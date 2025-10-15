Neexistující a údajně revoluční čip ze Slovenska prý získal další miliardy. Investora tají a chce na burzu
Kolem slovenské společnosti Tachyum, která už několik let slibuje vydání údajně revolučního čipu Prodigy, je opět v centru pozornosti. Firma podle svých slov získala příslib několikamiliardové investice, s údajnou objednávkou čipů za dalších půl miliardy dolarů, tedy více než deset miliard korun. Tachyum, které po letech odkladů a slibů nedodalo ani prototyp svého čipu, také plánuje vstup na burzu.
Tachyum založil slovenský inženýr Radoslav Danilák, který mimo jiné pracoval v Nvidii. Poté prodal své dva čipové startupy, jejichž technologie používal například Apple v počítačích Mac. S touto historií slíbil vytvořit univerzální čip, jenž má kombinovat klasický procesor a grafickou kartu. Prodigy má podle tvrzení firmy výkonem i energetickou efektivitou překonávat současnou nabídku na trhu. Tachyum však už několik let předvádí pouze simulace (tzv. FPGA) a nikdy neukázalo nic funkčního v podobě fyzického čipu.
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!