně Prokop poblíž centra města, zatím ale se zahájením stavby váhá. Na pozemku chystá výstavbu bytových domů. Dosud využívaný objekt na Masarykově náměstí v minulosti nabízela městu pro nové sídlo magistrátu, zastupitelé však jednání o koupi nakonec zastavili.