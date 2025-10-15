Boj o pohon pro AI se roztáčí. Konsorcium s Nvidií nalije 40 miliard do datových center
Investiční konsorcium zahrnující firmy BlackRock, Nvidia, xAI a Microsoft koupí zhruba za 40 miliard dolarů (835 miliard Kč) amerického provozovatele datových center Aligned Data Centers. Firmy o tom ve středu informovaly ve společné tiskové zprávě.
Konsorcium s názvem Artificial Intelligence Infrastructure Partnership (AIP) vzniklo za účelem rozšiřování infrastruktury pro umělou inteligenci (AI). Převzetí společnosti Aligned Data Centers je jeho první investicí.
Oznámená transakce je podle agentury Reuters dokladem sílícího soupeření o infrastrukturu pro AI v době, kdy se firmy snaží vytvořit co nejsofistikovanější modely AI. Její dokončení se očekává v první polovině příštího roku.
„Konsorcium AIP je připraveno uspokojit rostoucí poptávku po klíčové infrastruktuře v době, kdy AI mění globální ekonomiku. Toto partnerství spojuje přední podniky a mobilizuje soukromý kapitál s cílem urychlit inovace v odvětví AI a podpořit globální hospodářský růst a produktivitu,“ uvedl šéf investiční společnosti BlackRock Larry Fink, který je předsedou konsorcia AIP.
Společnost Nvidia dominuje světovému trhu s čipy pro AI. Firma xAI, kterou předloni založil miliardář Elon Musk, je autorem chatovacího systému Grok využívajícího generativní AI. Tímto termínem se označují systémy, které na základě tréninku na obrovském množství dat dokážou v reakci na zadání uživatele vytvářet zdánlivě originální výstupy ve formě textů či obrázků.