Revoluce v měně euro: jedno a dvoucenty mají zmizet | E15.cz

Kolik je jedno a dvoueurocentů v oběhu a kolik stojí? K prosinci 2019 bylo do oběhu uvedeno 36,7 miliard kusů jednocentových mincí a 28,2 miliardy dvoucentových mincí. Na počet představují zhruba polovinu všech mincí vydaných do oběhu. Podle centrálních bank v eurozóně je u eurocentů jejich výroba dražší než to, jakou hodnotu mají.